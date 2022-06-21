Анна Буйлакова: «Потребитель находится под давлением высокой инфляции»

Аналитик ФГ «Финам» — о вызовах и перспективах продовольственного сектора России

Фото: Карина Аброськина

В ближайшее время продовольственные ретейлеры России сфокусируются на борьбе за ассортимент, развитии собственных торговых марок и замещении пропавших западных товаров импортом из «дружественных стран». В долгосрочной перспективе отрасль ждут интересные возможности, считает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт пишет о вызовах и перспективах продовольственного сектора России.



Российский ретейл показал себя с сильной стороны

Продовольственный ретейл в России вынужденно, но все же оперативно адаптируется к вызовам последних месяцев. В меру специфики отношений в рознице между продавцами и покупателями, первым необходимо обеспечить наличие товаров на полках для сохранения жизнедеятельности. Уход некоторых поставщиков, изменение в товарных миксах производителей, изменения в логистических цепочках заставили российский ретейл искать новых поставщиков. В этом плане российская продовольственная торговля показала себя с сильной стороны, возместив разрывы поставок из альтернативных каналов.



В ближайшей перспективе вероятно продолжение борьбы за ассортимент. Ретейлеры могут больше сфокусироваться на развитии собственных торговых марок (СТМ) для восполнения выпавших товарных категорий. Расширение предложения СТМ может интересным с точки зрения укрепления рыночной позиции. Грамотное позиционирование товаров под собственным брендом позволяет ретейлерам систематически дифференцироваться от конкурентов. Также вероятно развитие импорта из «дружественных» стран для замещения тех товаров, которые невозможно произвести в РФ.

Долгосрочные перспективы российского ретейла достаточно интересны. Нужно отдать должное представителям отрасли: ретейлеры прошли большой путь, представили интересные решения (например, кассы самообслуживания), последовали за изменениями предпочтений покупателей (развитие формата «у дома»), развивают услуги доставки. Однако мировые практики шагают вперед, предоставляя российским игрокам пищу для размышления. Крупные сети, которые могут оправдать инвестиции в технологии или автоматизацию за счет масштаба, могут продолжить быть главными новаторами российского ретейла.



«Оплата лицом», онлайн-заказы и экспресс-доставка

Борьба за покупателя осуществляется не только за счет разнообразия ассортимента и цен, но и за счет скорости, удобства и сервиса. Эти ключевые компоненты зависят от мириад операционных процессов, над которыми продолжат трудиться сети. Фудтех — одна из самых горячих тем в мировом продовольственном ретейле. Опыт зарубежных компаний предоставляет идеи российским игрокам, заставляет задавать вопрос: как это можем применить мы? Например, «оплата лицом» — технология начала набирать популярность в Китае уже в 2019 году. В России такую технологию тестируют X5 и «Магнит».

В России технологию «оплаты лицом» тестируют X5 и «Магнит». Фото: Роман Хасаев

Крупнейшие ретейлеры пилотируют идеи, внедряя идеи в несколько точек, оценивают результаты «эксперимента» и затем масштабируют решение. Таким образом, можно ожидать дальнейшее развитие розничных сервисов, которые уже прижились в некоторых регионах. На текущий момент можно выделить доставку онлайн-заказов и экспресс-доставку, которые хорошо себя зарекомендовали в Москве и Санкт-Петербурге. Масштабирование сервиса доставки может быть осуществлено как через строительство дарксторов, так и с использованием уже существующих розничных магазинов, что, кстати, может быть весьма выгодно крупным федеральным сетям за счет широкого географического присутствия.

Говоря о финансовых результатах, в первом квартале мы увидели, что среди ретейлеров пользовались спросом мультиформатные федеральные гиганты с уклоном на «магазин у дома» «Магнит» и X5 Retail Group, сети стали бенефициарами закупок впрок, увеличив как средний чек, так и трафик. А вот трафик сетей гипермаркетов «ОКЕЙ» и «Лента» снизился в первом квартале. Некоторые из ретейлеров отмечали нормализацию спроса в апреле, но более информативные данные мы увидим в июле, когда ретейлеры раскроют операционные данные за второй квартал.

Трафик сетей гипермаркетов «ОКЕЙ» и «Лента» снизился в первом квартале. Фото: Олег Тихонов

В отчетности за второй квартал найдет отражение повышенная потребительская инфляция, давящая на покупательную способность. Вероятно, компании могут поделиться информацией об изменении поведения покупателей, например, смещении расходов с нон-фудовой категории на продовольственные товары, как это было отмечено в отчетности западных компаний. Смещению расходов на продовольствие во втором квартале в РФ также поспособствуют сформированные запасы бытовой химии, купленные в феврале — марте. Изменение состава покупательской корзины делает прогнозирование результатов весьма затруднительным, но в целом второй квартал мог стать весьма испытывающим для ретейла.

Не сдались в борьбе за клиента

Что касается расходной части, мы ожидаем увеличения себестоимости за счет роста мировых цен на продовольствие и крайней волатильности рубля во втором квартале, ограничение наценки на ряд социально-значимых товаров окажет давление на сокращение валовой маржи. На рост административных и коммерческих расходов, вероятно, повлияет необходимость перестраивать операционную деятельность, налаживать работу с новыми контрагентами. Можно ожидать увеличения расходов на обслуживание долга за счет роста ключевой ставки.

Изменение состава покупательской корзины делает прогнозирование результатов весьма затруднительным. Фото: Карина Аброськина

Резюмируя: второй квартал продовольственного ретейла прошел активно, мы ожидаем увидеть результаты их деятельности из первых рук в июле, когда крупнейшие компании раскроют операционные результаты. Ретейлеры не сдались в борьбе за клиента, от представителей отрасли мы слышали об усилиях заменить «выпавшие» продукты, будь то переориентация на поставщиков из других регионов или вывод СТМ в такую категорию. В краткосрочной перспективе нельзя не отметить, что потребитель находится под давлением высокой потребительской инфляции, что, вероятно, приведет к перераспределению расходов и экономии. Однако у ретейлеров сохраняются долгосрочные перспективы развития за счет технологий, оптимизации процессов, снижения издержек.

Анна Буйлакова