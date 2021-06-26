Маркировка «заморозила» производство мороженого, зато «разморозила» цены на него

«Челны-Холод» и фабрика «Славица» в Набережных Челнах, как и многие другие производители мороженого, вынуждены были останавливать производство для перехода на новые правила. Что происходит на рынке мороженого сейчас?

Фото: Максим Платонов

С 1 июня мороженщики перешли на новые правила работы: теперь их продукт надо обязательно маркировать. Эта новелла вызвала серьезный шум на рынке: чтобы подключиться к системе контроля и поставить оборудование для нанесения маркировки на каждый брикет, предприятия вынуждены были в буквальном смысле останавливать производство. Не обошлось без вынужденных простоев и у татарстанских производителей, хотя крупные игроки рынка легче перенесли «прививку» от контрафакта — они заранее подготовились к остановке и выпустили мороженого с большим запасом. Его сейчас и продают. Но, как и предсказывали многие эксперты, избежать повышения цен не удалось. К лету мороженое уже подорожало, как и предполагали в Союзе мороженщиков РФ. Впрочем, тут виновата не только маркировка, но и подорожание сырья: молока и сахара.

Мороженое запустили в легальный оборот

Мороженое и сыры вошли в систему государственного информационного контроля за передвижением продукта от производителя до торговой точки (ГИС МТ). С 1 июня производители обязаны маркировать каждый произведенный стаканчик пломбира или упаковку эскимо специальным цифровым обозначением, подключившись к системе «Честный знак». При его считывании ФНС получает информацию о производителе, сроке годности продукта и всей цепочке его перемещения до конечного потребителя. Главная цель — противодействовать нелегальному обороту мороженого. Об этом не раз уже говорили спикеры компании-оператора маркировки «Центр развития перспективных технологий» (далее в тексте — ЦРПТ). По расчетам оператора, который опирается на данные НИФИ Минфина России, уход с рынка нелегальной продукции приведет к тому, что законопослушные производители (речь идет не только о мороженом, но и о другой молочной продукции) получат 52,6 млрд рублей дополнительной выручки в год, а это может и удешевить продукт для потребителей (в пределах 4%).

Между тем производителям пришлось понести немалые затраты. По оценкам Союза мороженщиков РФ, общие расходы индустрии на внедрение маркировки оцениваются в 6,5 млрд рублей, и еще 2,5 млрд рублей придется тратить ежегодно на приобретение кодов для маркировки. Отраслевое объединение не раз направляло в правительство РФ письма с просьбой отложить маркировку, но они не помогли.

Несмотря на долгое противостояние, 90% производителей мороженого — 156 компаний — подключились к системе «Честный знак» и начали получать коды Data Matrix в ГИС МТ, сообщили «Реальному времени» в ЦРПТ. Среди первых — татарстанский «Челны холод», подмосковная «Чистая линия», краснодарская «Фабрика настоящего мороженого», финская «Валио» (работает в партнерстве с «КОМОС Групп»).

90% производителей мороженого — 156 компаний — подключились к системе «Честный знак». Среди первых — татарстанский «Челны холод». Фото: centrosnab.su

«Бизнес Республики Татарстан активно готовится к обязательной маркировке молочной продукции и уже вошел в топ-5 регионов Приволжского федерального округа, — рассказали в пресс-службе ЦРПТ. — На данный момент к системе подключились 48 из 83 компаний и 17 из 97 индивидуальных предпринимателей, которые работают в молочной отрасли, в том числе производители мороженого Набережночелнинский комбинат «Челны-Холод» и фабрика «Славица».

Как рассказали источники «Реального времени», челнинцы преодолели процесс подключения к государственной системе с минимальными потерями, но обойтись без остановки производства им все-таки не удалось.

«Но у них не было длительных остановок, как у остальных производителей», — рассказал представитель отрасли. Подключился к системе не только «Челны-холод», но и его конкурент — открытая 7 лет назад в Челнах фабрика «Славица» (детище красноярской компании). В обеих компаниях не стали комментировать «Реальному времени» переход в режим обязательной маркировки, раскрывать расходы на ее внедрение тоже отказались.

Остановка по требованию

Останавливать конвейер с мороженым для установки автоматизированной системы учета и нанесения Data Matrix пришлось почти всем производителям, рассказала «Реальному времени» заместитель генерального директора Союза мороженщиков РФ Наталья Уткина. По ее словам, у компаний была разная степень готовности к внедрению маркировки. Сложнее всего маркировать мороженое на высокопроизводительных линиях.

