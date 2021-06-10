Туристы подогрели казанский рынок кофе

Федеральные сети кофеен полного цикла «берут» Казань, перехватывая друг у друга стратегические локации

Как стало известно «Реальному времени», после снятия жестких коронавирусных ограничений Казань привлекла внимание федеральных игроков кофейного бизнеса. Сеть Skuratov Coffee, сохранившая во время локдауна пять казанских точек по приготовлению спешиалти-кофе, в эти дни рискнула открыть еще одну. По охвату своего присутствия она немного обогнала остальных участников рынка, сосредоточившись в центре Казани. Правда, скоро конкуренцию ей составит другая известная федеральная сеть (название пока не разглашается), которая арендовала торговые площади на Баумана по запредельным ставкам. Эксперты фудкорта объясняют всплеск «кофемании» высокой рентабельностью бизнеса, умноженной на растущий туристический трафик.

Сибиряки сделали ставку на Казань, а не Москву

Омская сеть кофеен Skuratov Coffee, основанная сибирским предпринимателем Сергеем Скуратовым, заметно расширила свое присутствие в Казани, и локдаун, похоже, ей только помог.



— 5 июня сеть открыла шестую кофейню в деловой локации — по улице Петербургской, — сообщили «Реальному времени» в компании, — Новая кофейня отличается тем, что она станет самой масштабной в Казани.



Шестая кофейня располагается на границе между прогулочной и деловой частью улицы Петербургской. «С одной стороны, здесь постоянно прогуливаются туристы и жители города, а с другой — сосредоточена деловая среда, в которой расположены IT-компании, коворкинги и офисы», — отметили в компании.



— Гости с ноутбуком — это любимые клиенты их кофеен, они могут часами зависать в кафе, — объяснил один из совладельцев татарстанской конкурирующей сети кофеен «Нефть». — Мы их называем ноутбукисты, которые по 3-4 часа работают, сидя в кафе за чашкой кофе. В наших кафе и ресторанах их особо не любят, так как нужна оборачиваемость столиков. А в их кофейнях, наоборот, им создают комфортную атмосферу.



Гости с ноутбуком — это любимые клиенты их кофеен, они могут часами зависать в кафе. Фото: skuratov.coffee

Интересно, что Казань по количеству открытых точек сети опережает не только Нижний Новгород и Самару (по две на город), но и многомиллионную Москву. Как сообщили в компании, в мегаполисе функционирует всего четыре кофейни этого бренда. Всего сеть охватывает семь российских городов, где действует 27 кофеен.

Но почти половина из них, конечно, на родине. «В Омске их 13», — уточнили в компании. Таким образом, Казань стала опорной точкой в региональной экспансии омского бизнесмена, что нехарактерно для стратегий региональных компаний. По итогам 2020 года выручка компании, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», выросла до 156,3 млн рублей, а чистая прибыль — до 71,2 млн рублей.

Сеть разрослась в Казани буквально за 3 года, но последний из них пришелся на самый тяжелый для фудкорта. Первая кофейня в нашем городе была открыта в конце 2017 года, после чего с разницей в полгода «выстреливали» новые точки. Правда, компания целенаправленно выбирала места строго в пределах исторического центра Казани. Так, первая кофейня была открыта на Баумана, а затем в радиусе 200—300 метров.

По словам участников рынка, омская сеть заметно подстегнула арендные ставки в центре Казани, где располагались татарстанские кофейни «Ранняя пташка», «Бинхартс», Surf Coffe. Они практически вытеснили с улицы Пушкина рестораны.

По словам участников рынка, омская сеть заметно подстегнула арендные ставки в центре Казани. Фото: Максим Платонов

Кофейная улица в спальном районе

С приходом конкурирующих игроков кофейного бизнеса с высоким трафиком исключением можно считать улицу Декабристов. Так, рядом располагается одна из первых кофеен татарстанской сети кофеен «Нефть».



— Мы первыми открывали кофейню на Декабристов и Университетской, — рассказывает один из ее совладельцев. — Нам говорили, какой дурак сюда пойдет пить кофе за 150 рублей за чашку, когда в вендинговых аппаратах он стоит 40 рублей. Оказалось, что люди приходят и пьют. И поверьте, когда на Декабристов мы открывали, там ничего не было. А сейчас это хорошая «кофейная» улица: и Skuratov Coffee, и мы. Нам не страшно — пусть выбирают! А раньше была умирающая улица — то ли «Пятерочка», то ли «Магнит». А мы сделали кофейную улицу, хотя открывались в старых домах спального района. Правда, трафик сильно отличается: в центре города гуляют туристы и айтишники, а в жилой части люди возраста 35+.

По его словам, любители кофе за 150—200 рублей за чашечку есть и их становится больше, если выдерживать качество. «Наша казанская сеть имеет две полноценные кофейни, а также три точки навынос. Но у нас есть обжарочное производство, а у них оно в Омске и Москве. Мы обжариваем 21 тонну и не берем дешевое зерно, потому что мы работаем со вкусом клиента», — рассказал он, «Мы знакомим людей с новым вкусом, с кофе свежей обжарки. Любое зерно после обжарки желательно употреблять от 10 до 40 дней, а дальше кофе теряет свои вкусовые качества. Обжаренный кофе часто везут из Италии или Германии, поэтому не у всех получается вкусный кофе. Лишь при свежей обжарке получается кофе высшего класса — спешиалти. Спешиалти — это свежеобжаренная арабика с минимальным количеством дефектов».

