День в истории: татары создали конгресс, Линкольн отменил рабство, большевики начали борьбу с безграмотностью

Чем примечательна дата 19 июня?

Фото: Михаил Козловский (Первый съезд Всемирного конгресса татар)

Сегодня, 19 июня, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. 19 июня из Казани сбежал Емельян Пугачев, прошел первый Всемирный конгресс татар, в РСФСР появилась комиссия по ликвидации безграмотности, Чкалов полетел через Северный полюс, в США отменили рабство, а Кувейт получил независимость. Родились актер Ильдус Ахметзянов, математик Леонтий Магницкий, писатель Салман Рушди. Умерли певица Майя Кристалинская, композитор Сергей Танеев, географ и фантаст Владимир Обручев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Емельян сбежал, чтобы вернуться

19 июня 1773 года из тюрьмы Казани бежал бунтовщик Емельян Пугачев. Собирая милостыню под присмотром двух гарнизонных солдат, он сумел ускользнуть на приготовленной тройке лошадей. После Пугачев какое-то время скрывался в Кирпичной и Суконной слободах. А уже в июле вернулся и начал подготовку к штурму города.

Источник wikipedia.org

19 июня 1950 года родился Ильдус Ахметзянов, который неоднократно играл Тукая в телевизионных и театральных спектаклях из-за внешней схожести с поэтом. Считается одним из главных мастеров художественного слова республики.

19 июня 1992 года стартовал первый Всемирный конгресс татар. По его итогам появился Исполнительный комитет конгресса, а 31 июля — зарегистрировано общественное движение. Первым председателем Исполкома ВКТ и председателем бюро был избран академик АН РТ, доктор исторических наук Индус Тагиров.

Фото: Ринат Назметдинов

19 июня 2021 года «Реальное время» опубликовало статью, поводом для которой стали обращения обеспокоенных казанцев в редакцию по поводу постоянного рева мотоциклов под их окнами. Спойлер: большинство экспертов кивало в сторону мотобатальона ГИБДД, специально созданного для этого.

Безграмотность — ликвидировать!

19 июня 1920 года при Народном комиссариате просвещения появилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Не умеющие писать или читать граждане от восьми до пятидесяти лет должны были обучаться в обязательном порядке, но язык обучения каждый определял самостоятельно.

Занятие в классе по ликбезу, 1927 год

19 июня 1669 года родился известный русский математик-самоучка и педагог Леонтий Магницкий (при рождении — Телятин), который создал первую российскую энциклопедию по математике. Благодаря ему в русском языке есть такие термины, как «множитель», «произведение», «делитель», «извлечение корня», «миллион» и «биллион». По его учебниками «Арифметика» и «Азбука» в XVIII — начале XIX века учились немало поколений российских школьников.

19 июня 1937 года стартовал рекордный беспосадочный перелет экипажа Валерия Чкалова из СССР в США через Северный полюс на самолете АНТ-25. По «Сталинскому маршруту» команда Чкалова долетела до Ванкувера и вернулась назад. Весь экипаж был удостоен званий Героя Советского Союза.

Фото wikipedia.org

Год после отмены крепостного права



19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США. В дальнейшем это было подкреплено Прокламацией об освобождении рабов 1863 года. Однако до окончания гражданской войны в 1965 году отмена рабства не вступила в действие де факто. Окончательно это было декларировано 13-й поправкой к Конституции США от 1 февраля 1865 года.

19 июня 1961 года Кувейт стал независимым государством. Благодаря экспорту нефти в 1970—1980 годах эта страна превратилась в одну из богатейших в мире. При этом все эти годы продолжались конфликты с соседями, Ираком и Саудовской Аравией. К примеру, в 1990-м ее своим эмиратом объявил Саддам Хуссейн, после чего страна несколько лет восстанавливала былое величие.