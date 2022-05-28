«Новый 1992-й»: постперестроечные «кулаки», бассейн для олигарха, профсоюзы хотят независимости

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 28-я

Фото: Наиль Хадеев

В начале 1990-х в Татарстане сначала десятками, а потом сотнями аграрии создавали фермерские хозяйства — в народе их прозвали новые «кулаки», и односельчане, как и 70 лет назад, их по-прежнему недолюбливали, призывая отобрать землю. Районные лесхозы начали зарабатывать изготовлением дачных домиков. На дачи же альметьевская компания выделила работникам земли аккурат возле железнодорожного полотна, а местный трубный завод расщедрился на троллейбус для города — хотя и 30 лет спустя проблема пассажирского транспорта здесь не решилась. Профсоюзы в те годы рвались к независимости, но так и не получили ее. Подробнее — в традиционном дайджесте «Реального времени» по газетам республики 30-летней давности.



«В лес за деньгами»



Из небольшой заметки ниже можно сделать выводы: предприимчивые работники лесхозов распродавали лес и, вероятнее всего, в хаосе тех лет нелегально. Проблема незаконной вырубки леса существует и в новейшей истории России, особенно тяжелая ситуация сложилась в последние 30 лет. Борьба с незаконным оборотом древесины, в частности за Уралом, ведется с переменным успехом. В 2015 году власти начали вводить систему ЕГАИС «Лес» (по аналогии с водочной), которая была разработана для контроля объемов оборота древесины и пиломатериалов. А с 1 января 2022 года российская древесина начала переходить на цифровые паспорта. Теперь на каждую партию лесоматериалов нужно оформлять сопроводительный документ в электронном виде, без которого перемещение древесины будет невозможно.

Эксперимент по контролю за движением древесины стартовал в нескольких регионах с участием крупного и среднего бизнеса. В Поволжье от незаконных вырубок до сих пор страдали «лесные» регионы, вроде Марий Эл и Кировской области, в Татарстане лесов гораздо меньше и потому здесь каждое дерево на счету. И в республике борьба ведется с переменным успехом: так, в 2020 году по сравнению с 2019-м количество незаконных вырубок уменьшилось на 17%, но при этом объем незаконно заготовленной древесины почему-то вырос на 23%. На эту проблему до сих пор накладывается кадастровый хаос: порой ни одно ведомство не знает, кому принадлежит тот или иной участок и вправе ли собственник вырубать хотя бы сухостой. Отчасти власти республики попытались решить проблему, пригласив в ОЭЗ «Алабуга» турецкую деревообрабатывающую компанию Kastamonu Entegre, пообещав поставлять 1 млн кубометров татарстанской древесины ежегодно (считается, что поставляется компании низкокачественная древесина, а для сохранения здоровых лесов необходимо рубить каждый год до 2 млн куб. м). Правда, еще в 2019 году объем древесного сырья от татарстанских производителей на заводе не превышал 50%.

В Альметьевском лесхозе все энергичней реализуют идею, заложенную в расхожей фразе о том, что лес — это наше богатство.



Переход к рыночной экономике заставил коллектив этого предприятия быть более предприимчивым. Теперь наряду с заботой о «здоровье», охране лесов, посадкой саженцев работники леса активнее налаживают хозяйственные связи с производственными коллективами города и района, поставляя им «дары природы», в частности высококачественную древесину, сено, лекарственные растения, ягоды и даже мед. Освоили они и изготовление садовых домиков.



Немалая часть дополнительной прибыли используется для решения жилищных и бытовых проблем работников лесхоза.*

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Совсем коротко»



Несмотря на то, что Альметьевск сегодня известен как один из богатейших регионов Татарстана, в начале 1990-х тяжело переживали экономическую депрессию и его жители. Альметьевский трубный завод выделил 40 тысяч рублей на приобретение троллейбуса. До сих пор, к слову, транспортная проблема города так и не решена: в прошлом году единственный городской перевозчик Альметьевска, АО «АПОПАТ», заявил о 10 млн рублей убытков за первый квартал, дав понять, что скоро не сможет работать. При этом у него на балансе, помимо автобусов, есть еще и 25 троллейбусов (Альметьевск и Казань — единственные города в Татарстане, где есть троллейбусный парк). Проблема с общественным транспортом в Альметьевске заключается в том, что перевозки идут по регулируемому тарифу, он фиксированный и держится на уровне 20—25 рублей. В мае 2022 года появились какие-то подвижки: власти города закупили восемь автобусов «Газель Next-City» и к осени пообещали закупить еще 10 троллейбусов.

