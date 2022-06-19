Видеоопрос: «Сможем ли мы создать российский аналог IKEA?»
На этой неделе одной из обсуждаемых тем стало заявление IKEA о сокращении бизнеса в России и продаже местных фабрик. Ряд игроков, например сети Hoff и «Твой дом», уже обсуждают покупку производственных и торговых площадей шведской компании. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что новая сеть магазинов мебели получит более оригинальное название, чем отечественный аналог западных ресторанов фастфуда McDonald’s, открывшийся под брендом «Вкусно — и точка». «Сама жизнь дает нам второй шанс. Пожалуйста, не назовите ее «Уютно — и точка», — попросила журналистка.
— Как вы считаете, сможем ли мы создать в стране свой мебельный бренд не хуже, чем IKEA? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
комментарии
Почитайте историю основателя Икеа - он начинал с продажи шнурков родной шведской деревушке, а первые табуретки нес на продажу на себе. Именно шведский гений придумал создавать готовые наглядные интерьеры прямо в салоне. Для Икеа нужны поколения..., школа, да и вообще много чего.