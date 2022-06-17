«Стрела» нацелена на бронзовую мишень

И спасибо Пензе за достойный пример поддержки команды

В нынешнюю субботу Казань станет хозяйкой бронзового матча в рамках чемпионата России по регби. «Стрела» примет в домашних стенах легендарный клуб из Монино — «ВВА-Подмосковье». Корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин побывал на полуфинале казанского клуба в Пензе и подготовил репортаж и путевые заметки.

Мартышкин и «Труд»

Побывать в Пензе по спортивным целям казанцу сейчас очень сложно, поскольку самый знаменитый клуб города, хоккейный «Дизель», сейчас «ныкается» в Высшей лиге. Лет 40 назад эта новость привела бы в восторг пензяков, так как местный хоккей как никто заслужил место в высшей лиге. Начинался он с команды под названием «Буревестник». Кстати, в ее рядах играл защитник под фамилией Мартышкин, когда в 1955 году команду переименовали в «Труд».

В советские времена это происходило в связи с переводом команды из одного общества в другое — из студенческого «Буревестника» соответственно в «Труд». В отношении Пензы этот перевод позволил избежать того, чтобы Мартышкин и «Труд» звучали бы вместе. В итоге это был не мартышкин, не сизифов, а самый настоящий, благодарный «Труд», чьими воспитанниками были Юрий Моисеев, в будущем наставник «Ак Барса», и Александр Голиков, его младший брат Владимир и другие воспитанники уже «Дизелиста» (так команду переименовали в 1961 году).

В том сезоне за «Дизелист» играл голкипер Герман Филин и дебютировал защитник Петр Герасимов, в память которого благодарные земляки проводят турнир по футболу, поскольку Петр Николаевич был судьей по этим двум популярным спортивным играм. Их сыновья Сергей Филин и Александр Герасимов стали хоккеистами, Герасимов так и вовсе выиграл олимпийское золото Сараево-1984 в составе ЦСКА. Вместе с земляками Александром Кожевниковым из «Спартака» и Василием Первухиным из «Динамо». Три пензяка в составе олимпийской сборной на чемпионской Олимпиаде! На следующей победной Олимпиаде опять три пензяка — Кожевников и пара Сергей Светлов — Сергей Яшин из московского «Динамо». На чемпионате мира 1993 года победителем стал Ян Каминский. Кроме них, в Риге играл Александр Серняев, в Киеве — Юрий Шундров и Владимир Бабашов, в молодежной сборной СССР Владимир Лохматов и Евгений Лукашин, полный тезка и однофамилец персонажа из «Иронии судьбы». А Мартышкин в итоге стал хоккейным арбитром, и не исключено, что нынешний пензенский судья Андрей Мартышкин, сын советского арбитра Владимира Мартышкина, приходится ему родственником.

Уже в российские времена в Пензе начинали Сергей Андронов, Владислав Бульин, Эдуард Горбачев, Антон Слепышев (сын «дизелиста» Владимира Слепышева), китаец по отцу Роман Лю-Ду-Чин, будущие «барсы» Виталий Атюшов, Дмитрий Ванясов, Юрий Добрышкин, Алексей Косоуров (сын «дизелиста» Александра Косоурова), Андрей Кузьмин, Зият Пайгин, член тренерского штаба Юрий Бабенко. Армеец Игорь Чибирев сын пензяка Виктора Чибирева, как и тольяттинец Сергей Пережогин — сын хоккеиста и тренера«Дизелиста» Юрия Пережогина, доказывают, что хоккей в Пензе был семейным делом.

Отказаться от возможности поехать в город, к которому еще с детства сложилось столь благоговейное отношение (еще две незаслуженно обойденные Мекки советского хоккея это Ангарск и Кирово-Чепецк), автор статьи просто не мог.

ХК «Дизелист», 1990-е. Фото: ice-hockey-stat.com

Пенза и Пенкин

Как и обойти тему хоккея в нашем репортаже, поскольку водитель Виталий был воспитанником СК им Урицкого. Он 1972 года рождения, занимался у знаменитого тренера Александра Дюмина вместе с Дмитрием Ячановым и Халимом Нигматуллиным, Эдуардом Кудерметовым и Михаилом Сарматиным, а также кикбоксером и боксером Вадимом Токаревым.

