Видеоопрос: «Как вы считаете, какое будущее ждет индустрию халяль в России?»
Экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль стали ключевыми темами проходящего в эти дни в Казани XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Как отметил на открытии форума министр экономического развития России Максим Решетников, сектор «халяль» становится более привлекательным, объем активов в исламских странах оценивается в $3,6 трлн. И все больше западных компаний, например «Нестле» или «Макдоналдс», вводят эти стандарты у себя, чтобы успешно работать в странах исламского мира. Поэтому иностранных участников саммита призвали занять освободившиеся после ухода западных партнеров ниши, а в Татарстане хотят создать халяль-хаб для распространения таких продуктов по всей России.
— Как вы считаете, какое будущее ждет халяль-индустрию в России? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у гостей и участников KazanSummit.
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