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«Легенды спорта» Алексея Немова: гимнастика и акробатика, брейк-данс и рок-н-ролл

22:17, 22.05.2022
«Легенды спорта» Алексея Немова: гимнастика и акробатика, брейк-данс и рок-н-ролл

Сегодня в «Татнефть-Арене» прошло спортивно-гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта». Это театрализованная постановка, объединяющая на одной сцене звезд мировой спортивной и художественной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте, акробатического рок-н-ролла и воздушной гимнастики, брейк-данса. Участниками шоу стали настоящие звезды гимнастики: Алексей Немов, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Дина и Арина Аверины и многие другие.

Видео: Камиль Исмаилов

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