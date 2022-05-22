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Утечка данных 8 млн клиентов доставки еды, покушение на мэра Энергодара и еще 9 карточек дня

15:00, 22.05.2022
Утечка данных 8 млн клиентов доставки еды, покушение на мэра Энергодара и еще 9 карточек дня

В Херсонской области при попытке задержания ликвидировали агента СБУ, в ВОЗ сообщили о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 12 странах, а Швейцария сняла санкции с «Еврохима» после ухода Андрея Мельниченко из совета директоров. Тем временем, мэр Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников ранены в результате взрыва, а аналитики сообщили об утечке данных 8 миллионов россиян. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».

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Интернет-газета «Реальное время»
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