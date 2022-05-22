«Легенды спорта» Алексея Немова: гимнастика и акробатика, брейк-данс и рок-н-ролл
Сегодня в «Татнефть-Арене» прошло спортивно-гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта». Это театрализованная постановка, объединяющая на одной сцене звезд мировой спортивной и художественной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте, акробатического рок-н-ролла и воздушной гимнастики, брейк-данса. Участниками шоу стали настоящие звезды гимнастики: Алексей Немов, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Дина и Арина Аверины и многие другие.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым