День в истории: цветные телевизоры, короткий «Оскар» и незнакомый «Мурзилка»

Чем примечательна дата 16 мая?

Фото: wikipedia.org (первая церемония награждения премии «Оскар»)

Сегодня, 16 мая, — Международный день мирного сосуществования, а также Международный день света и биографов. В этот день наркомом юстиции Казанской губернии избран Мартын Межлаук, на Бутлерова открылся шахматный клуб, Фарид Бикчантаев стал главным режиссером Камаловского театра, вышел первый номер журнала «Мурзилка», в СССР показали первую цветную передачу, в Берлине проехал первый электрический трамвай, а в Китае объявили о начале «культурной революции». Родились: медик Роман Лурия, поэт Игорь Северянин, американский актер Генри Фонда. Умерли: французский писатель-сказочник Шарль Перро, супруга Александра I и русская императрица Елизавета Алексеевна, русский живописец Николай Неврев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шахматы обосновались на Бутлерова

16 мая 1874 года родился ученый-медик Роман Лурия. В 1920 году он организовал в Казани институт для усовершенствования врачей и возглавлял его десять лет, также заведуя кафедрой внутренних болезней. Лурия разработал методику лечения экссудативного плеврита пункцией, психологическую концепцию «внутренней динамики заболевания», подготовил и опубликовал работы по поражениям системы органов пищеварения при сифилисе, малярии и других заболеваниях.

Фото kazanreporter.ru

16 мая 1918 года наркомом юстиции Казанской губернии избран Мартын Межлаук. До этого он работал замнаркома юстиции Донецко-Криворожской Республики. 7 августа Мартына Межлаука расстреляли белогвардейцы, захватившие Казань.

16 мая 1963 года в здании на улице Бутлерова открылся шахматный клуб. Сейчас здесь находится Школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам имени Рашида Нежметдинова, пятикратного чемпиона РСФСР по шахматам.

Фото: Максим Платонов

16 мая 2002 года коллективу театра имени Камала представили нового главного режиссера — Фарида Бикчантаева. К тому времени выпускник ГИТИСа уже поставил здесь «Казанских парней» Мансура Гилязова, «Учителя танцев» Лопе де Веги, «Прощайте!» и «Свет моих очей» Туфана Миннуллина и другие спектакли. В этом сезоне Бикчантаев готовит спектакль по романам Махмута Галяу о татарских переселенцах.

16 мая 2021 года «Реальное время» рассказало о победителе Республиканского конкурса родословных и семейной памяти «Без тарихта без эзлебез» («Эхо веков в истории семьи»), которым в этом году стала татаро-башкирская семья Миннебаевых из Балтасинского района Татарстана: 69-летней Гульсум Миннебаевой известна история ее предков в 22 поколениях.

Фото zen.yandex.ru

Когда Мурзилка был щенком

16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер литературно-художественного журнала «Мурзилка» для детей младшего школьного возраста — 6—12 лет. Первый тираж составил 20 000 экземпляров. Название журнал получил в честь щенка Мурзилки — героя рассказа «Мурзилкин первый день» Алексея Федорова-Давыдова. Однако с 1941 года символ журнала изменился, щенка заменили на рыжеволосого мальчика с красным галстуком.

16 мая 1960 года в СССР проведена первая опытная цветная телепередача. Вещание велось из Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича. Спустя ровно 7 лет на Ленинградском заводе имени Козицкого стали изготавливать цветные телевизоры «Радуга».

Источник wikipedia.org

«Оскар» длиной в 15 минут

16 мая 1881 года в Германии, на окраине Берлина, прошел первый в мире электрический трамвай. Его история началась в 1879 году, когда инженер Вернер фон Сименс представил на Берлинской выставке электрическую железную дорогу — «электролокомотив» с вагонами. Скоро началось строительство электрической линии для нового общественного транспорта. В 1890 году появилась другая модель — с дугой и проводами.

16 мая 1929 года прошла первая церемония вручения премии американской киноакадемиии. Она длилась всего 15 минут, вместо «Оскаров» победители получали «Благодарственные отзывы». Номинации «Лучший фильм» тогда не было, но в близких по смыслу категориях победили «Крылья» Уильяма Уэллмана и «Восход солнца» Фридриха Мурнау.