Неважно шли до сих пор дела и на самом Альметьевском трубном заводе, купленном «Объединенной металлургической компанией» Анатолия Седых еще в 2002 году — по городу тогда пошли слухи, что завод «купили какие-то московские миллиардеры и теперь его растащат». После чего производство вроде бы шло по нарастающей, превысив в 2010 году 175 тыс. тонн, а ОМК рапортовала, что вкладывается в АТЗ, благодаря чему запускались новые агрегаты. Однако, несмотря на миллиардные обороты (стабильные 6,7 млрд рублей выручки ежегодно с 2014 года), компания примерно с 2015 года спикировала в минус, из которого так и не выбралась: в 2018—2019 годах убыток составлял 480—500 млн рублей. По-видимому, устав от попыток реанимировать его в одиночку, в ОМК приняли решение в прошлом году слить АТЗ с Выксунским металлургическим заводом: с 1 июня 2021 года АТЗ — лишь его филиал.

Другое упомянутое в заметке предприятие, которое для своих рабочих разбило на пустующей площади вокруг железнодорожного полотна до 200 участков под сады и огороды, живет сегодня неплохо, фактически возглавляя транспортный блок альметьевского топа бизнеса. «Альметьевское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (или Альметьевское ППЖТ) входит в орбиту влияния председателя Ассоциации предприятий промышленного железнодорожного транспорта РТ Евгения Катаева и Рустема Магдеева. Показывая нулевые финансовые показатели в начале 2010-х, компания в последние три года выходит почти на 40 млн рублей выручки, а в прошлом году показала рекордную для себя прибыль в 22,6 млн рублей.

Фото: transphoto.org

40 тысяч рублей выделил коллектив Альметьевского трубного завода автотранспортникам города на приобретение нового троллейбуса.



Взявшись за решение своих продовольственных проблем, коллектив Альметьевского предприятия промышленного железнодорожного транспорта разбил на ранее пустующей площади вокруг рельсового пути около 200 участков под сады и огороды. Занялись железнодорожники и пчеловодством.



Решив навести порядок в своем сарайчике, у которого за последние 30 лет неоднократно менялись хозяева, жительница поселка Нижняя Мактама А. Прохорова обнаружила… сосуд, содержащий более 2 килограммов ртути. На вопрос, как она туда попала, ответит следствие.



Хороший подарок детворе сделал трест «Таткомплектмонтаж», передав под музыкальную школу административное здание одного из СМУ.*

«Авария на железной дороге»



Еще одна новость наводит на грустные размышления: в октябре 1991 года в Апастовском районе Татарстана пассажирский поезд №920 Волгоград — Казань столкнулся с грузовым составом. По счастливой случайности никто не пострадал. Но читателям того времени можно посочувствовать, наверняка многие из них заерзали от этой заметки: всего за два года до этого, в 1989 году, произошла крупнейшая в истории СССР и России железнодорожная катастрофа в соседнем регионе под Уфой (погибли 575 человек). Конечно, аварии на железных дорогах случаются по всему миру, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить: чаще всего сталкиваются поезда в странах третьего мира, жертв там несоизмеримо больше (если не считать крушения поездов из-за терактов). По частоте катастроф техногенного характера эксперты делают выводы о качестве жизни в стране и уровне экономического развития. Все это в СССР времен заката оставляло желать лучшего. Достаточно взглянуть на неполный список крушений поездов по всему миру, начиная с XIX века. В глаза бросится мелькание красного союзного флага именно в 1980-е годы: крушение на станции Ока в 1980 году, крушения поездов в Черкасской области, крушение на станции Користовка, крушение на станции Каменская и так далее. Хуже того, почти каждое такое крушение приводило к немалому числу жертв. Кровавую точку в этом ряду и поставила уфимская катастрофа. В 1990-х частотность аварий поездов, к счастью, снизилась.

В 1989 году произошла крупнейшая в истории СССР и России железнодорожная катастрофа под Уфой (погибли 575 человек). Фото: cont.ws

15 октября близ населенного пункта Ключи Апастовского района Татарстана произошло столкновение пассажирского поезда №920 Волгоград — Казань с грузовым составом.



По имеющимся данным, столкновение произошло около трех часов утра. Человеческих жертв нет. Повреждены оба тепловоза. Машинист пассажирского состава и его коллега с грузового доставлены с травмами различной тяжести в больницу.



Каких-либо разъяснений по факту происшедшего у руководителей Казанского отделения Нижегородской железной дороги получить пока не удалось.*

«И себе, и на продажу»



Как мы уже рассказывали в наших предыдущих дайджестах, в ТАССР в конце 1920-х и начале 1930-х годов шла масштабная кампания по раскулачиванию: руководство советской республики попало в тройку регионов РСФРС и СССР по «зачистке» кулаков и «мироедов», иными словами, самых эффективных, трудолюбивых и рачительных крестьянских хозяев и хозяек. Сосланные под Урал или за Урал они нескоро смогли вернуться в родные места. С другой стороны, и советская власть, согнав всех крестьян в колхозы и совхозы, смогла годы спустя создать своих эффективных тружеников села, хотя бы в масштабах коллективного хозяйства.

Эти новые эффективные крестьяне зачастую и становились первыми фермерами на селе в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Увы, и на этот раз фермеры (те же кулаки, как их называли в народе) столкнулись с сильным сопротивлением односельчан: «Мироеды! Купцы! Взять все и отобрать!» Первый фермер Татарстана Владимир Гаврилов, получив пару инфарктов на очередной «стройке века», в 1980-х вернулся в родной Тетюшский район и, засучив рукава, несмотря на проблемы со здоровьем, начал работать. В короткое время «завоевал» 50 гектаров земли, где производил молоко и мясо (в то время, когда с этими продуктами в магазинах было туго). По его словам, причина недовольства новыми «кулаками» была, условно, в «отрицательной селекции»: мол, советских крестьян приучили к коллективистской безответственности и отучили от хозяйствования своей же собственностью. В действительности историки видят причину отторжения многими российскими и татарстанскими крестьянами единоличного фермерства не только в советском периоде, но и в самом общинном строе, долгое время существовавшем в Российской империи (где была та же кабала, только называлась она крепостничеством). Даже Петр Столыпин, недолгое время бывший премьер-министром, не смог переломить этот коллективный дух.

Лишь 30 лет спустя в новейшем Татарстане фермерских хозяйств стало 6 тысяч (а не 180, как во времена Гаврилова) и они стали обрабатывать свыше 500 тысяч гектаров, производя более 50 процентов валовой сельскохозяйственной продукции республики в год, по словам главы Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана Камияра Байтемирова. К сожалению, следы самого Гаврилова теряются с 2003 года, когда он, устав биться как рыба об лед (но успев сделать три рукотворных озера для разведения зеркальных карпов), был отчасти разочарован: «Вроде бы зачем тяну воз, кому все это нужно? Дети продолжать не будут. Денег хозяйство больших не приносит, живем больше на пенсию. Да и силы уже не те». Продолжать дело, по-видимому, не позволило здоровье.

Лишь 30 лет спустя в новейшем Татарстане фермерских хозяйств стало 6 тысяч, и они стали обрабатывать свыше 500 тысяч гектаров. Фото: tetushi.tatarstan.ru

В. Гаврилов, фермер, заместитель председателя ассоциации фермерских хозяйств Татарстана (Тетюшский район):



— На свой учредительный съезд фермеры республики собрались, помнится, в январе текущего года. Тогда нас, настоящих и «бумажных», было 28 человек. Нынче уже 180.



Сам я взялся создавать фермерское хозяйство задолго до выхода республиканских законов о земле земельных отношениях на месте заброшенной, заросшей полынью и крапивой деревни Маевки. Захотелось возродить этот красивый уголок тетюшской земли, вдохнуть в него жизнь, производить столько продукции, чтобы и семье хватало, и на продажу оставалось. Но что у меня было, кроме порыва души? Ничего. Ни техники, ни строительных материалов.



Сейчас мое хозяйство, располагающее 50 гектарами земли, производит и молоко, и мясо. И все это свалилось не с неба. Пришлось изрядно побегать, покрутиться, чтобы ферму свою организовать. А теперь гну на ней спину с рассвета до темна. Но не в тягость это мне. Ведь я — хозяин.*

«Нужна конфедерация свободных профсоюзов»



Появившиеся в XIX веке профсоюзы, в первую очередь в Европе, довольно быстро были политизированы: они не нравились ни властям («бузотеры»), ни, разумеется, крупным промышленникам. Требования сокращения рабочего дня и повышения зарплаты наталкивались на желание государства и бизнеса выжимать из рабочих все по максимуму, платя им по минимуму. В начале XX века, когда первые профсоюзы полулегально начали существовать после революции 1905—1906 годов даже в Российской империи, европейским демократическим странам давить на профсоюзы стало сложнее. Лишь военное время и введение военного положения в Первую мировую позволяло Англии и Франции контролировать рабочие массы, минуя профсоюзное движение или договариваясь с ними.

