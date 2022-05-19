Победа имени Марио: УНИКС побеждает у «Локомотива-Кубань» на старте «бронзовой серии»

Главные итоги матча УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Много вопросов оставила игра УНИКСа после полуфинальной серии с «Зенитом». И столько же опасений оставалось у болельщиков казанского клуба. Плохая реализация дальних бросков и недостаток сыгранности не позволили казанцам пройти в финал. Однако сегодня команда Велимира Перасовича сделала качественный рывок, казанцы вернули уверенность, успокоили своих поклонников, а Марио Хезоня получил свой очередной бенефис. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итог первой встречи казанцев и краснодарцев в борьбе за бронзовые медали чемпионата.

Вновь только борьба за бронзу. Но и ее еще нужно завоевать

Былой сыгранности команды и хитрости Джона Брауна не хватило казанскому УНИКСу в полуфинальной серии с питерским «Зенитом». Да и времени у Велимира Перасовича выстроить такую же отлаженную машину, какой казанская команда была в Евролиге, оказалось недостаточно. Всего 14% попаданий с периметра было у казанцев в этом противостоянии, что непозволительно для игр такого уровня, если команда рассчитывает идти в финал. Так что за золото с ЦСКА будет бороться Питер.

Впрочем, иллюзий, что с «Локомотивом-Кубань» в «бронзовом» противостоянии будет проще возникнуть не должно. Краснодарцы оказали достойное сопротивление бессменному чемпиону ЦСКА в своей полуфинальной серии и выглядели даже убедительнее, чем УНИКС в своем полуфинале с «Зенитом».

Так или иначе, бороться с «Локомотивом-Кубань» приходится за бронзу. Такую привычную для Казани, к сожалению. К сожалению — потому что еще в середине нынешнего сезона казанцев реально называли главными претендентами на чемпионство, а спортивные медиа даже нарекали главной командой России в Европе.

С другой стороны, сам факт, что бронзовые медали для УНИКСа нечто привычное и не считающееся успехом среди болельщиков, — уже серьезный показатель. Казанский клуб готов выйти на другой уровень, и болельщики это понимают. Но обстоятельства сезона серьезно нарушили этот «квантовый переход».

В сегодняшней игре УНИКС показал совсем другой баскетбол, чем тот, что мы видели в домашних встречах с «Зенитом». Похоже, казанская команда оправилась от хандры, охватившей команду в полуфинале. Есть первый шаг на пути к бронзе.

УНИКС выздоровел от болезни непопаданий?

С первых минут игры стало понятно, что отдых очень благотворно повлиял на казанских баскетболистов. Мяч хорошо ходил по периметру, а дальние броски заходили с завидной регулярностью — это то, чего так не хватало в домашних поединках с «Зенитом». Причем, к большому удивлению собравшейся в «Баскет Холле» публики, на передний план вышел не Хезоня или Браун, а… Артем Комолов. У россиянина заходили броски и из-за дуги и из краски, так что его шесть очков по итогам четверти стали лучшим показателем у казанцев. В третьей четверти Комолов забросит и третий трехочковый, набрав возможно больше «трешек» за этот матч, чем за весь регулярный чемпионат.



А вот у Лоренцо Брауна «трешки» никак идти не хотели, поэтому он быстро поменял тактику и стал рвать гостевую оборону, влетая под кольцо не замечая сопротивления — 23:20 вел УНИКС после первой четверти.

В начале второй четверти казанцы стартовали еще увереннее, нарастив свой отрыв до восьми очков, однако тут в дело вступил бывший казанец Эрик Макколум, и вот уже одно очко разницы, и разъяренный Велимир Перасович дает «напихоны» своим баскетболистам за то, что те дали американцу слишком много пространства. Впрочем, на трехочковом расстоянии казанцы гостей держали стабильно — 46:43 к большому перерыву.

В третьей четверти краснодарцы даже сумели в моменте сравнять счет, но это стало их ошибкой. С этого момента баскетболисты УНИКСа стали только наращивать скорости, а под щитом действовать еще более агрессивно. Ну а Хезоня просто уничтожал защиту «Локомотива-Кубань» — 25:21 по итогам третьей четверти, 19:11 по итогам четвертой и 90:75 по итогам матча.

В этом матче статистика попаданий УНИКСа разительно отличается от того, что было в противостоянии с Питером. Если приводить голые цифры, то выглядит это так: 58,8% попаданий из «краски», 35,3% — из-за дуги и 93,3% реализации штрафных бросков. Похоже, УНИКС выздоровел от той болезни, которая не позволила «вывести» полуфинал.

Марио Хезоня не перестает удивлять казанскую публику

Хорватский форвард не единожды удивлял отечественную баскетбольную публику в нынешнем сезоне. Сначала он выбрал УНИКС, переехав из топового «Панатинаикоса» в Казань. Уже по ходу евросезона Марио из «единоличника» (по версии болельщиков) трансформировался в лидера команды, который умеет играть на команду и вести эту команду в сложные моменты за собой.

Главная звезда УНИКСа получил в Казани второе дыхание для своей карьеры, арендовал в пригороде дом и завел восемь собак (а это говорит о том, что в Казани ему более чем комфортно и никуда уезжать он не собирался). Очередную порцию удивления Супер-Марио вызвал у болельщиков, оставшись в казанском клубе, когда половина легионеров рванули из страны в начале марта, и помог казанцам достойно закончить регулярный чемпионат.

Ну а когда УНИКС так и не сумел пройти в финал и казанцам предстояло сыграть лишь за третье место, хорват очевидно не захворал, что сегодня на паркете и продемонстрировал. Хезоня вышел с горящими глазами, и паркет ответил ему — в этот вечер у форварда получалось все. У него 36 очков из 90 казанской команды, стропроцентная реализация штрафных (11 из 11), а броски из-за дуги заходили почти все (причем порой без подготовки). Шикарен он был и на подборах под щитом (12 подборов), а проходы хорвата под чужой щит вновь стали самыми огненными моментами матча и возглавили хайлайты от Единой лиги.

Марио Хезоня пока только сделал первый шаг, чтобы вновь стать MVP серии (напомним, он уже получил приз как самый ценный игрок регулярки), однако уже сейчас можно точно утверждать — хорват стал настоящим лидером УНИКСа, вопреки скепсису болельщиков начала сезона. Дело даже не в игровых параметрах, а в его отношении к казанскому клубу. И да, это камень в огород того, кого по простоте душевной лидером считали ранее — Джона Брауна. Время показало, кто достоин этого статуса по праву «естественного отбора».