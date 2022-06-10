День в истории: у Казани — свой исполком, у Парижа — первый открытый зоопарк

Чем примечательна дата 10 июня?

Сегодня, 10 июня, Международный день геральдики. 10 июня в Казани появился первый исполком, в Тульской области основали музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна», а в Москве — киностудию «Союздетмультфильм». Сегодня же в Париже появился первый в мире публичный зоопарк. Родились: принц Филипп, актер Валентин Смирнитский, певица Максим. Умерли писатель Чингиз Айтматов, муза Дали Гала, поэт Хасан Туфан. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Есть горсовет — нужен исполком

10 июня 1920 года при Казанском городском совете рабочих и крестьянских депутатов появился исполком с президиумом из пяти человек и секретаря. Он просуществовал два с лишним года, а потом вновь появился на первой сессии Казанского горсовета депутатов трудящихся в 1939-м.



10 июня 1983 года в Казани родилась Марина Абросимова, будущая певица Максим, автор песни футбольных фанатов «Спартак» «Знаешь ли ты». В прошлом году после концерта в родном городе она была госпитализирована с пневмонией, только спустя два месяца ее выписали из реанимации.



Фото vk.com/maksimofficial

10 июня 2008 года умер писатель Чингиз Айтматов. По матери он татарин. Отец Нагимы Абдувалиевой Хамза родился в селе Маскара нынешнего Кукморского района, где находилось известное на всю Россию медресе.



10 июня 2021 года «Реальное время» писало, что после снятия жестких коронавирусных ограничений Казань привлекла внимание федеральных игроков кофейного бизнеса. Эксперты фудкорта объясняют всплеск «кофемании» высокой рентабельностью бизнеса, умноженной на растущий туристический трафик.



Льву Толстому — музей

10 июня 1921 года в Тульской области был основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна принадлежала сначала роду Карцевых, затем Волконским и Толстым. Здесь 28 августа 1828 года родился, провел большую часть своей жизни, написал более двухсот произведений, в том числе «Войну и мир», «Анну Каренину», был похоронен сам русский писатель и философ. В мае 1919 года усадьбу объявили народным достоянием, ее взяло под охрану государство. Во время Великой Отечественной войны экспонаты музея эвакуировали в Томск.

Кадр из мультфильма «В Африке жарко»

10 июня 1936 года в СССР основана крупнейшая киностудия анимационных фильмов «Союздетмультфильм», будущий «Союзмультфильм». Здесь было создано более полутора тысяч мультфильмов, которые получили более четырехсот международных фестивальных призов и наград. Первый мультик, вышедший на киностудии, был черно-белым и назывался «В Африке жарко». Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-Горбунок».

Что делать с парижскими животными?

10 июня 1793 года в Париже создан первый в мире публичный зоопарк. При этом его создатели позиционировали его как научное и просветительское заведение. Появился он потому, что члены французского Конвента, высшего законодательного органа Первой французской республики, долго не могли решить, что делать с королевской коллекцией из 20 птиц и 65 животных . В итоге было решено, что надо создать музей. При Наполеоне его расширили, в начале XIX века в нем обитало уже четыреста животных.

Фото wikipedia.org

10 мая 1921 года в Греции родился супруг королевы Великобритании Елизаветы II — принц Филипп, герцог Эдинбургский. Изначально он был принцем Греческим и Датским. В 1922 году, когда его отец, король Греции Константин I, был вынужден отречься от престола, семья переехала во Францию, а затем — в Великобританию. Там Филипп познакомился на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины с принцессой Елизаветой. После свадьбы он принял британское подданство, отказался от прежних титулов, стал членом англиканской церкви и взял фамилию Маунтбаттен. Филипп был первым из членов королевской семьи, кто посетил СССР, случилось это в 1973 году.