Парадокс, но расцвет профсоюзного движения в России привел не столько к революции, сколько к его закату: советские профсоюзы, по большому счету, профсоюзами вообще не были, будучи подконтрольны государству и предприятиям. Ленин называл их «приводными ремнями от коммунистической партии к массам». Стоит отметить, что свои проблемы были и на Западе, например, в США пришлось серьезно бороться с мафиозными структурами, которые контролировали не только наркобизнес, азартные игры или проституцию, но и профсоюзы — заставляя рабочих голосовать за тех или иных кандидатов на выборах. Или попросту действуя по указке крупного бизнеса — разгоняя забастовки.

В условиях новейшей истории России для профсоюзов могли наступить иные времена. Как отмечается на сайте, к примеру, Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности, в 90-е «пришлось перестраивать привычные формы работы, с некоторым запозданием проходить школу борьбы за права трудящихся, которую уже прошли ранее профсоюзы развитых стран Европы, Азии, США». Трудно сегодня поверить, но профсоюзы татарстанской оборонки в 1990-е активно помогали подавать коллективные иски против оборонных предприятий, не выплачивающих зарплату (первый трудовой спор был организован профкомом ПО «Завод имени Серго», «активно действовал профком завода «Точмаш» имени М. Калинина, профком порохового завода»). Пикетировали даже Минобороны РФ.

Фото: museum-fpso.ru

Но в итоге именно в 1990-е профсоюзы были вновь выключены из политического процесса, а новый Трудовой кодекс фактически отобрал у них право на легальную организацию забастовок: в 2019 году в стране было 156 забастовок, но все они были стихийные, и в статистику Госкомстата не попали. В итоге, считают эксперты, рабочие перестали доверять профсоюзам, доля состоящих там работников неуклонно сокращается — в «безвыходных» ситуациях рабочие находят свои выходы: стихийные протесты. Тем более, что характерно, многие руководители всевозможных федераций профсоюзов РФ не являются сторонниками упрощения процедуры организации забастовки, считая, что люди «могут стать неуправляемыми», появится «десяток провокаторов», а там, мол, и до «цветной революции» рукой подать будет.

Пожалуй, по количеству членов профсоюза наша страна претендует на первое место в мире. И ничего удивительного, ведь советский человек уже при рождении обречен на «добровольное» профсоюзное членство.



Мог ли родиться иной профсоюз в нашем уникальном тоталитарном государстве? Вряд ли. Коммунистические вожди втащили эту массовую организацию в государственный механизм власти, надев на нее партийную одежку.



В 30-е годы профсоюзам навязывали не свойственную им государственную функцию управления страхованием не только членов профсоюза, но и всех трудящихся. Акция эта была откровенно незаконной, что чтобы узаконить ее, необходимо было вовлечь в профсоюзы абсолютно всех. Началась борьба за массовость, сопровождаемая для членов профсоюза незаконным ущемлением их прав на отдых, оплату больничных листов, лечение и т. д.*

Где взять саженцы?

Новости о возможности наступления мирового продовольственного кризиса заставили многих россиян обратить внимание на собственные огороды. В этом году немало садоводов отказались от цветов и газонов в пользу картофеля, помидоров и огурцов. В октябре 1991 года поиск саженцев для будущих посадок был невероятно большой проблемой. Земельная реформа постепенно продвигалась, участки активно выделялись как крестьянско-фермерским хозяйствам, так и садоводам. Вот только количество реализуемых саженцев некоторых плодовых деревьев и кустарников год от года сокращалось. Земли выделялось все больше, а саженцев не хватало. Многие руководители совхозов тогда еще не адаптировались к новым реалиям и не озаботились приобретением посадочного материала, что приводило к многократному росту цен на саженцы и даже их воровству.

Фото: Инна Серова

Этот вопрос волнует сегодня многих, у кого есть садовые участки. Хоть и медленно, но земельная реформа в республике идет. По данным Госкомзема ТССР, на первое октября текущего года создано 150 фермерских (крестьянских) хозяйств, насчитывается 430 тысяч садовых участков и 450 тысяч личных подсобных хозяйств. Только в этом году населению предоставлено более 67 тысяч участков под сады.



