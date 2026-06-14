В Заинске сгорели моторная лодка и потолок кирпичного гаража

В результате ЧП пострадал пожилой мужчина

Фото: Динар Фатыхов

В частном подворье в Заинске сгорели моторная лодка и потолочное перекрытие кирпичного гаража. Площадь пожара составила 6 кв. метров. В результате пожара пострадал 60-летний мужчина, который получил «термический ожог тела 2 степени» (45%). Его госпитализировали местную больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. По предварительной информации хозяин лодки переливал бензин и работал шуруповёртом, бензин вспыхнул.

Ранее сообщалось, что в Севастополе полностью ликвидировали пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя».

Никита Егоров