Забросив хоккей, Виталий стал отличным водителем, и мы летели в Пензу на всех парах. Тем более что побывать там стремился и руководитель неформальной группы поддержки Валерий. Уроженец Заинска, он когда-то учился в Пензе актерскому мастерству, примерно в то же время, когда Павел Воля, Тимур Керимов, Леонид Школьник постигали азы педагогики. Пройдет время, Воля станет мужем Ляйсан Утяшевой, Керимов — Родригезом, Школьник — продюсером, темнокожий Павел Кимбика уедет в Канаду, и встретится часть команды КВН «Валеон Дассон» — на хоккее. Во всяком случае, именно с хоккея Тимур Родригез присылал совместный снимок со Школьником, а также Александром Кошелевым и Михаилом Филюниным. Все-таки есть какая-то странная взаимосвязь российского хоккея и межпланетного КВН, хотя бы в части того, что чем хуже играешь на льду, тем лучше успехи на сцене. Альметьевск, Пермь, да и Пенза не дадут соврать. А вышеназванный заинец-пензяк Валерий, кстати, тоже не пошел по профессии, а работает в одном из санитарно-медицинских учреждений Казани, где «прямо сейчас» разместились беженцы с Донбасса и Луганска, включая его родных, поскольку корни парня оказались в том самом Славянске, где сейчас ведутся бои.

Об этом мы говорили в дороге, проезжая, в частности, небольшой город Карсун, что Ульяновской области. Этот город можно назвать одним из самых патриотичных в России, поскольку он заставлен стендами с именами военных, как героев Великой Отечественной, так и нынешними. Оказывается можно даже в небольшом городе не жалеть средства на патриотизм, а не просто расставлять по дорогам стенды с надписями вроде «Твой взгляд у меня не первый».

— А самый известный выпускник Пензенского колледжа искусств, где я учился, это Сергей Пенкин, — вспомнил Валерий.

— Тот, который обладает диапозоном голоса в пять октав, — со знанием дела добавил автор. Никогда бы не подумал, что эта информация мне пригодится, особенно в ранее воскресное утро в районе границы Буинска с Ульяновском. Тем более что это практически вся имеющаяся у меня информация о Пенкине. Ну, практически вся, поскольку еще один факт о певце Валерий категорически опроверг, сказав, что тот давно женат и счастлив в традиционном браке.

Стадион «Первомайский». Фото: rugbylokomotiv.ru

Полгорода «имени» Бурденко

Час разницы во времени между Ульяновском и Казанью (в Ульяновске на час больше) восстановился, как только мы пересекли границу с Пензой. Все-таки любопытно у нас подчас расположены часовые пояса, и Ульяновск в этом плане примерно такой же анклав, как Калининград, только там анклав географический. Пенза на въезде в город встретила кафе «Халяль» и мечетью, что несколько странно. С другой стороны, именно в Пензе родился татарин Гафур Кулахметов, чье имя носит одна из улиц Казани, а в регби были татары Артем Фаттахов, Рушан Ягудин, игравшие еще и за Казань Ринат Тимербулатов, Александр Шакиров. Но еще более странным оказалось окружение стадиона «Первомайский» по периметру. «Диализный центр», клиническая больница имени Бурденко и ветеринарная клиника, куда в День России выстроилась очередь из владельцев братьев наших меньших. Собаки на поводках, кошки к переносках терпеливо ждали открытия ветклиники Сумбаевых, до которого оставалось минут двадцать.

