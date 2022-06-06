От медицины почв до пресноводного омара: «Татнефть» ищет пути развития биотехнологии

На форсайт-сессии, которая прошла в Альметьевске, обсудили, какие биотехнологические проекты в первую очередь надо развивать в компании

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В нефтяной столице Татарстана Альметьевске прошла форсайт-сессия «Фронтиры в новых науках: биотехнологии на основе данных», на которой ученые из крупных научных центров России обсудили, как будет в ближайшем будущем развиваться область биотехнологий. Нефтедобыча и переработка — одни из самых перспективных областей с этой точки зрения. Так что на юго-востоке Татарстана есть серьезные перспективы для развития биомедицины и биофармацевтики, «зеленой» химии и энергетики, агробиотехнологий и других направлений биотехнологического знания. Организаторами форума выступили «Татнефть», Университет ИТМО, АГНИ и Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург). В работе конференции приняли участие генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Биотех создаст новые грани развития региона

Что такое фронтиры? Это самые перспективные направления, в которых идут исследования и где ожидается максимум революционных результатов. Определить такие направления в сфере биотехнологий, спрогнозировать их будущее, предложить варианты на стыке биологии и науки о Big Data («больших данных») и собрались участники форсайт-сессии. Кроме того, им предстояло сформировать список фронтирных тем, которые должны пойти в разработку в рамках НИОКР. Наиль Маганов назвал фронтиры границей между изведанным и неизведанным, Владимир Княгинин нашел другую метафору — линию горизонта. В обсуждении участвовали практикующие специалисты и ученые-биотехнологи из Казани, Иркутска, Саратова, Самары, Санкт-­Петербурга.

Для «Татнефти», как сообщил Наиль Маганов в комментарии для издания «Нефтяные вести», биотехнологии прежде всего представляют широкие новые возможности для развития региона, и не только в коммерческом плане:

— Для молодежи, которая должна дальше жить и поднимать регион, мы можем предоставить некие новые форматы для карьеры и роста, новые возможности, умения, навыки. Давайте попробуем создавать условия здесь, чтобы привлечь молодежь новизной, а исследователей — возможностями создавать стартапы, научные программы.

АГНИ включается в биотехнологическую программу вместе с Университетом ИТМО

На форсайт-сессии теория чередовалась с практикой. В теоретической части прозвучали доклады о номинациях фронтирных задач в исследованиях и разработках; о подходах Data-driven, основанных на больших данных, в науке; о том, как искусственный интеллект способен изменить подходы к инжинирингу, о новых форматах организации НИОКР.

А Альметьевский государственный нефтяной институт, на базе которого создается Центр биотехнологий, представил интересную разработку. Это концепция фабрики по выпуску биопродуктов, интегрированных в производственные цепочки «Татнефти» (к примеру, биотоплива).

В АГНИ сейчас перерабатывают повестку программы развития, разнообразятся направления подготовки и расширяется спектр тематик научных исследований. Ректор вуза Александр Дьяконов сообщил о том, что в сентябре открывается новое направление магистратуры «Искусственный интеллект биотехнологий» — совместно с Университетом ИТМО (Санкт-Петербург).

— Это мероприятие дает возможность провести экспертизу направлений, которые мы наметили, посмотреть, куда двигаются другие университеты и институты, и сверить часы, правильно ли выбран наш путь развития,— рассуждает ректор АГНИ.

Шесть тематических направлений для развития биотехнологий в «Татнефти»

Практическая часть сессии проходила в три этапа по шести направлениям: промышленные биотехнологии, биоэнергетика, агробиотехнологии, нефть+биотех, биомедицина, биофармацевтика. В каждой из этих групп сначала участники пытались сформировать общее видение трендов и предполагали, какие фронтирные темы должны будут войти в стратегию развития биотехнологий в компании.

На втором этапе работы в каждой группе попытались разработать план, как проводить один фронтирный НИОКР, который можно будет расположить в Альметьевске. Были предложены интереснейшие темы стартапов в области биотехнологии: персонифицированная медицина почв, замена химических процессов глубокой переработки нефти на биологические, выведение новых штаммов организмов-продуцентов для «зеленой» энергетики, персонифицированное лечение онкозаболеваний и даже выращивание пресноводного омара.

И, наконец, третий этап заключался в том, как практически планируется воплощать обсуждаемые проекты в жизнь: начиная от оборудования и помещения, заканчивая ключевыми навыками людей, работающих на проекте.

«По результатам сессии, возможно, возникнут совместные проекты»

За два дня работы форсайт-сессии участники сгенерировали серьезный материал к размышлению. «Наша задача — получить общее видение, найти фронтирные направления, на которые можно делать ставку. По результатам этой сессии, возможно, возникнут какие-то совместные проекты»,— надеется модератор форума, директор ЦСР «Северо-­Запад» Марина Липецкая.

Наиль Маганов тоже считает: форсайт-сессия — площадка для постановки конкретных задач. Он пообещал, что все материалы будут обязательно изучены на предмет соответствия общему видению путей развития, которое уже сформировалось в «Татнефти». Топ-менеджер компании пообещал, что научные направления будут открываться в рамках биотехнологической программы предприятия. Уже идет создание лабораторий и технологического парка опытно-промышленных установок — работать там будут и студенты, и аспиранты, и ученые. А «Татнефть» будет потребителем продукции, которая здесь разрабатывается.

«Мы останавливаться точно не собираемся, будем всячески способствовать развитию предпринимательской и научной среды, и она нам поможет поднять и общий культурный уровень в регионе, потому что люди науки, исследователи, предприниматели — это люди высокой культуры»,— подытожил Наиль Маганов.