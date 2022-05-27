Рустам Минниханов: «А деньги-то есть? Юк? Совсем юк?»

Питерская инновационная компания «Балтмаш», взявшаяся за разработку материалов для СПГ-танкеров по проекту «Арктик СПГ-2», готова вдохнуть жизнь в подзабытый индустриальный парк «Камские Поляны» в Нижнекамском районе. Эта территория выбрана под строительство завода специальных изоляционных материалов общей стоимостью $75 миллионов, объявил сегодня на заседании совета директоров «ТНХИ-Х» руководитель проекта Руслан Крылов. Другая захватывающая идея — по локализации промышленных пылесосов в Татарстане — быстро сникла. «А деньги-то есть? Юк? Совсем юк?» — разочаровался президент республики Рустам Минниханов, который, казалось, воодушевился и подталкивал барнаульского производителя техники строиться в ОЭЗ «Алабуга».

«Они вводят санкции только там, где у нас пробел»

На очередном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» сегодня продолжились дискуссионные встречи с разработчиками критически важных импортозамещающих технологий, поиск которых начался сразу после введения международных санкций против России, перекрывших татарстанской промышленности доступ к зарубежному оборудованию и материалам. Чтобы избежать негативных последствий для экономики, президент Татарстана Рустам Минниханов призвал самим активнее заниматься замещением западных технологий.

— Они вводят санкции только там, где у нас пробел, — заявил Рустам Минниханов. — Если мы сможем делать все, что необходимо, тогда никакие санкции [не страшны]. Нам надо научиться. Если у нас все будет, от этих санкций будет мизерный [ущерб], — уверен он.

Оказалось, что одной из критически важных для промышленности задач является замещение европейских катализаторов, которые применяются в энергетике, нефтехимии, автопроме для очистки газовых выбросов, образующихся на вредных производствах.

— Оксид азота, он везде есть, с ним надо бороться, — обратился Рустам Минниханов к заведующему лабораторией катализа нанесенными металлами и их оксидами Института органической химии им. Н.Д. Зеленского Александру Стахееву. — Вот в зале присутствуют энергетики, химики. Какие ваши предложения? Просто или сложно: зависит от того, дадут [нам] или нет, — продолжил рассуждать Рустам Минниханов. — И скорее всего, доступ к катализаторам будет сложный, — предупредил он.

Фото: tatarstan.ru

Стахеев рассказал, что западные компании используют для выпуска катализаторов стекловолокнистый материал. На его основе формируют соты, которые пропитывают катализатором, после чего он становится прочным. По этой технологии разрабатывают и отечественные аналоги, которые по своим свойствам не уступают западным, заверил он. По словам Стахеева, они широко применяются на предприятиях топливно-энергетического комплекса и металлургии.

— А для автопрома выпускаются катализаторы? — остановил докладчика Рустам Минниханов.

Ученый ответил утвердительно, но с оговоркой: «КАМАЗ ранее работал с датской «Хальдор Топсе», которая использовала ванадиевый катализатор». По мнению ученого, технологии производства катализаторов для энергетики и автопрома сходные, как он выразился, «переплетаются».

— Рафинат, давай, какие мысли? — развернулся президент к главе «ТНХИ-Х» Рафинату Яруллину.

Тот не стал скрывать, что лучших катализаторов, чем у московского Института органической химии им. Н.Д. Зеленского, в России просто нет. И предложил испытывать опытные образцы на энергетических объектах, которые выбрасывают в атмосферу большие объемы оксида азота.

— Сейчас в стране реализуется много программ по импортозамещению, а мы являемся крупным потребителем. Давайте активно в них участвовать, — предложил Минниханов, пообещав заодно поговорить с гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным.

«Нужна поддержка местной химической промышленности»

Питерская инновационная компания «Балтмаш», занимающаяся разработкой материалов для СПГ-танкеров по арктическим проектам, объявила о готовности построить завод специальных изоляционных материалов в индустриальном парке «Камские Поляны» в Нижнекамском районе. Локализация пенополиуретана связана с тем, что за последние 10 лет спрос на сжиженный природный газ (СПГ) вырос в 100 раз.

Как рассказал руководитель проекта Руслан Крылов, сегодня пенополиуретан является очень востребованным, так как его использование в конструкциях теплоизоляции служит для удержания криогенного продукта и позволяет провести не менее 2000 циклов погрузки/разгрузки СПГ в течение 40 лет эксплуатации изотермической емкости.

— Наши потребители — это нефтегазовые компании, — обозначил Руслан Крылов. — Большие потребности у «Новатэка» в 27-тонных сооружениях, в корабельных системах «Роснефти», «Росатом» планирует строительство собственных кораблей, где нужна изоляция, — перечислил он сферы применения. По его оценке, объем рынка составит 1 трлн рублей и, наверное, будут расти мировые продажи СПГ.

Он сообщил, что его команда выбрала для локализации завода промпарк «Камские Поляны», так как рядом находятся основные химические предприятия, которые могут стать поставщиками сырья: «Наши требования — земля 10 га, мощность 2 МВт, транспортная доступность». По его словам, затраты составят $75 миллионов. «В 2025 году планируем запустить производство в полном цикле», — уточнил он.

— Какая поддержка ему нужна? — спросил Рустам Минниханов.

— Нужна поддержка местной химической промышленности, — с охотой откликнулся Крылов.

Затем президент конкретизировал — какое сырье надо? В ответ Рафинат Яруллин сообщил, что необходимы простые полиэфиры, которые может поставлять нижнекамский «Эластокам», и изоцианаты «на 1 миллиард рублей».

Тут в разговор включился гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин с важным уточнением, что НКНХ не производит изоцианаты, а завозит из Германии. Тем не менее проект признан жизнеспособным.

Фото: tatarstan.ru

— Ну что, в путь-дорогу, — благословил Рустам Минниханов. И спросил напоследок: — Что, акча есть?

Питерский гость не понял, что такое акча.

— Акча — в переводе с татарского деньги, — пояснил президент.

— Да, финансовые ресурсы у нас есть, — радостно заверил Крылов.

— Кто-то деньги называет ресурсами, а мы деньги называем деньгами, — засмеялся Минниханов вместе с залом.

«Если ищете площадку — вот особая зона в Алабуге»

Как раз из-за акча слегка померкла другая захватывающая идея, с которой выступил Дмитрий Бухарин, руководитель филиала российского производителя промышленных пылесосов ООО «Зираэль». Он предложил локализовать в Татарстане производство российской техники. По его словам, пылесосы отличаются тройной системой очистки и работают на основе мощных турбин. Для наглядности один такой включили прямо в зале. На глазах у президента он стал засасывать не только пыль, но и небольшие камни, однако проглотить все не смог. Дмитрий Бухарин сообщил, что сами пылесосы производятся в Барнауле, но сейчас ищут площадку для локализации в Татарстане.

— Конечно, пылесосы нужны — культура производства станет выше, в самих помещениях будут чаще проводить уборку, — нахваливал Минниханов. — Если ищете площадку — вот особая зона в Алабуге, — звал президент. — Ну а деньги-то есть?



— Юк, — честно ответил по-татарски Дмитрий Бухарин.



— Юк? Совсем юк? — разочаровался Рустам Минниханов, который, казалось бы, только что воодушевился идеей. — Тимур [Шагивалеев, глава ОЭЗ «Алабуга»], ты его проверь, — шутливо поручил президент Татарстана.