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Топ-3 инструментов инвестирования для бизнеса

13:00, 24.05.2022
Топ-3 инструментов инвестирования для бизнеса
Фото: unsplash.com

В нестабильной экономической ситуации перед многими гражданами и бизнесами встает вопрос сохранения финансов (денег). Инструменты для бизнеса, которые помогут инвестировать сбережения с минимальными рисками, раскрывает генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

1. Вклады в рублях и валюте на длительный срок

Это самый простой способ инвестирования, который не требует специальных знаний. Любой гражданин может сделать вклад, обратившись в банк. Но самое главное уделить особое внимание выбору банка, его надежности. Рекомендуем выбирать государственные или квазигосударственные банковские структуры. В условиях санкций вклады в них будут наиболее защищены в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Их получится вернуть при потере лицензии и банкротстве финансового учреждения.

Несмотря на то, что в данный момент российская денежная единица находится в более слабой позиции по отношению к основным иностранным валютам, вклады в рублях размещать не только целесообразно, но иногда и более выгодно, чем в валюте.

Алексей Долгих анализирует достоинства и недостатки ключевых инструментов инвестирования. Фото: Пресс-служба ООО «Лизинг-Трейд»

Преимущества вклада в рублях:

  • повышенная процентная ставка: в кризис ставка по вкладам обгоняет инфляцию;
  • разнообразие банковских продуктов: банки предлагают множество программ по вкладам, различающиеся по длительности, ставке, возможности снятии наличных и др. Это позволяет выбрать наиболее выгодный и удобный вариант для себя;
  • обязательное страхование сбережений, в случае банкротства банка ваши средства до 1,4 млн рублей застрахованы и будут возмещены.
  • относительно высокий уровень инфляции;
  • нестабильный курс рубля;
  • ограничение по максимальному страховому возмещению вклада привносит свои коррективы, в случае, если вклад превышает 1,4 млн рублей, то деньги не будут защищены и могут быть потеряны в кризисной ситуации.
Вклады в рублях размещать не только целесообразно, но иногда и более выгодно, чем в валюте. Фото: unsplash.com

Если сравнивать вклады в рублях и валюте по процентам, то у первых ставка в несколько раз выше, что позволяет за год получить более заметный доход. Поскольку приобретения на территории РФ осуществляются в нацвалюте, то и размещение денег наиболее рационально в ней.

К недостаткам депозитов относятся:

  • относительно высокий уровень инфляции;
  • нестабильный курс рубля;
  • ограничение по максимальному страховому возмещению вклада привносит свои коррективы, в случае, если вклад превышает 1,4 млн рублей, то деньги не будут защищены и могут быть потеряны в кризисной ситуации.

2. Покупка облигаций, выпускаемых Минфином

Самым надежным инструментом является покупка облигаций, выпускаемых Министерством финансов РФ облигаций федерального займа (ОФЗ). Купить ОФЗ могут как физические, так и юридические лица.

По типу облигации бывают с постоянным или переменным купоном. Так, например, у части ОФЗ купон никак не зависит от внешних обстоятельств, поэтому такая бумага будет реагировать на изменения ключевой ставки: если она снижается, купон становится более привлекательным для инвесторов, и цена облигации растет. Также существуют ОФЗ с переменным купоном, например, с привязкой к уровню инфляции: если инфляция растет, купон по ним тоже увеличивается.

Главное преимущество такого вложения денег заключается в том, что их владельцы не только сохраняют свои накопления, но и получают прибыль. А в отличии от депозита облигации можно продать, не теряя предыдущие выплаты. Но стоит заметить, что из-за минимальных рисков доходность этих бумаг самая низкая. Есть и ценовые риски: в условиях внешних шоков, стоимость облигаций может снижаться, и тогда инвестор получит убыток при их продаже.

ОФЗ облагаются НДФЛ, как по купонному доходу, так и с разницы между ценой покупки и ценой продажи ценной бумаги.

Преимущества облигаций:

  • получение дохода за счет выплаты процентов (купонов);
  • возврат основной инвестированной суммы при владении облигацией до погашения;
  • дополнительная прибыль, если перепродать облигацию по более высокой цене, чем купили.

Недостатки облигаций:

  • облигация имеет рамки доходности по сравнению с акциями, которые могут дорожать значительно и стремительно;
  • в кризис цена облигации может упасть и есть вероятность потерять деньги.
  • Покупка облигаций — трудозатратный процесс: необходимо зарегистрироваться на бирже, провести финансовый анализ, оценить риски.

3. Покупка недвижимости

Вклады и облигации — достаточно безопасные способы инвестирования, но требуют экспертных знаний и подробного финансового анализа.

Есть более традиционный вариант — вложение в недвижимость, которая сохраняет свою ликвидность с течением времени. Чаще всего ее стоимость опережает инфляцию в долгосрочной перспективе. Также недвижимость может работать на вас и ваш бизнес с первого дня. Будь то покупка с помощью ипотечного кредитования или инвестирование в строительство — такой способ сохранить сбережения будет всегда выигрышным.

Традиционный вариант сохранения сбережений — вложение в недвижимость, которая сохраняет свою ликвидность с течением времени. Фото: iStock

В условиях кризиса также стоит рассмотреть покупку недвижимости в лизинг для бизнеса. Этот инструмент позволяет получить одобрение от лизинговой компании намного быстрее, чем от банка и с меньшим количеством документов. Имущество будет в собственности у лизингодателя, но использовать его вы сможете сразу по своему усмотрению. По окончании договора лизинга, право собственности перейдет вашей организации.

Другие преимущества лизинга недвижимости:

  • Не требуется дополнительное гарантийное обеспечение: сам предмет лизинга является залогом;
  • При лизинге действуют налоговые преференции: экономия на налоге на прибыль и возмещение НДС в составе лизинговых платежей.

Если у вас уже есть в собственности помещение, но необходимы средства, то вы также сможете воспользоваться услугой возвратного лизинга. В таком случае вы выступите сразу и продавцом, и лизингополучателем. Средства сразу появятся на счете, вы сможете их вложить в бизнес, а недвижимость также продолжит работать на вас. Это быстрый и законный способ пополнить оборотные средства, сэкономив также на налогах.

Партнерский материал
Справка

Алексей Долгих начал карьеру в банковской деятельности в 2007 (ЗАО КБ «Ситибанк», затем Cetelem). В октябре 2013 года стал коммерческим директором лизинговой компании «Лизинг-Трейд», в мае 2015 года возглавил компанию, став генеральным директором.

ООО «Лизинг-Трейд» — лизинговая компания, существует на рынке с 2005 года. Занимается финансированием легкового и коммерческого автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимости. Подразделения «Лизинг-Трейд» представлены в восьми городах России, головной офис находится в Казани. ООО «Лизинг-Трейд» принадлежит 60% ООО КБЭР «Банк Казани».

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