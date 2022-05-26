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Падение продаж импортного пива, привычное меню в «русском McDonald's» и еще 11 карточек дня

15:00, 26.05.2022
Падение продаж импортного пива, привычное меню в «русском McDonald's» и еще 11 карточек дня

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых, группа ДДТ опровергла сообщения СМИ о прекращении концертной деятельности, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию — аналог «Оскара». Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на бывшем заводе «Рено» не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» и что в McDonald's под новым брендом будет привычное меню. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».

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Интернет-газета «Реальное время»
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