«Не все чиновники осознают значимость ислама»: Россия и Восток предметно заговорили об экономике

Делегаты из 100 стран отметили вклад Татарстана в развитие сотрудничества России и исламского мира

«Сближению России и исламского мира во многом способствовала «народная дипломатия», а точнее, внешнеполитическая активность истинных приверженцев ислама, сохранивших в стране эти святые ценности», — воздали должное первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву участники заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Несмотря на то, что ислам долгое время считался в России терпимой религией, именно страны мусульманского и арабского мира не поддались давлению Запада и по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с нашей страной, подчеркивал председатель группы, президент Татарстана Рустам Минниханов. Теперь, как убедилось «Реальное время», духовные лидеры с нетерпением ждут ренессанса в экономическом сотрудничестве с мусульманскими странами.

Казань после встречи в Джидде



Сегодня утром в Казани прошло XII заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое во многом приурочено к празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Пожалуй, впервые в истории российской государственности это историческое событие приобрело статус федерального торжества, а замглавы правительства России Марат Хуснуллин, председатель оргкомитета, утвердил план подготовки и празднования этой даты. Позже в честь юбилейной годовщины в Казани заложили комплекс Соборной мечети.

В Казань на заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» прибыл весь цвет исламского мира — муфтии Духовного управления мусульман России, Кавказа, Ингушетии, которые представляют около 70 млн мусульман страны, а также религиозные лидеры Саудовской Аравии, Турции, Судана и других. Всего в мире проживает около 2 млрд мусульман, отмечали участники.

В целом Казань собрала около 100 делегатов со всего мира

Непосредственно в работе заседания приняли участие председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднований, посвященных 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией, Марат Хуснуллин, генеральный секретарь ОИС Ибрагим Тахи, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и другие российские и зарубежные официальные лица, а также религиозные деятели: муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат хазрат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль хазрат Гайнутдин. В целом Казань собрала около 100 делегатов со всего мира.

Формально заседание было посвящено российскому опыту сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия как залога укрепления общегражданской идентичности. Но на фоне развернувшихся экономических санкций против России ракурс выступлений политических лидеров сместился в сторону критики Запада, который всегда считался антиподом исламского мира.

Но прежде президент Татарстана выразил признательность гостям за многолетнее взаимодействие в налаживании сотрудничества и поддержании диалога. Он напомнил, что в конце прошлого года Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» проводила заседание в Саудовской Аравии, в Джидде.

— Итоги наших встреч в Джидде стали важным вкладом в процесс сотрудничества России с мусульманскими странами, были положительно оценены в исламском мире, — отметил Минниханов.

Запад делает все, чтобы раскачать межнациональные и межконфессиональные отношения

Больше всего он упирал на критику Запада. По словам Минниханова, сегодня западные страны находятся в жесткой конфронтации к России, применяются беспрецедентные санкции:

— Широко продвигаемая Западом толерантность оказалась направленной только для своего внутреннего круга. Коллективный Запад пытается навязать свои ценности; подчинить себе тех, кто мыслит иначе.

Он заявил, что западными странами делается все, чтобы раскачать ситуацию в России, прежде всего в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В ответ Россия отстаивает право на собственные ценностные ориентиры, выступает за сохранение многополярного мира и многообразие культур. И выразил признательность за то, что большинство стран мусульманского и арабского мира не поддались давлению и «по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с нашей страной».

Минниханов: «Широко продвигаемая Западом толерантность оказалась направленной только для своего внутреннего круга»

Подтверждением тому является участие в заседании большого состава гостей. С большим почтением слово предоставили первому президенту Татарстана, Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву, который не только основал саму группу, но и лично занимался возрождением исторических памятников Болгара. Он рассказал о том, что республика шла к сегодняшнему историческому событию долгие годы: с одной стороны — шаг за шагом налаживая дружеские и деловые отношения со странами исламского мира, с другой — проводя глубокие археологические исследования на древней земле Болгара. Причем на строительство мусульманской мечети «Кул-Шариф» деньги собирались всем народом.

Минтимер Шаймиев напомнил, что в 1803 году в Казани тиражом 1500 экземпляров вышло первое мусульманское издание Корана.

— Сейчас мы можем с полной уверенностью заявить, что наша земля — родина не только самого первого, но и самого большого печатного Корана! — отметил он.

Но начало полноценного диалога между Россией и исламскими государствами стало возможным после вступления России в 2005 году в Организацию исламского сотрудничества (до этого Владимир Путин объявил о намерении войти в 2003 году, будучи в Малайзии).

Минтимер Шаймиев напомнил, что в 1803 году в Казани тиражом 1500 экземпляров вышло первое мусульманское издание Корана

— Этот шаг, предпринятый по личной инициативе Владимира Путина, имел очень важное значение для нашей страны, он поднимал на принципиально новый уровень статус наших отношений с исламским миром, расширял рамки сотрудничества со странами Востока и в целом масштабы нашего международного влияния, — сказал Минтимер Шаймиев.

Ислам считался терпимой религией в РФ, но обреченной на угасание

— Результаты этой активной деятельности налицо, — продолжил руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

К мусульманам России уважительно и доброжелательно относятся как в странах мусульманского мира, так и в российских верхах. А между тем так было далеко не всегда.

— Долгие века ислам считался терпимой религией в РФ, но обреченной на угасание. И в это же время в исламском мире считалось, что в унитарном государстве ислам не может существовать как полноценная духовная традиция. Но, слава Аллаху, сближение позиций России и исламского мира идет как по накатанной, хотя и не так быстро, как хотелось бы, — с сожалением отметил он.

Гайнутдин с горечью констатировал, что все еще существуют как объективные, так и субъективные препятствия в этом процессе.

— Например, не все российские чиновники осознают значимость ислама. Мы видим, как вчерашние критики ислама в массовом порядке именно сегодня выехали в мусульманские страны, обзаводятся там жильем и бизнес-проектами, — заметил он, добавив, что до этого не все российские чиновники и общественники осознавали значимость стран исламского мира для нашей страны.

По его словам, бегство связано с тем, что мусульманский мир оказался единственным, кто не отвернулся от России. В условиях изменившейся политической ситуации он призвал интенсифицировать работу с исламским миром.

Гайнутдин с горечью констатировал, что все еще существуют как объективные, так и субъективные препятствия в этом процессе

— Это касается халяль-индустрии, создания условий для исламского банкинга и стимулирования экономического сотрудничества России с исламским миром, — перечислил он, считая, что мусульманский мир становится «основным внешним рынком для России на многие годы вперед».

Для этого он считает необходимым «создание при правительстве РФ межведомственных структур, нацеленных на достижение конкретных задач»: «Мы готовы предоставить экспертов для создания при правительстве РФ межведомственного центра по цифровой валюте на принципах исламского банкинга. Например, в этих вопросах мы сильно отстаем от правительств западных стран, которые опередили нас в вопросах исламского инвестирования и даже в вопросах строительства мечетей в российских городах».

Тем не менее, по его словам, ОИС гордится, что мусульмане Татарстана и всей РФ являются динамично развивающимся сообществом, которое интегрировано в мировое сообщество.

