Самарканд: как превратить Регистан в луна-парк

Блог директора музея чак-чака Дмитрия Полосина о поездке в Узбекистан. Часть вторая

Фото: Дмитрий Полосин

Основатели музея чак-чака Дмитрий и Раушания Полосины в своих путешествиях отправились в Узбекистан. По просьбе «Реального времени» Дмитрий рассказал, как выглядят с точки зрения опытного бизнесмена города этой страны, стоит ли туда ехать туристам. В первой части пара осмотрела Ташкент и сейчас переезжает в Самарканд.

От хлеба к зрелищам

Наши друзья предложили одним вечером пойти в театр. Мы не думали, не планировали ходить, но было очень интересно и, конечно, мы согласились. В небольшом театре «Ильхом» ставили фантазию на пьесу Карла Гоцци «Счастливые нищие». Купив последние билеты, мы оказались в первом ряду уютного зала. Это театр, где нет границ между сценой и зрителем. Восторг! Пьеса с элементами современных реалий и шуток взорвала зал.

Мы сидели с улыбками до ушей. Прекрасная игра актеров заставляла вспоминать и возвращаться в тот вечер почти во время всей поездки. Попробуем попасть к ним на другую постановку. Если у вас есть время на такие культпоходы, обязательно побывайте в этом театре. Они также проводят различные музыкальные фестивали.

Фото ilkhom.com

Планирование поездки в Бухару и Самарканд

Аренда автомобиля нас уже не особа привлекала — с такой-то культурой вождения местных! Но все желание отбили условия проката. Этот вид бизнеса очень молодой, ему всего год. Поэтому он не сильно развит, условия не очень дружелюбны. Большие залоги, страховка в сумму залога, в итоге сумма получается выше европейской, еще и с рисками за ваши деньги. Есть странное условие, что автомобиль нужно вернуть обязательно идеально чистым, иначе тоже взыскивается стоимость мойки. Мы решили, что интересней не думать обо всем этом и наблюдать за пролетающими красотами из окна поезда.

Между этими городами проложена высокоскоростная железнодорожная линия, до наших точек можно добраться всего за два часа, да еще и по пути можно заняться работой и новыми планами. Билеты на «Афросиаб» можно купить онлайн или в кассе вокзала, но только это лучше делать сильно заранее. Это суперпопулярное направление, билеты в короткий срок будет найти не так просто.

Самарканд

В город мы прибыли к полудню. Для проживания на два дня выбрали очень уютный частный отель, богато украшенный местным колоритом. Предметы быта, одежды, ткачество и вышивка на стенах уютного зеленого двора в каждом из номеров нас отправляла как минимум на пару веков в прошлое. Оснащение, конечно же, современное. Хозяйка напоила нас приветственным чаем с блинами и домашним вареньем.

Самарканд начинался с узких улочек, на которых играли приветливые дети, они вели нас под спелыми и манящими шелковицами к площади трех медресе, Регистану.

И вот оно, то, что, наверное, видел на картинках, фотографиях каждый. Масштабы, конечно, поражают. На больших широких ступенях перед площадью очень много людей.

Как выяснилось, впереди стоит забор, вход к этим медресе платный. Сюрприз на кассе: сумма прохода варьируется в зависимости от гражданства. Для местных — 5000 сум, для иностранцев 50000 (около 280 рублей).

Поражают объемы, красота архитектуры и декора. Расстроило только несколько вещей. Нет мест для отдыха, скамеек, где можно посидеть и хоть немного посозерцать. Обилие однообразных сувенирных лавок с ширпотребом. Отсутствие деревьев. И в общем красиво, но если присмотреться, то сильно расстраивает качество реставрации, когда резные, объемные элементы, мозаика или глазурь заменены краской.

Мы посмотрели Регистан в свете красивого заката. Лучи заходящего солнца золотили старинные здания, что придало налет эдакой романтики. Затем включили архитектурную подсветку, и здания словно воспарили над площадью. Но администрации было, видимо, этого мало. Они решили прибавить сказочности, после 20.00 включив цветные прожектора, которые переливаются разными цветами, мигают и пульсируют, превращая вид в диснеевский луна-парк.

Клиентоориентированность

Настало время ужина. Где поесть местной еды? Буквально напротив через дорогу находятся кафе, которые так и манят дымом и запахами от мангалов прямо на тротуаре. Заходим в первую же, где сидят в большинстве местные. Видимо, должно быть вкусно, раз нет туристов. В центре зала нас встречает веселый пацан лет десяти.

— Занимайте любой стол, который вам нравится!

— Спасибо, а можно меню?

— Я меню! — отвечает пацан и начинает быстро выдавать по памяти, чем нас могут накормить и напоить. Сказать, что нас это удивило — ничего не сказать. Шустрый, улыбчивый, простой и дружелюбный ко все гостям — вот пример любимого и семейного дела.

Почему нас это поразило? Потому что в большинстве заведений при огромном количестве работников здесь очень низкая эффективность. Все заняты чем-то, но не гостями. Можно долго ждать меню, потом заказ, еще дольше — счет, спрашивая его у нескольких людей. Такого не бывает никогда с локальными заведениям.

После мы решили сделать небольшой круг до нашей гостиницы и дойти до усыпальницы Амира Темура (у нас больше известного как Тамерлан). Время — одиннадцатый час ночи. Мы остановились у входной арки сделать фото. К нам подошел охранник и спросил, хотим ли мы пройти вовнутрь. Конечно, хотим.

— Вообще, все здесь работает до десяти, но для нас сегодня можно и до одиннадцати. Вход платный, 30 тысяч сум, для вас можно и 25 тысяч, но только наличными или переводом мне на карту.

Мы, переглянувшись, вежливо отказались от такого предложения. Придем завтра, официально.

За всю поездку немного устали от постоянного платного входа. Буквально в любое помещение, двор вход — платный. Причем внутри зачастую — однообразные сувенирные лавки, а само помещение отстроено в советское время. Поэтому мы все чаще и чаще осматривали здания снаружи.

Солнце лучами кралось по стене к кровати, из открытой балконной двери слышались тихие разговоры хозяек и запах готовящегося завтрака. Все это заставляло вспомнить детство у бабушки. Так начинался наш следующий день в Самарканде. Завтрак был накрыт во внутреннем дворике под огромным урюком. Было по-домашнему вкусно. Я впервые за 8 месяцев нашего путешествия поел сырников! Именно в этот момент мы приняли решение остаться еще на одну ночь.