— Это был первый опыт для производителей мороженого, и в каждом случае требовалось установить дополнительные опции на линии и синхронизировать новое программное обеспечение с действующими автоматизированными системами, — рассказала она. — Поэтому время вынужденного простоя с 1 июня у всех оказалось разным: кто-то уложился за 2-3 дня, а кого-то лихорадило месяц. Unilever в конце мая предупреждал, что может приостановить производство мороженого сразу на 10 дней из-за введения обязательной маркировки. системы

— Переход к обязательной маркировке «молочки» не стал шокирующей новостью ни для одного участника отрасли, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе ЦРПТ. — Подготовка к обязательному этапу длилась более 2 лет, и каждое предприятие могло войти в рабочую группу и озвучить там свои предложения. На добровольной основе обязательная маркировка стартовала 1 января 2021 года, и те компании, которые своевременно начали подготовку к 1 июня, успели наладить все процессы. При этом некоторые производители надеялись на очередной перенос сроков обязательного этапа и откладывали всю работу. Регуляторы и оператор неоднократно предупреждали, что переносов сроков маркировки не будет, и производителям необходимо поторопиться с выбором инегратора и заказом необходимого оборудования, так как это занимает достаточно большое количество времени. Для того, чтобы производители быстро и эффективно внедрили маркировку, ЦРПТ специально разработал калькулятор технических решений, позволяющий, в зависимости от предприятия и объема выпуска, выбрать оптимальный с точки зрения инвестиций способ нанесения кодов.

Оператор маркировки уверен, что фактические затраты производителей молочной продукции будут снижаться за счет этапности внедрения системы:

— Инвестиции бизнеса будут распределены на 3 года, что снижает нагрузку на компании и на цены. Стоимость кода маркировки утверждена правительством России на 15 лет (срок действия государственно-частного партнерства ЦРПТ и Минпромторга России) и индексироваться не будет, таким образом стоимость кода в реальном выражении будет снижаться — уточнили в пресс-службе ЦРПТ.

Тонны мороженого впрок

Чтобы избежать провала продаж в летний сезон, мороженщики перед вводом маркировки заранее выпустили большие партии продукции для хранения.

— Перед внедрением маркировки трудно было предсказать, на сколько времени затянется процесс пуско-наладочных работ, — рассказывает заместитель генерального директора Союза мороженщиков РФ Наталья Уткина. — Чтобы не допустить дефицита летом, предприятия в течение апреля — мая создавали больше, чем обычно на 10—12%. Иначе в пик продаж они бы не смогли обеспечить спрос.

По ее словам, сейчас производители работают на максимуме мощностей, и если кто-то «выпадет», то закрыть «дыру» на рынке будет некому.

Но не все так трагично: во-первых, власти разрешили до 1 июня продавать немаркированное мороженое, таким образом еще немного отодвинув «час Х» для тех производителей, кто не успел подключиться к системе «Честный знак».

Чтобы избежать провала продаж в летний сезон, мороженщики перед вводом маркировки заранее выпустили большие партии продукции для хранения. Фото: Максим Платонов

— Производители ежегодно накапливают запасы своей продукции перед высоким спросом в летний сезон, — утверждают в ЦПРТ. — Компании, которые поздно начали готовиться к маркировке и теперь не успевают, до своей полной готовности будут продавать немаркированное мороженое, произведенное до 1 июня. Таким образом будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции — маркированной».

В казанских торговых сетях подтвердили «Реальному времени», что дефицита мороженого нет, поставки идут со складов регулярно и без перебоев.

Стаканчик пломбира подорожал на 30%

Но как раз в это время торговые сети начали повышать цены, и к 1 июня мороженое подорожало в среднем на 30%.

По словам Натальи Уткиной, сами производители повысили отпускные цены в среднем на 10%, а доля сырья и упаковки в себестоимости продукции увеличились на 12%. Чтобы не увеличивать сильно цены на мороженое, часть затрат производители взяли на себя.

— Это связано с повышением закупочных цен на молоко, как основной компонент мороженого, на сахар и другие ингредиенты. Так, гофротара подорожала на 100%, полипропилен — на 40%, — пояснила Уткина.

Конечно, взлетевшие цены не радуют потребителей, чья покупательная способность за время пандемии заметно ухудшилась. И ярких новинок производители предложат значительно меньше, чем обычно. Все силы и средства были брошены на внедрение маркировки.

