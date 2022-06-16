День в истории: чемпионат мира по футболу, всесоюзный лагерь и индийское кино

Чем примечательна дата 16 июня?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 16 июня, был введен в использование нефтепровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск, в Казани состоялся первый матч чемпионата мира по футболу, был изучен химический состав воды в Казанке, во Франции подняли вопрос о возобновлении Олимпийских игр, в Крыму открылся лагерь «Артек», а в Москве — ВДНХ. Родились: певец Хайдар Бигичев, сподвижник Емельяна Пугачева Салават Юлаев, журналистка Юлия Латынина и индийский актер Митхун Чакраборти. Умерли: американский гангстер Аль Капоне, канцлер ФРГ Гельмут Коль и писатель Джеймс Джойс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Когда Казань стала международной и футбольной

16 июня 1754 года родился Салават Юлаев, герой башкирского народа, один из наиболее активных участников Крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева. Также Салават Юлаев писал стихи на родном языке как поэт-сказитель (сэсэн).

16 июня 1949 года родился Хайдар Бигичев. Он вырос в многодетной семье, отец был комбайнером, а мать работала в колхозе. После службы в Советской Армии Бигичев уехал в Москву, где работал на заводе. По совету своего товарища он участвовал во всесоюзном телевизионном шоу талантов. В жюри высоко оценили талант исполнителя и посоветовали заняться музыкой профессионально. В 1977 году он стал ведущим солистом Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

16 июня 1973 года начал работу подземный нефтепровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск, который начали строить в 1965 году. Общая его длинна составляет 2 119 км, а мощность 90 млн тонн нефти в год.

Фото: ugra-news.ru

16 июня 2018 года на «Казань Арене» состоялся первый в столице Татарстана матч чемпионата мира по футболу, между сборными Австралии и Франции. Со счетом 1:2 победителями стали французы. В этом матче впервые в истории была использована система видеопомощи арбитрам — VAR. Появилась возможность пересматривать определенные моменты игры и принимать решения на основе видеоповторов.

16 июня 2021 года, как писало «Реальное время», ученые и горожане изучили химический состав воды в Казанке. Состояние реки в проанализированных местах сравнили с водой на участке акватории Казанского залива Куйбышевского водохранилища. Представитель института проблем экологии и природопользования объяснил, что состав воды напрямую влияет на живые организмы, поэтому так важно сохранять показатели в пределах нормы и проводить анализ воды.

Открылась пионерская здравница



16 июня 1925 года в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». По инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева его основали как санаторий для детей, страдающих туберкулом. Лагерь состоял из четырех больших брезентовых палаток, в первую смену приехали 80 пионеров. Сейчас в лагере девять корпусов, которые могут вместить около 31 тысячи детей.

16 июня 1959 года в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. Журнал «Крестьянка» назвал тогда ВДНХ «народным университетом»: в павильонах и на смотровых площадках были представлены новинки науки и техники: искусственные спутники Земли, станки с программным управлением, сельскохозяйственные и строительные машины, новая электронная техника. Сейчас ВДНХ — это территория в 235 гектаров, которую ежегодно посещают 20 млн человек.

Барон Пьер де Кубертен. Фото: wikipedia.org

Пой, Джими!



16 июня 1894 года по инициативе историка и педагога Пьера де Кубертена во Франции прошел конгресс по вопросу о возобновлении Олимпийских игр. По мнению французского аристократа они были необходимы для укрепления дружеских отношений между странами, а также для гармоничного развития молодежи. Конгресс поддержал эту идею, и было решено образовать олимпийский комитет для подготовки соревнований. Через 2 года, 6 апреля 1896 года, первые возобновленные Олимпийские игры прошли в Афинах.

16 июня 1950 года родился Митхун Чакраборти, индийский актер, снявшийся более чем в 350 фильмах и до сих пор продолжающий кинокарьеру. В СССР он более всего известен по ролям в музыкальных мелодрамах, таких как «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй». Митхун дважды получил национальную кинопремию за лучшую мужскую роль — в 1977 и 1993 годах.