Если обычно на стенах стадиона и его окрестностей встречаются надписи, каким-то образом связанные со спортом, то в Пензе не так. «Вакцина — смерть!» гласила единственная рукотворная надпись, и любопытно, что метрах в ста от нее лежали женские джинсы светло-синего цвета, как бы намекая на фразу Воланда: «Человек внезапно смертен». Бр-р, мороз по коже, особенно если учесть, что чуть дальше находится городская библиотека номер 5, единственная актуальная надпись на дверях которой гласила, что «требуется библиотекарь». Да как так-то, и штаны бесхозные, и библиотеки в городе с таким количеством больниц и медицинских центров, которые бросались в глаза во время четырехчасовой прогулки по окрестностям. Хотя пытаться написать путевые заметки, основываясь на столь короткой прогулке, конечно, вещь рисковая. Но не заметить, что вторая по счету поликлиника имени Бурденко смахивала уже на настоящий медицинский городок, я не могу. Пожалуй, это самое помпезное здание в городе, попавшееся на глаза. Наискосок от него находилась трущоба, напоминавшая обитель Вовчика, киношного супруга Нонны Мордюковой по фильму «Родня». Расстояние от поликлиники Бурденко до хижины было еще меньше, чем от брошенных джинсов и больницы Бурденко, что заставило вспомнить и перефразировать еще одну фразу персонажа Мордюковой: «Пенза — город контрастов». Решив, что блеск он увидел, а нищета сама бросилась в глаза, автор репортажа решил возвращаться к стадиону и по дороге обнаружил еще один любопытный контраст. Если улица Калинина жарила, как шаурма, которая, кстати, в Пензе заметно дороже, чем в Казани, то улица Лобачевского освежала едва ли не мартовской прохладой. Даже на солнце! Парадокс.

Рассчитывать увидеть еще что-то интересное было бессмысленно, на что намекали даже голуби, которые повстречались на скамейках у местного универсама. Суетливые практически во всех городах, здесь за полчаса, которые я ходил мимо них туда и обратно, они даже не изменили свою диспозицию, как бы компенсируя явный недостаток памятников в данном районе Пензы. Куда энергичнее выглядели «Стрижи», правда, надо уточнить, что это были самолеты, летавшие 12 июня несколько часов в небе, включая территорию над стадионом, что позволило им попасть в видеокартинку телеканала «Матч ТВ».

Фото: rugbylokomotiv.ru

Янюшкины — это и есть живая история пензенского регби

Сказать честно, на регби меня в этом году приглашал сам Джей Пи Нил, наставник «Стрелы», которого я ранее повстречал в казанском «Макдоналдсе» вместе с Йоханом Тромпом. Решив, что южноафриканский наставник на третий год работы в Казани уже овладел русским и скоро уже приступит к татарскому, я спросил: «Когда следующая игра?» Наткнувшись на непонимание, пришлось откуда-то из подсознания вытаскивать английские слова: «Ферст гейм». «Енисей. Велком», — ответил Нил, но в итоге и тот, и последующий матч с московским «Динамо» я смотрел по интернету или телевизору, а вживую очутился в Пензе на следующий день, когда все «маки» по России закрылись.

В гостевом матче Джей Пи, не изменяя привычке, направился на трибуны стадиона, который тепло приветствовал обе команды. Гимн исполняли в «одно горло»: игроки и тренерский штаб Пензы, местные болельщики и казанские фанаты. У многих игроков «Стрелы» со словами «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна» пока есть проблемы. Ничего страшного, автор репортажа, к примеру, вообще не заморачивается, а продолжает петь на нынешний мотив привычные с детства слова: «Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз».

Именно во времена существования СССР, собственно, зародились обе команды и их противостояние под названием ВЭМ и «Буревестник». Во времена СССР родились братья Янюшкины, тренер Александр (он в 2019 году сменил в Пензе бывшего наставника Сергея Кащеева, ранее тренировавшего казанскую «Стрелу-Агро») и бомбардир Сергей, который, кстати, будучи игроком «Стрелы-Агро» выиграл в 2013 году турнир казанской Универсиады. Он и сейчас в составе «Локомотива», одного из пяти спортивных отпрысков Министерства железнодорожного транспорта, как футбольный и хоккейный «Локомотивы» из Москвы и Ярославля, новосибирский, волейбольный и краснодарский баскетбольный клубы. Старший сын Янюшкина уже на подходе к основе, сын легенды «Стрелы» Игоря Петрушинина Арсений вышел в этом полуфинале на замену, так что противостояние продолжается, перейдя на времена российские.

