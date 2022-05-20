Финансы по нормам шариата: Ак Барс Банк презентовал на KazanSummit исламскую дебетовую карту

Фото: Максим Платонов

Вчера в Казани стартовал XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Мероприятие является главной российской платформой для налаживания сотрудничества и реализации совместных проектов с мусульманскими странами. Принимая участие в деловой и выставочной программе саммита, высокие гости из десятков стран демонстрируют Татарстану и всей России свое стремление к укреплению деловых, культурных и политических связей.

Особая банковская карта

KazanSummit (16+) на протяжении 13 лет является драйвером развития исламского сотрудничества в России. Также форум традиционно служит площадкой для обмена экспертизой, поиска инвесторов и презентации новых продуктов.

Вот и на этот раз Ак Барс Банк презентовал новый продукт — исламскую дебетовую карту, разработанную по стандартам Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях. Новинкой банка заинтересовался даже президент РТ Рустам Минниханов, который во время обхода экспозиции задал пару уточняющих вопросов заместителю Председателя Правления Ак Барс Банка Алексею Акимову и положительно оценил особенности карты.

Во время обхода экспозиции «Халяль Экспо» новинкой Ак Барс Банка заинтересовался президент РТ Рустам Минниханов

«В этом году мы запустили единственную в России исламскую карту на базе платежной системы «Мир». Идея выпуска такой карты появилась по многочисленным запросам клиентов. Основные отличия карты — проценты по ней не начисляются, а средства учитываются на отдельном специальном счете. Также по карте невозможно совершить операции в заведениях, деятельность которых противоречит нормам шариата», — пояснил Алексей Акимов.

Позже при общении с журналистами представитель банка добавил, что по карте невыполнимы платежные операции в алкомаркетах, казино и других противных шариату заведениях. В то же время оплата по исламской дебетовой карте пройдет в супермаркете, где могут соседствовать халяль и запрещенные товары, такие как алкоголь. В этом случае клиент должен сам осознавать ответственность за приобретение товара, противоречащего нормам ислама. Карта лишь помогает не нарушать религиозные каноны, но не может полностью исключить подобные риски.

Новая карта действует в девяти странах, где одобрена платежная система «Мир». Алексей Акимов также не исключил, что в будущем ею можно будет расплачиваться на территории Китая. Оформить исламскую карту все желающие могли прямо на выставочном стенде. Религиозную принадлежность при этом доказывать не требуется — карта хоть и рассчитана на клиентов-мусульман, но особых ограничений в ее получении нет.

Исламские финансы

Ак Барс Банк органично встроился и в деловую программу форума. В первый день «Казансаммита» специалисты компании организовали «Марафон финансовых экспертов» (18+), где коснулись ключевых финансовых принципов в исламе, криптовалют, финансовой грамотности для детей, текущей экономической ситуации в России и мире, а также прогнозов ее развития.

Модератором встречи выступил руководитель Управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал» Руслан Халиуллин.

Модератором встречи выступил руководитель Управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал» Руслан Халиуллин

Первым слово предоставили Рустему хазрату Нургалиеву — ученому секретарю Совета улемов ДУМ РТ, проректору РИУ (Казань). Хазрат подключился к дискуссии онлайн и выступил с темой «Исламские финансы в повседневной жизни». Он отметил, что несмотря на популярность криптовалют, в исламском мире отношение к ним настороженное. Мировые религиозные деятели пока видят в этом условном эквиваленте денег больше недостатков, чем достоинств. Главный риск заключается в том, что биткоины фактически ничем не обеспечены и никто не может гарантировать их сохранность. По мнению Рустема хазрата Нургалиева, в этом таится угроза экономической стабильности отдельных людей, слоев общества и экономики в целом.

Еще одним онлайн-спикером стала Кира Юхтенко, биржевой обозреватель, инвестор и популярный ютьюб-блогер. Кира рассказывала о важности детской финансовой грамотности, основы которой можно давать детям с детсадовского возраста. Эксперт пояснила, что малышам 3—5 лет уже вполне доступны объяснения о том, что раньше расплачивались ракушками и прочими заменителями денег, и о том, почему стоит воздерживаться от лишних покупок.

Участники марафона познакомились с ключевыми финансовыми принципами в исламе, подходами к финансовой грамотности для детей и другими темами

Большая экономика

Российский инвестиционный аналитик Рами Зайцман озвучил иной, чем у Рустема хазрата, взгляд на криптовалюты и их возможности. По его мнению, в текущей ситуации, когда карты российских банков заблокированы за рубежом, «крипта» стала для многих простым и удобным инструментом для решения насущных финансовых вопросов, таких как оплата отеля или покупка билетов домой.

Тем, кто не хочет «прогореть» на покупке биткоинов, эксперт посоветовал сперва пройти обучение, разобраться в инструменте, его особенностях и рисках и только потом приобретать. Также он настоятельно рекомендовал хранить крипту в «холодном кошельке», приобретенном у надежного поставщика или скачанном у проверенных ИТ-разработчиков.

Очень продолжительным и содержательным выдался спич Евгения Когана — автора телеграм-канала bitkogan, президента компании «Московские партнеры», профессора Высшей школы экономики. Эксперт представил участникам марафона обзор мировой экономической ситуации, причин возникновения текущих фондовых кризисов, а также последствий масштабных геополитических событий, разворачивающихся на наших глазах. Евгений отметил, что не стоит радоваться тому, что доллар снизился до 62 рублей. Экономист убежден, что слишком крепкий рубль нашей экономике скорее вреден, чем полезен, и для экономического роста отметка в 75 «деревянных» за один «зеленый» гораздо желательнее.

Евгений Коган — автор телеграм-канала bitkogan, профессор ВШЭ

По словам эксперта, продукты массового потребления составляют лишь треть импорта, в то время как остальное — это технологии и высокотехнологические комплектующие. И если дешевую одежду нам продавать готовы, то технологии дешевле нам никто не продаст. Спикер также коснулся тем государственного долга различных стран, опыта Ирана в обходе международных санкций, прямого вывода акций на биржи и других актуальных вопросов. Аудитория еще долго не отпускала его и Рами Зайцмана: из зала было задано порядка двух десятков вопросов.

Сегодня эстафету примет панельная дискуссия на тему «Жилищное финансирование в соответствии с нормами шариата». На ней эксперты исламских финансово-экономических организаций обсудят меры по устранению барьеров для развития жилищного финансирования в соответствии с нормами шариата. Специалисты также прокомментируют текущее состояние рынка исламских финансово-экономических услуг в Российской Федерации. Модератором выступит Марат Садриев, руководитель направления исламского банкинга Ак Барс Банка.

ПАО «АК БАРС» БАНК