Словом, земля есть и будет выделяться еще. Но чтобы она приносила пользу, на ней нужно выращивать фрукты, ягоды и овощи. Как же обеспечивается население республики посадочными материалами плодовых деревьев и ягодных кустарников? Заинтересовавшись этим вопросом, Государственный контрольный комитет ТССР проверил работу производственного объединения «Татплодовощпром».



Анализ показывает, что за последние пять лет совхозы объединения выполнили план реализации населению саженцев яблони и вишни — продали их 1472 тысячи штук вместо 1080 тысяч по плану. Хуже обстоит дело с реализацией кустарников и ягодных культур. Продано лишь 1057 тысяч кустов, или 67% к плану. Динамика реализации посадочного материала свидетельствует о том, что с увеличением количества садовых участков «Татплодовощпром» сокращает производство посадочного материала. Так, если в 1986 году было продано 322 тысячи саженцев плодовых культур, то в 1990 — лишь 220 тысяч. Значительно снижена продажа вишни — со 121 до 36 тысяч саженцев. Из ягодных культур на 20 тысяч меньше реализовано смородины, на 3 тысячи — калины, на 4 тысячи — крыжовника, на 16 тысяч — облепихи. До минимума сведена продажа черноплодной рябины: если в 1988 году ее было реализовано 14 тысяч, то в прошлом году — менее 4 тысяч саженцев. В. ТРОНЯГИН. Инспектор Государственного контрольного комитета ТССР**.

Металл в обмен на продовольствие

Сейчас такое сложно даже представить, но 30 лет назад вопрос обеспечения продовольствием в некоторых областях СССР в 1991 году стоял очень остро. Так, Свердловская область приняла решение отказаться от отправки произведенных машин, металла, удобрений, стройматериалов в те регионы, которые отменили продуктовые поставки на Урал.

Екатеринбург. Область готова полностью остановить отгрузку машин, металла, удобрений, стройматериалов в те регионы страны, которые отказались поставлять на Урал продовольствие. Эта мера обсуждалась на совещании представителей промышленных предприятий. За 9 месяцев область недополучила 40% овса, 20 — масла. Еще тяжелее положение с крупами, мукой, зерном*.



Фото: 1obl.ru

Блокировали счета до того, как это стало мейнстримом

Новости о блокировке различных счетов сегодня в основном связаны с западными санкциями. А в 1991 году был заблокирован валютный счет Советского комитета ветеранов войны во Внешэкономбанке. Произошло это после участия многих ветеранов-афганцев в августовском путче. Под подозрением находилось и руководство организации. Хотя все обвинения позже сняли, счет так и оставался заблокированным. На конференции Советского Комитета ветеранов войны в январе 1993 года Комитет был упразднен и учреждена Российская организация ветеранов войны.

До сих пор блокирован валютный счет Советского комитета ветеранов войны во Внешэкономбанке СССР, хотя все обвинения с главной организации фронтовиков в поддержке путчистов сняты. Эти санкции были приняты руководством России сразу после путча в связи с тем, что подпись представителей комитета стоит под обращением к ветеранам в поддержку ГКЧП. Но в ходе расследования выяснилось, что такого решения бюро и президиум комитета не принимали*.



Фото: fotostrana.ru

Далекий ледниковый период

Но не все было плохо, по крайней мере, газета «Советская Татария» решила успокоить читателей публикацией сообщения о том, что до следующего ледникового периода осталось не менее 3000 лет. К такому выводу в 1991 году пришли ученые из полярной экспедиции.

Очередного «ледникового периода» на планете следует ожидать не ранее, чем через 3000 лет. Этот научный прогноз, сделанный немецкими полярными исследователями, лишь один из многих результатов завершившихся полярной экспедиции «Арктика 91»*.



Бассейн для олигарха

В Советском Союзе были и любители роскоши. Газеты сообщили о жителе Владивостока, который выкупил право пользования бассейном в местном спорткомплексе. В какую сумму это обошлось и как долго советский олигарх плавал в одиночку на всех дорожках — не сообщалось.

Закупить право на пользование бассейном спортивного комплекса в одиночку решил один из жителей Владивостока. Как сообщили в дирекции спорткомплекса «Олимпийский», факт этот достоверен. Точная сумма является коммерческой тайной. Так что теперь на всех восьми плавательных дорожках может резвиться один очень состоятельный гражданин*.

*«Советская Татария» от 17 октября 1991 года

**«Советская Татария» 16 октября 1991 года



Сергей Афанасьев, Алия Шаехова, Эмиль Зиянгиров, Ангелина Панченко