Исключением можно считать улицу Декабристов — там располагается одна из первых кофеен татарстанской сети кофеен «Нефть». Фото: yandex.ru

Требовали дополнительно к аренде еще 3% от выручки

Условия аренды для кофеен разные. «Было место, где я хотел открыться, требовали 300 тысяч в месяц. И я не готов, и никогда не буду. На Петербургской тоже хотел открываться, — рассказал «Реальному времени» совладелец татарстанской сети кофеен. — Это место трафика деловых клиентов. В этом районе очень дорого. Там есть люди, которые адекватно оценивают свое место, а есть неадекватные, которые требуют дополнительно к аренде еще 3% от выручки. Конечно, я отвернулся и пошел дальше». Он вспомнил, что фудкорту разрешали работать только на вынос. Многие, кто не готов был работать на вынос, потеряли бизнес, хотя люди все равно пили кофе.



— Да, было дикое падение. Но на сегодня мы выстояли. Я удержал коллектив, выплачивая не минимальную, а среднюю зарплату за год. Если май мы стояли в нулях, то с июня пошли в прибыль.

Участники рынка признают, что омская сеть обгоняет остальных по количеству мест посещений в Казани. Среди них муссируется информация о том, что компания якобы готовится к выходу на IPO для привлечения инвестиций. Но так ли это на самом деле — вопрос.



В начале года глава ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко, который был одним из совладельцев сети в интервью рассказал, что без проблем удалось пройти через пандемию тем, у кого несколько бизнес-направлений:



— Нам очень повезло, потому что наша отрасль — продовольственный ретейл как оптовый так и розничный — практически не пострадала. На 2020 год у нас были достаточно консервативные планы, ничего не пришлось корректировать. Обусловлено это в первую очередь тем, что российская экономика уже 6 лет не растет, и без пандемии проблем было много.



Я не представляю, как малый бизнес выживает. Мы практически выходим в те ниши, где должен работать малый бизнес. Чтобы нам расти, нужно выдавливать их. Когда экономика растет, всем хватает места. А когда стоит на месте, бизнес друг друга поедает. Это первый тренд. Второй — потребление. Население беднеет, 90% покупателей ищут дешевый товар на полке. Все идет к тому, что мы производим все более дешевый продукт и менее качественный. Предприниматели следуют за потребительским спросом, мы вынуждены предлагать рынку то, что они смогут купить. Я пытался делать по-другому, открывал «Крестьянский двор» с натуральными продуктами — это никому не нужно (сеть просуществовала с перерывами около трех лет, не выдержав конкуренции с супермаркетами, — прим. ред.).



В начале года Виктор Шкуренко рассказал, что без проблем удалось пройти через пандемию тем, у кого несколько бизнес-направлений. Фото: bk55.ru

Шкуренко подтвердил, что среди связанных с ним компаний правительственные меры поддержки получили кофейни Skuratov (ООО «Скуратов кофе Омск», где Шкуренко был учредителем), сеть магазинов бытовой электроники. Удалось это в том числе за счет того, что «компании юридически сильные».

Инкогнито из Москвы на Баумана

Конкуренцию омичам составляет федеральная сеть «Шоколадница», которая нарастила количество точек до пяти.



— Татарстанские игроки — сеть «Ботаника» и «Нефть» развиваются и расширяются, — отметил ресторатор Нурислам Шарифуллин, — Зарубежный игрок Starbucks остановился на трех точках, но у него и средний чек выше.

Кроме того, сеть представлена преимущественно в торговых центрах Казани. Совладелец сети «Нефть» указывает, что в летнее время выгоднее открывать точки вдоль улиц со стабильным пешеходным трафиком, так как в жару люди не хотят идти в торговые центры пить кофе.



Поначалу несколько сбавила обороты по развитию сети своих кофеен в Казани компания Cofix. К концу 2019 года сеть планировала иметь в городе 25 точек, однако в начале 2020 года заведения под этим брендом в Казани были закрыты. Но в марте 2021 года стало известно, что сеть планирует вернуться в наш город и открыть семь точек.



Кроме того в Казань заходит крупная федеральная сеть кофеен, рассказал источник «Реального времени», знакомый с условиями вхождения игрока на татарстанский рынок. По его словам, сеть арендовала площади в центре улицы Баумана по запредельным ставкам.



— Как и Skuratov Coffee, московская сеть готовит кофе полного цикла, — рассказал он, не называя компанию.

В Казань заходит крупная федеральная сеть кофеен, которая, как и Skuratov Coffee, готовит кофе полного цикла. Фото: facebook.com/skuratovcoffee

Впрочем, в ближайшее время об этом будет объявлено, так как открытие запланировано на начало лета.

— Арендные ставки имеют большое значение для общепита, но бизнес кофеен полного цикла сможет вытянуть самые тяжелые, — отмечает гендиректор АН «РеАгентства» Юрий Чикиров. — В локации улиц на Петербургской диапазон ставок 1 000—1 200 рублей за метр на первом этаже. В его зону попадает обслуживание сугубо делового пешеходного трафика, который обеспечивается бизнес-центрами и IT-парком. Cейчас любят проводить переговоры в кофейнях, поэтому важно успеть занять стратегические позиции, что и сделал Скуратов.