Фото: rugbylokomotiv.ru

Беда не приходит одна

Младший сын Александра Янюшкина Кирилл получил право нанести первый, символический удар по мячу в сторону ворот своей команды и задал тем самым атакующий настрой казанцев. «Стрелки» помчались к воротам «Локомотива», как ужаленные, и дынеобразный снаряд приземлился в зачетном поле хозяев. Но судьи после видеопросмотра отменили взятие, объяснив, что «ни на одном повторе не видно приземление мяча». Увы, не засчитанная попытка, не реализованный вскоре штрафной Якоба Мораиса, а затем еще и удаление Дмитрия Гриценко (в послематчевом интервью Джей Пи Нил назовет это решение арбитра «полным сумасшествием») предварили первую попытку хозяев поля. Шла 16-я минута игры, когда Казань осталась в меньшинстве и оказалась в догоняющих. Местные болельщики зашлись в восторге. Тут, кстати, надо отметить, что поддерживали они своих, как будто по трибунам веером раскидали с десяток фанатских группировок. Одна из женщин голосила так, что ее малолетняя дочь повернулась, чтобы спросить: «Мама, ты что кричишь?»

Наши регбисты продолжали искать счастье в атаке, заставляя передвигаться за ними телевизионную камеру, и тогда было явственно слышна уже казанская группа поддержки. Увы, еще одна опасная атака закончилась потерей мяча после розыгрыша «коридора», а вторая привела к «схватке», поскольку казанцы потеряли мяч. Не забиваешь ты, забивает Пенза после того, как выиграла свой «коридор», и тут же занесла попытку.

Если говорить более привычными футбольно-хоккейными терминами, то Казань атаковала, а Пенза забивала в контратаках — 14:0. Ответ Казани получился зеркальным. Сначала был просто прекрасный проход в сторону зачетки казанцев игрока «Локомотива», который казанцы предотвратили. Затем Омари Гриняев перехватил передачу соперника и помчался с мячом к зачетке «Локомотива» — 14:7. Надо отметить, что Гриняев родился в Сыктывкаре, где играл в мини-футбол на позиции вратаря, и освоенные в молодости умения позволили ему перехватить передачу пензяка Янюшкина.

То, что не удалось «Стреле» в начале матча, смог сделать «Локомотив» на старте второго тайма: попытка на второй минуте сделала счет угрожающим — 21:7. На исходе часа игры «Стрела» сделала попытку и реализацию, но вскоре хозяева поля вначале заработали штрафной, реализованный Янюшкиным — 24:14, а затем у казанцев на 10 минут был удален еще Иван Нежданов, и на последние две минуты «Стрела» осталась играть в 13 полевых. Против 15 пензяков или 17, если брать во внимание еще и судей, пусть на этот вопрос ответят профессионалы этой джентльменской игры.

Фото: rugbylokomotiv.ru

Когда регби исторически популярнее футбола и уже опережает хоккей

В итоге поездка в Пензу оправдала 16 часов в дороге и одну бессонную ночь, проведенную в гонке по Татарстану и Ульяновской области. Сама игра получилась захватывающей, предваряя первый в истории «Стрелы» матч за бронзу чемпионата страны. «Ферст гейм» состоится в Казани 18 июня, и «стрелки» выйдут на него заряженными вдвойне, хотя до матча в Пензе они были готовы даже пешком идти до Красноярска, чтобы сыграть там финал с «Енисеем». Помимо того, удалось пообщаться со знатоком регби и пензенского спорта Дмитрием Инюшкиным, который сказал, что в городе сейчас «регби либо на одном уровне, либо даже популярнее хоккея, который традиционно был в Пензе видом спорта номер один. Хотя они могут дополнять друг друга, поскольку не пересекаются по календарю, но по своим успехам «Локомотив» оставил коллег из хоккея позади. Несмотря на не самую лучшую погоду весной этого года на матчи команды приходили порядка двух с половиной тысяч болельщиков».

Футбол в городе не был особо популярен ни в советские времена, когда команда называлась «Гранит», ни в российские, стала «Зенитом». Зато регби только в Пензе занимается порядка 500 мальчишек, и это хорошая конкуренция не только хоккею, но и гимнастике (Денис Аблязин и Ко). Женское регби развивается в Каменке, где, кстати, и родился Бурденко. Есть еще прыжки в воду, Ирина Калинина одна назавоевывала столько медалей, что может претендовать на то, чтобы ее, а не однофамильца всесоюзного старосту Михаила Калинина увековечили в топонимике города.



Джаудат Абдуллин