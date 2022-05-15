Алексей Смертин: «Марафон — моя страсть»

Организаторы «Казанского марафона» предложили новый экологический тренд

Фото: Ринат Назметдинов

Переполненный футбольно-легкоатлетический манеж в субботу, в первый день проведения традиционного «Казанского марафона». Порядка 12 тысяч бегущих по улицам Казани во второй день марафона, работа по улучшению условий для бегунов и экологической обстановки — вот краткие итоги восьмого традиционного легкоатлетического пробега. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Мы постоянно думаем над тем, чтобы сделать лучше»

В эти дни, так совпало, стартовал чемпионат мира по хоккею, но международная федерация сделала все, чтобы российский болельщик не тратил время, проводя его на диване в качестве пассивного зрителя. Отстранение России от международного спортивного календаря — это очередная возможность подумать о том, как мы можем преобразить себя при помощи занятий спортом и физкультуры. Один из тех, кто двигает спорт вперед, — это Вадим Янгиров, директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN и «Казанского марафона», человек, уловивший еле тлевшую искру интереса казанцев к активному образу жизни и раздувший ее до грандиозного события, в которое превращается «Казанский марафон», преобразовываясь с каждым годом.

— Это уже наш восьмой праздник бега и здорового образа жизни, приближаемся к первому юбилею. Слава Аллаху, что Казань меняется в плане повышения интереса к спорту у горожан, — улыбчивый Янгиров не стал отрицать того факта, что джоггинг, или бег трусцой, действительно привлекает все больше и больше горожан. — Мы в свою очередь постоянно думаем над тем, чтобы сделать, как лучше и для участников, и для многочисленных зрителей, и для тех, кто пока не бежит, а негодует по поводу перекрытия дорог. Ребята, отведите утро выходного дня на то, чтобы стать участниками нашего общего праздника. Здесь атмосферно, эмоционально, можно энергетически подзарядиться на долгие дни вперед. А вписав бег в обычный график своей жизни, вы приобретете здоровье. Раскачав народ на это общее движение, мы поняли, что нам не хватает еще одного крытого манежа, чтобы люди в полной мере могли заниматься бегом и зимой, и в непогоду. Короче, нам нужен еще один крытый манеж! — рассказал он «Реальному времени».

Фото: Ринат Назметдинов

«Формула хороших дел» от СИБУРа

Корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться с одним из непосредственных участников мероприятия, Сергеем Быковым — человеком, легко заметным даже среди тысяч собравшихся легкоатлетов. С 2019 года он вовлечен в спортивную деятельность СИБУРа, которая реализует социальную программу «Школа баскетбола». С января 2019 года Сергей Быков стал амбассадором и лидером программы компании по развитию баскетбола. Казанцы должны помнить его по сезону 2014—2015 годов в составе УНИКСа, а российские любители баскетбола — по легендарной победе на чемпионате Европы 2007 года.

— В большой программе социальных инвестиций компании СИБУР есть направление «Формула хороших дел». Одной из ее составляющих является наш проект «Школа баскетбола», помогающий детским тренерам и юным спортсменам в городах деятельности компании выйти в игре на другой уровень, — пояснил Быков. — С недавнего времени в сферу интересов СИБУРа входит и Татарстан, в том числе и поэтому я здесь. Кроме того, СИБУР стал экологическим партнером «Казанского марафона».

Фото: Ринат Назметдинов

Более подробное эксклюзивное интервью с Сергеем Быковым, с его воспоминаниями о той легендарной победе, можно будет прочитать в ближайшее время, а пока предоставим слово человеку, чье присутствие на легкоатлетических пробегах можно было ожидать. Это еще один из собеседников нашего издания в прошлом — Рамиль Ариткулов, ныне специалист по социальной работе ТЭЦ-3, а в прошлом прославленный стайер, участник Олимпиады 2004 года в Афинах.