Конечно, взлетевшие цены не радуют потребителей, чья покупательная способность за время пандемии заметно ухудшилась. Фото: Максим Платонов

— Основная причина роста цен молочной продукции — рост цен на сырое молоко, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ЦРПТ. — Он за последние два года превышает рост цен на готовую продукцию. Доля в себестоимости конечной молочной продукции насчитывает свыше 50%. Цены на молочную продукцию начали расти еще до введения маркировки, что тоже является своего рода доказательством, что система не влияет на конечную стоимость продукта. Кроме того, опыт введения маркировки в других товарных группах также показал, что она не провоцирует рост цен.

Отдельно стоит отметить, что мороженое — сезонный продукт, поэтому производители традиционно повышают на него цены накануне лета. К тому же, до 1 июня мороженщики могли продавать продукцию, произведенную без маркировки.

Обнаружатся ли провалы в объемах производства мороженого по итогам первого полугодия 2021 года — пока неизвестно. По словам Натальи Уткиной, результаты будут подведены позднее. Но до поворотного июня 2021 года производители из года в год наращивали выпуск. По данным Союза мороженщиков РФ, в прошлом году был достигнут рекордный объем производства — 450 тысяч тонн. Это максимум с 1990 года, когда было выпущено 468 тысяч тонн. В среднем каждый россиянин съедает 3 кг мороженого в год. И, между прочим, недотягивает до рекомендованной нормы потребления! Ведь РАМН рекомендует два стаканчика в неделю — 7 кг в год.

Татарстанские мороженщики — в «шоколаде»

Переход на маркировку мороженого может спровоцировать процессы слияния и поглощения среди игроков, но надвигающаяся угроза обойдет Татарстан стороной, делится с нами своей точкой зрения Наталья Уткина.

— Здесь работает один из столпов рынка «Челны Холод», который занимает 3-4% в масштабах страны. Его позиции непоколебимы, — считает она.

Челнинский производитель продал мороженого в прошлом году на 2,85 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности «Челны-Холод». Это на 63% больше к уровню 2016 года.



Переход на маркировку мороженого может спровоцировать процессы слияния и поглощения среди игроков. Фото: Максим Платонов

Интересно, что компания при этом фактически отказалась от выпуска замороженных полуфабрикатов. Их доля в структуре выручки сократилась с 49,7 до 35,6 млн рублей, и сейчас составляет всего 0,01%. Вообще, 2020 год оказался по-настоящему «шоколадным» для челнинского мороженщика. Его общая выручка выросла с 2,6 до 2,9 млрд рублей, а чистая прибыль — с 355,8 до 518,4 млн рублей. Как утверждают участники рынка, морозная крепость компании укрепилась еще и запуском собственного молочного производства в Елабуге — «Алабуга Соте». Как следует из отчетности, «Челны-Холод» получил на эти цели льготный займ фонда моногородов на 250 млн рублей.

— Главный бич российского рынка всей молочной индустрии и, в частности, производства мороженого — это повсеместная нехватка локального сырого молока и соответственно, сильная зависимость от его импорта, — отмечают участники рынка. В этом смысле, теоретически, мог бы начать производство мороженого «Зеленодольский молочный комбинат». По оценкам игроков рынка, инвестиции в это производство должно быть в пределах 2 млрд рублей. Но в Зеленодольске делать мороженое пока не собираются, как сообщили «Реальному времени» на ЗМК.

Красноярский производитель мороженого «Славица», начавший несколько лет экспансию в Поволжье и на юг России с киосками мороженого, похоже, тоже не прогадал. В жару возле киосков «Славицы» можно увидеть очереди. Хотя ему предрекали крах, предупреждая, что «киоски были актуальны на рынках в 1990-е, когда была плохо развита розничная торговля». Но это не испугало сибиряков. Да и челнинская фабрика, открытая в 2014 году, тоже неплохо себя чувствует, хоть и периодически попадает в курьезные скандалы по поводу названия и продвижения своей продукции (все мы помним историю с мороженым «Обамка»).

Изменятся ли цены на мороженое после 1 июня? Ведь производители постепенно начинают запускать в сеть «маркированное» мороженое. Уведомления о повышении пока не поступали, сообщили «Реальному времени» в торговых сетях Казани. Остается ждать и есть мороженое?