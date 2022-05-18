Чистая питьевая вода для «Салават купере» и повышение безопасности «Казаньоргсинтеза»

В Казани запустили новый комплекс водоподготовки ПАО «Казаньоргсинтез»

Фото: Владимир Васильев

Жителей «Салават купере» обеспечили питьевой водой самого высокого стандарта качества, обеззараживание которой проводится не токсичным жидким хлором, а безопасным гипохлоритом натрия. А «Казаньоргсинтез» в 1,5 раза увеличил мощности водоподготовки предприятия, повысив тем самым уровень безопасности и экологичности своего производства. Таких результатов удалось добиться благодаря вводу в эксплуатацию нового блока. Сегодня с работой комплекса ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

С заботой о жителях «Салават купере»

Мощность новой установки, которая будет снабжать питьевой водой «Казаньоргсинтез» и жилой массив «Салават купере», составляет 40 тыс. кубометров воды в сутки. Блок водоподготовки дополнит имеющийся цех, благодаря чему суммарная мощность достигнет 140 тыс. кубометров в сутки.

«Салават купере» изначально проектировался с учетом использования мощностей КОСа. Предприятие приняло на себя социальные обязательства по снабжению водой жилого комплекса в связи с тем, что в месте возведения ЖК отсутствуют необходимые коммуникации для снабжения населения питьевой водой надлежащего качества и доступности.

«Салават купере» изначально проектировался с учетом использования мощностей КОСа

— «Казаньоргсинтез» пять лет назад начал работу над этим важным для развития города проектом, который особенно значим с учетом роста «Салават купере». В этом жилом районе построено 56 домов, проживает 21 тысяча жителей. Все они получают качественную питьевую воду благодаря той технологии, которую внедрил в цехе водоподготовки «Казаньоргсинтез», все сделано по последнему слову техники. Более того, заложен запас, которой позволит обеспечивать питьевой водой «Салават купере» с учетом его роста, а уже сейчас там идет строительство 11 домов. Мы рады, что модернизацию городского хозяйства мы ведем вместе с одним из наших главных предприятий города — «Казаньоргсинтезом», — рассказал о социальной значимости проекта Ильсур Метшин.

98% оборудования — российского производства

Инвестиции в проект составили более 700 млн рублей, он полностью профинансирован из собственных средств «Казаньоргсинтеза». Суммарные инвестиции в проект реконструкции объекта превысили 1,3 млрд рублей.

Блок водоподготовки — это уникальный объект для Татарстана и для большей части регионов России.

— Особенность этих очистных сооружений — в компактной схеме. Вся система максимально оптимизирована и расположена на сравнительно небольшой площади: резервуар находится под землей, над ним — очистные сооружения, а над ними — здание с операторной. В обычной схеме объекты, как правило, бывают разнесены по площади, — объяснил начальник цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций Рашид Мулихов.

Особенность этих очистных сооружений — в компактной схеме. Вся система максимально оптимизирована и расположена на сравнительно небольшой площади

В России сегодня действует лишь одна подобная вертикальная установка водоочистки, построенная по такому высотному проекту. Она расположена в Калининграде.

На комплексе заложены наивысшие стандарты качества для трубопроводной воды в России. В работе блока применяется принципиально новая двухступенчатая технология очистки воды, где в качестве первой ступени используется осветлители-рециркуляторы, на второй ступени — скорые фильтры. Применяемая в блоке технология очистки позволила отказаться и от использования жидкого хлора — обеззараживание воды проводится гораздо более безопасным гипохлоритом натрия, который производится из пищевой соли здесь же на предприятии.

Комплекс на 98% укомплектован отечественным оборудованием. В его основе лежит ноу-хау одного из ведущих отечественных научно-исследовательских институтов. Речь идет о передовой системе мониторинга качества воды на всех стадиях очистки, которая позволяет производить непрерывный анализ и, при необходимости, своевременно производить корректировку технологических параметров. В данный момент подобными системами обладают только самые передовые очистные сооружения в России.

Система мониторинга качества воды на всех стадиях очистки позволяет производить непрерывный анализ и, при необходимости, своевременно производить корректировку технологических параметров

«Мы берем из Волги воду более загрязненную, чем выпускаем»

Запуск в эксплуатацию комплекса позволил в 1,5 раза увеличить мощности водоподготовки предприятия и сделать водоснабжение производств более стабильным, что, в свою очередь, благотворно влияет на экологию, так как значительно снижаются риски внеплановых остановок производства. Каждая такая остановка, как известно, приводит к сбросу продукта на факелы и интенсификации их горения. А повышение качества водоснабжения будет способствовать и снижению воздействия на атмосферный воздух.

— В первую очередь, этот объект имеет большую значимость для жителей, для потребителей этой воды. Поскольку здесь соблюдаются все необходимые нормативы при ее выработке. Во вторую очередь, та вода, которая идет для промышленного потребления у нас на заводе, приходит достаточно чистой и выходит тоже чистой. То есть мы берем из Волги воду более загрязненную, чем выпускаем. Наша задача в том, чтобы обеспечить надежность и качество воды и для «Салават купере», и для завода, и для других сторонних потребителей, — отметил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Применяемая в блоке технология очистки позволила отказаться и от использования жидкого хлора — обеззараживание воды проводится гораздо более безопасным гипохлоритом натрия, который производится из пищевой соли здесь же на предприятии

Доказывают слова генерального директора и цифры. Например, фоновые показатели речной воды по сухому остатку составляют 16 мг/л, а КОС сбрасывает воду с показателем 7,5 мг/л. По алюминию фон речной воды — 0,098 мг/л, а КОС возвращает с 0,08 мг/л. По меди содержание в волжской воде на 20% выше, чем в той, что возвращает КОС.

На этом процесс реконструкции системы водоподготовки «Казаньоргсинтеза» не останавливается. К 2025 году предприятие планирует вложить в модернизацию очистных сооружений дополнительно несколько сотен миллионов рублей. «В дальнейшем мы планируем реконструкцию старых сооружений. Новый блок позволит поэтапно выводить их на ремонт», — поделился планами Рашид Мулихов.