— Собираюсь пробежать «десятку» в рамках забега корпоративной лиги, вместе с сотрудниками различных подразделений ПАО СИБУР, это и «Казаньоргсинтез», и «Нижнекамскнефтехим», и другие наших коллеги из других городов страны, — говорил Ариткулов. — Если говорить конкретно о нашей компании ТГК-16, то общая численность сотрудников, может быть, и не такая большая, чуть более 500 сотрудников, но спортивно-оздоровительная функция у нас довольно значимая. Отмечу, что в эти же дни в столице России проводится «Московский полумарафон», то есть дистанция 21,1 километра, на которой ранее стартовали сотрудники СИБУРа. Но сейчас, говорят, что все наши бегуны будут участвовать в «Казанском марафоне», в том числе и потому, что головная компания стала экологическим партнером этого мероприятия. Надо, конечно же, отдать должное организаторам, которые смогли раскачать горожан, я сам это начал замечать, когда стали возникать некие беговые сообщества, стали приглашать их потренировать, чтобы лучше подготовиться к подобным пробегам. Буквально родилась мода на бег — как один из образов здорового образа жизни, люди начали двигаться от вредных привычек к потреблению «гормона счастья», того же эндорфина, который в большом количестве вырабатывает бег. Стоит отметить, что Казань в числе лидеров, но нас активно дополняют. Я знаю, что во многих городах России открываются подобные беговые сообщества, многие мои коллеги по спортивной карьере сейчас занимаются консультациями и даже тренерской работой в числе любителей.

Слова спортсмена-профессионала переплетались с мнениями простых любителей. Дело в том, что ваш корреспондент состоит в нескольких группах любителей мини-футбола, в одной из них участники «Казанского марафона» начали делиться впечатлениями от пробега, причем, заявившись на десятку, человек пробежал тот же самый полумарафон.

Фото: Ринат Назметдинов

«Два капитана» Быков и Смертин

Одним из наиболее звездных участников «Казанского марафона», кстати, не в первый раз, стал экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Сейчас он уже Алексей Геннадьевич, руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию, советник президента РФС.

В воскресенье Смертин готовился «замахнуться на Вильяма нашего, Шекспира» и выйти на трассу наряду со всеми участниками. Кстати, если вспомнить, что и Сергей Быков ранее был капитаном сборной страны, то коллаборацию СИБУРа и «Казанского марафона» можно было бы смело переименовывать в «Два капитана».

— Буквально неделю назад я был в штаб-квартире УЕФА в Женеве, обсуждали стратегию развития футбола, которую в европейской федерации подготовили до 2030 года. А еще чуть ранее мы провели в Сочи экологическую акцию, которую именовали «Эко-триатлон», — поделился Смертин. — В ее программу входил некий субботник на местном пляже «Ривьера», когда мы собирали мусор, но не так, как это привычно, а в соревновательной среде (командами, помимо самого Смертина, руководили легкоатлет Юрий Борзаковский, боксер Дмитрий Пирог, биатлонист Сергей Рожков, — прим. ред.). Затем была важная составляющая в качестве лекции от представителей компании СИБУРа, и под конец мероприятия мы сыграли в футбол, поэтому-то и возникло название нашего процесса — «Эко-триатлон».

Фото: Ринат Назметдинов

Футбол — это любимое дело Смертина, что было понятно и по его карьере, и по выступлению на экомероприятии, но «марафон — моя страсть», как заключил в недавнем прошлом капитан сборной. Вадим Янгиров вспомнил, что одним из «атрибутов» марафонов, в том числе Бостонского, который он преодолел совсем недавно, является шум от хрустящих под ногами бумажных стаканчиков, которые бегуны бросают на асфальт, а затем невольно давят.

— Я считаю, что мы с компанией СИБУР нашли друг друга и будем в дальнейшем продолжать наше сотрудничество. Более того, мы должны задать некие экологические стандарты при проведении массовых мероприятий, прописывая их в регламентах тех же самых забегов, проводящихся по всей России.



Джаудат Абдуллин