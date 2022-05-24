Не «Рубином» единым. Провалился и «КАМАЗ»

Татарстанский футбол снова выступил синхронно

Фото: ФК "Алания"

«Нефтехимик» занял 8-е место, «КАМАЗ» стал 17-м и должен вылететь из ФНЛ по итогам сезона, если РФС не проведет реформы, связанные с увеличением команд в Премьер-лиге. Подробности окончания сезона Футбольной национальной лиги — в итоговом материале «Реального времени».

Татарстанский футбол связан незримыми нитями

Окончание советского фильма «Зеленый фургон» запомнилось фразой, сказанной персонажем Красавчик в адрес главного героя Володи Патрикеева: «Мы ж с тобой повязаны: куда ты — туда и я, куда я — туда и ты». Вот и татарстанский футбол в посткоронавирусный период связан незримыми нитями.

В прошлом сезоне все три команды поднялись наверх, когда «Рубин» стал четвертым в Премьер-лиге, «Нефтехимик» — седьмым в ФНЛ, куда чудесным образом пробился и «КАМАЗ», доказывая, что ничего невозможного в жизни нет, если биться за свой шанс до конца. В 2022-м опять же итоги получились практически синхронными, только в этот раз со знаком минус. Меньше всех они коснулись «Нефтехимика», который финишировал восьмым, опустившись на одну строчку в турнирной таблице. Но «Рубин» и «КАМАЗ» прямо сейчас вылетают на уровень ниже, хотя, честно говоря, тут уже надо вспомнить Льва Толстого: «Каждый несчастлив по своему».

Если разбирать выступление «Нефтехимика» во второй части чемпионата, то бросается в глаза, что в какой-то период команда даже претендовала на участие в стыковых матчах. Три первых матча в марте, включая победу над тогдашним лидером «Оренбургом», создали ощущение, что наставнику команды Кириллу Новикову удалось максимально скрасить потерю своего лучшего бомбардира Александра Юшина. Но затем случился матч с «Ротором», который стал неким злым гением для татарстанского футбола. Причем надо вспомнить, что вылетел он в ФНЛ из-за поражения в последнем туре в Казани, где вел до последних секунд матча. Но уже в добавленное время судья Виталий Мешков назначил пенальти, реализованный Джордже Деспотовичем. Кстати, Мешков, как и арбитр матча с «Уфой» Сергей Иванов, входит в шорт-лист арбитров, который Слуцкий критиковал с особым удовольствием.

Поражение в Волгограде стало началом максимально неудачной серии для «Нефтехимика». Фото: vk.com/fcneftekhimik

Беспощадный «Ротор»

Месть Волгограда оказалась страшной, поскольку «Ротор» выиграл все четыре матча и у «Нефтехимика», и у «КАМАЗа», тем самым набрав треть своего очкового багажа 12 из 36. Это совсем не помогло Волгограду, который в итоге вылетел досрочно, финишировав даже ниже «КАМАЗа», но факт остается фактом, «Ротор» выступил не просто непобедимым для наших команд соперником, он отбирал очки у Татарстана с каким-то максимальным цинизмом. В этом нет никакой взаимосвязи — команды Новикова и Ахметзянова играли в разный футбол, между ними очень мало общего, но факт остается фактом: «Ротор» обыгрывал их во всех матчах сезона, при этом тормозя на турнирном пути. Поражение в Волгограде стало началом максимально неудачной серии для «Нефтехимика», когда в шести матчах команда добыла только одно очко и то в домашнем поединке с «КАМАЗом», лишившись по итогам этой серии всяческой мотивации. Нижнекамцы находились в тот период в каком-то состоянии грогги, будучи под исход этой серии разгромлены «Кубанью» дома — 0:3.

Непонятно каким образом Новикову удалось встряхнуть подопечных, и финиш получился бодрым, вместив в себя три победы, которые принято называть крупными. Последняя над «Олимпом» из Долгопрудного в итоге не получилась таковой, поскольку нижнекамцам не удалось удержать разгромный счет — 4:0, попустив два гола в концовке. Но самоценность этой победы в том, что «Нефтехимик», благодаря ей, занял 8-е место, опередив еще двух конкурентов за счет большего числа побед. Новиков достиг баланса атакующих и оборонительных действий, разделив 4-е место по забитым голам и 7-е по пропущенным, и это объяснимо общей игровой концепцией Новикова, выстроенной на атаку. Да, забили не столько, как абсолютный чемпион в этом плане — «Алания» из Владикавказа, но тут стоит отметить, что именно два поединка с осетинами можно отнести к числу наиболее ярких игр всего сезона: как гостевую победу — 3:2, так и домашний разгром — 5:2.

В этой игре отличился дублем Мераби Уридия, который своей семилетней карьерой в Нижнекамске сам себя выводит в число легендарных футболистов этой команды. Семь голов в нынешнем сезоне — это небольшой шажок назад, но надо понимать, что большую часть сезона она жила голами Юшина. Вот его переход в «Урал», это, конечно, сиюминутная ошибка. Даже в матче с «Рубином», который, само собой, привлек внимание татарстанских болельщиков к екатерибургской команде, Юшин вышел только на последние 10 минут, уже при счете — 3:0 в пользу «Урала».

Самоценность этой победы в том, что «Нефтехимик» занял 8-е место. Фото: vk.com/fcneftekhimik

«КАМАЗ» подкосил разгром от «Зенита»?

