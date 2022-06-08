Самарканд: от синагоги до ковровой фабрики

Блог директора музея чак-чака Дмитрия Полосина о поездке в Узбекистан

Фото: Дмитрий Полосин (Усыпальница Тамерлана)

Основатели музея чак-чака Дмитрий и Раушания Полосины отправились в Узбекистан. По просьбе «Реального времени» Дмитрий рассказал, как выглядят основные города страны с точки зрения туристической привлекательности. В третьей части он продолжает рассказ про Самарканд — о разочарованиях, сборе шелковицы и усыпальнице Тамерлана.

Планы на день были грандиозные

Первая цель — дойти до ковровой фабрики. По дороге пройти через центр еврейского квартала, посмотреть синагогу, действующий хамам. И насколько это возможно — жизнь местных.

Синагога, с виду обычный дом, была закрыта, а баня оказалась сразу напротив. Там меня встретил мужчина лет пятидесяти и любезно рассказал, что хамам действующий, а полный цикл процедур стоит 300 тысяч сум (около 1 800 рублей). Нет, не пошли, конечно.

На фабрике ковров мы надеялись встретиться с мастерами ткачества. Но на деле — опять разочарование. Легенда такая. Сюда в 1992 году переехала семья афганцев, которая успешно занимается ткачеством. Но, видимо, перепродажа изделий выгоднее. Ковры и изделия с вышивкой — из Ирана, Индии, Турции и тому подобных стран. Есть свое, но это больше, видимо, на заказ. Ценники здесь в долларах (как сказали продавцы, из-за удобства, дабы не писать много нулей в сумах). Позже, приценившись к таким же изделиям в других местах, лавках, мы выяснили, что стоимость завышена в разы. А ведь на фабрику прям автобусами возят туристов. Ну бизнес есть бизнес, а на базаре два дурака…. Одно порадовало: во дворе нашли пару огромных шелковиц с вкусными ягодами. Вдоволь полакомившись, мы пошли дальше.

Фабрика ковров

Некрополь, усыпальницы возле старого города находятся на холме в окружении современного кладбища. Вход платный, по 30 тысяч сум. На территории почти при входе действующая мечеть, на небольшой старинной веранде мулла читает проповедь. Тихо проходим дальше и попадаем на узкую улочку, по бокам которой расположены усыпальницы жен царей и разных уважаемых людей. Все богато украшено мозаиками и росписями. Очень странно смотрятся люди, которые возле этих могил устраивают романтичные фотосессии. Неподалеку стоит мавзолей первого президента Узбекистана.

С холма видно знаменитую мечеть Либи-Ханум. Она строилась по приказу Тамерлана, результат ему не понравился, часть приказал снести и возвести заново. Идем к ней и с удивлением обнаруживаем, что наш путь лежит через рынок. Зашли поесть глазами местные деликатесы. Где еще можно окунуться в неподдельный колорит? Клубника, черешня, лепешки, овощи, зелень, приправы... Запах текстом не передашь.

На входе в мечеть — снова турникет. Заглянув через створ ворот, опять видим похожую картину — караван-сарай с сувенирными лавками. Не пойдем, просто посидим на ступеньках в тени и отдохнем.

Одна из усыпальниц

Слушайте друзей

Наш друг, большой любитель архитектуры и истории Айрат Багаутдинов посоветовал нам несколько мест и людей, с которым нам стоило бы познакомиться. И вот мы идем в Дом ремесленника в одну из арт-мастерских. Не прогадали — мастерская и магазин занимается тем, что из старых тканей создает аутентичную и современную одежду в национальном стиле. Обилие фактур и материалов! Интерьер украшен предметами старины, музыкальными инструментами, старыми фото. Очень уютное место, где рады не только покупателям, но и просто гостям. Радует после обилия однообразных лавок.

Дальше мы решили пройтись через современный центр и посмотреть другую часть города. Купив бутылку воды, замечаем, что урн нет. Как и лавочек. Несколько километров несем тару. Нашлась урна только возле какого-то административного здания. Другая часть города показалась нам похожей на смесь каменных домов Елабуги и Чистополя.

Дом ремесленника

Сбор шелковицы и Тамерлан

Шагаем обратно в сторону старого Самарканда. Мы же еще должны успеть попасть в усыпальницу Амира. Как всегда, путь идет только узкими улочками и дворами. Натыкаемся на семью, которая собирает шелковицу. Я впервые наблюдал, как это делается. Глава семейства руководит процессом и держит большой поднос, молодой человек очень длинной палкой трясет ветку, четверо держат внатяг огромную простынь и ловят падающие ягоды. В конце сбора нас любезно угостили сочными, сладкими плодами.

И вот мы у черного входа в усыпальницу Тамерлана. Как мы его назвали позже — вход для местных. Почти никого, никто не просит денег. Посмотрели усыпальницу. Красиво, скромно и без помпезных украшательств. Сам Темур лежит в центре под небольшим цельным нефритовым камнем. Легендарная и историческая, конечно, личность. Выйдя во двор, мы сидели на лавочке и наслаждались этой архитектурой в лучах уходящего солнца. А наш ракурс оказался довольно знаменитым для любителей старых добрых фильмов. Именно здесь снимали сцену побега из тюрьмы в «Джентльменах удачи».

Утром следующего дня мы отправились на вокзал. По дороге спросили таксиста: почему здесь все так ездят и постоянно сигналят? Оказалось, он много времени проработал на рейсовых автобусах в Питере и Москве, со смехом рассказал, что сам не понимает, но постарался объяснить менталитет местных водителей и отметил наше верное решение не брать авто напрокат.

Сбор шелковицы

Самарканд, пока! Привет, Бухара!

По рассказам хозяйки нашего отеля, все гости, которые сначала едут в Бухару, а только потом в Самарканд, говорят, что не понимают, что делать и смотреть там после бухарских красот. Ну, мы в предвкушении.

Билетов на скоростной модный поезд не было, поэтому едем в обычном. Жарко, душно. Открытые окна не спасают, в поисках прохладного дуновения я высовываю руку в окно, получаю эффект фена. Ладно, набираемся терпения, в наушниках любимые мелодии.



Уже смирились со всей этой жарой, но примерно на полпути со мной решается заговорить соседский мальчик, который принял меня за иностранца и поздоровался на английском. Оставшаяся часть пути прошла за разговорами с ним и его мамой. Но лучше бы и не узнавал от них, что только в нашем вагоне сломан кондиционер, а в других все едут в прохладе. Неплохая подготовка организма к предстоящей жаре в новом городе.