Челны отстали всего лишь на одно очко от астраханского «Волгаря», что, честно скажем, надо было умудриться сделать. Астрахань весь сезон провела ни шатко, ни валко и может записать в свой актив только две победы над «Нефтехимиком», будучи неудобным соперником для нижнекамцев уже на протяжении двух сезонов. Но в прошлом году их потерзал Дмитрий Воробьев, затем перешедший в «Оренбург», а сейчас в составе «Волгаря» и выделить особо некого. Место в ФНЛ команда сохранила за счет трехматчевой победной серии в марте, а затем «КАМАЗ» сам сделал все для того, чтобы покинуть «лучшую лигу мира».

Комментатор последнего матча сезона с «Аланией» в Грозном достаточно часто говорил по ходу своего репортажа, что ФНЛ жаль будет потерять «КАМАЗ» и, надо признать, челнинцы смотрелись неплохо на фоне самого яркого представителя Лиги. Вынужденные играть на победу, челнинцы огрызались, забили два гола, после четырехматчевой засухи. В целом команда не могла забить 471 минуту игрового времени. Ей так и не удалось найти забивного нападающего после ухода Давида Караева, который едва не запорол свою карьеру, также, как и Юшин, перейдя в «Урал».

Может быть, не стоило расставаться по итогам прошлого сезона с Русланом Галиакберовым: не то чтобы потеря возрастного форварда стала фатальной, он забил всего три гола за «Новосибирск», выступающий в ФНЛ-2, просто «КАМАЗ» ничего не получил взамен. Тот же Уридия забил в этом сезоне всего семь мячей, три из них с пенальти, и улучшил свой баланс только под конец сезона, но форвард — это не только голы. Акцентируя внимание на его опеке, конкуренты «Нефтехимика» зачастую давали больше свободы Денису Макарову, а затем все тому же Юшину.

Что касается «КАМАЗа», то он в начале сезона угрожал при стандартных положениях, тем самым вызвав внимание к Егору Тесленко со стороны «Рубина», и потеряв его. Игра на контратаках хорошо подходила для продвижения в розыгрыше Кубка России, где «КАМАЗ» добрался до одной восьмой, попав там под каток «Зенита». Подходила она под матчи с более мастеровитыми конкурентами, как «Торпедо» или «Енисей», с кем «КАМАЗ» сыграл в нулевые ничьи. Но в ФНЛ так или иначе необходимо было играть не только от соперника. Однако во второй половине чемпионата это представляло сложность для челнинцев, потерявших не только Тесленко, но и Александра Гаглоева, перешедшего в Хабаровск, и Мингияна Бевеева, ушедшего в Красноярск, команды, надеявшиеся побороться за повышение в классе. Его, скорее всего, добьется еще один ушедший из Челнов футболист — Астемир Абазов, который сейчас лидирует вместе с московской «Родиной» в свой зоне ПФЛ, играя там с известным в прошлом защитником «КАМАЗа» Владимиром Рыковым и под руководством Дениса Бояринцева. Распродажа и даже раздача игроков, поскольку некоторые футболисты покидали Челны по обоюдному согласию, привели к тому, что концовку сезона доигрывала практически другая команда.

23 мая руководство ФК «Спартак» заявило о том, что ликвидирует свою вторую команду «Спартак-2». Это дает шанс «КАМАЗу» остаться в ФНЛ. Фото: vk.com/fcsm_youth

Как Галицкий в итоге переспорил Слуцкого

Но этот факт не объясняет, допустим, разгрома от «Краснодара-2», практически дубля «быков», который также столкнулся с потерей лидеров, затыкавших дыры в составе основной команды, потерявшей многих своих легионеров. В итоге «Краснодар-2» на фоне кадровых потерь обыграл еще и «Нефтехимик», в том числе потому, что команда существует по заданному вектору развития. Кстати, основная команда сыграла на финише чемпионата с ЦСКА, имея на поле 11 воспитанников Академии, и выиграла не только тот матч, но и спор хозяина клуба Сергея Галицкого с Леонидом Слуцким, не верившим в подобное. Надо признать, что не верил в это и автор статьи, признающий и свою неправоту. Кстати, Краснодару, по аналогии с Татарстаном, следует признать завершившийся футбольный сезон успешным, поскольку не только «быки», но и их соседи — «Кубань», выглядела очень достойно, сумев не просто спастись, после слабого старта: 11 очков после 17 матчей, но и подняться на 12 итоговое место. В это совсем не верилось в конце прошлого года, но с момента, когда команду возглавил Роберт Евдокимов, начавший работу с тренерским штабом в лице Евгения Варламова и Олега Нечаева, «Кубань» преобразилась сказочно. Начала с победы в домашних стенах над «КАМАЗом», и завершила боевой ничьей с московским «Торпедо», возвращающимся в Премьер-Лигу.

24 мая может произойти расширение Премьер-Лиги, которого, честно говоря, мало кто хочет, скорее всего, за исключением несчастливчиков. В том числе и потому, что, снова вспомним «Зеленый фургон» с его цитатой: «Тот пенальти я сам себе забил».

23 мая руководство ФК «Спартак» заявило о том, что ликвидирует свою вторую команду «Спартак-2». Это дает шанс «КАМАЗу» остаться в ФНЛ, заняв место второй команды красно-белых. Таким образом, в следующем сезоне все команды Татарстана могут собраться в одном турнире.

Джаудат Абдуллин