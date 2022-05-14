Пора остановиться. Сдержит ли обещание Зарипов?

Почему бывшему лидеру «Ак Барса» пора остановиться, а клубу — не идти у него на поводу

На этой неделе медиаслужба казанского «Ак Барса» в очередной раз позаигрывала с болельщиками, намекнув на очередное продление контракта с капитаном команды Данисом Зариповым, создав в своих соцсетях дополнительную активность. Так или иначе, но это уже далеко не первый намек, что хоккеист хочет и собирается продолжать играть в свои 40+ лет, хотя болельщики просят его на покой уже второй сезон подряд. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итог для Зарипова в нынешнем сезоне и вновь объясняет, почему хоккеисту пора остановиться.

Зарипов уступает даже не фоне других ветеранов КХЛ

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, отыгравший в прошедшем розыгрыше плей-офф 3 матча и набравший 1 очко за результативную передачу, вновь метит на продолжение карьеры. Не в командах второго эшелона, а в «Ак Барсе», руководство которого по доброте душевной не может отказать своей легенде за его прошлые заслуги.

В Сети наэлектризовалось нешуточное напряжение в спорах тех, кто никак не может отпустить былые времена, с теми, кто призывает хоккеиста перестать «обманывать хоккей», указывая на тот факт, что он обещал закончить карьеру после нынешнего сезона в Континентальной лиге.

«Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку — в команде это всегда видят и ценят», — говорил Зарипов пресс-службе.

В Сети наэлектризовалось нешуточное напряжение в спорах тех, кто никак не может отпустить былые времена, с теми, кто призывает хоккеиста перестать «обманывать хоккей». Фото ak-bars.ru

Однако уже по окончанию нынешнего сезона тональность песни несколько поменялась, и в высказываниях капитана проскальзывали намеки на продолжение карьеры.



«Если честно, сам бы хотел знать, что меня ждет. Какие предложения будут... Не факт, что вообще предложения будут. Будем рассматривать, разговаривать», — говорил Зарипов в клубной передаче «Живем хоккеем».

Такая непоследовательность в заявлениях с возможным продлением контракта вкупе с очередным неудачным сезоном, естественно, вызвали у группы болельщиков отторжение и резонные вопросы. Мол, обещал и не выполнил.

Еще в прошлом сезоне болельщики, призывавшие ветерана остановиться, отмечали разные подходы к хоккею Даниса Зарипова, никак не желающего оставлять карьеру игрока, и Сергея Мозякина, ушедшего на покой в 39 лет после удачного для себя сезона. Последний тогда отыграл 11 игр в Кубке Гагарина, в которых набрал 10 очков.

Ветеран «Металлурга, в паре с которым Зарипов взял два из пяти своих Кубков Гагарина, закончил карьеру прошлым летом, отлично понимая, что совсем немного не дотягивает до нескольких круглых цифр личной статистики. На момент его ухода на пенсию на счету Мозякина было 928 (419 шайб) очков в Континентальной хоккейной лиге — до заветной 1000 оставалось всего 72 очка, которые вполне можно было добирать.

Однако «Металлург» выбрал новый курс, под который набиралась молодая команда. Денис Зернов, Николай Голдобин, Андрей Чибисов и несколько новых легионеров, появившихся в составе «Металлурга», намекали, что ставка будет сделана именно на них. Мозякин оценил ситуацию и решил остановиться в самый выгодный момент и ушел на мажорной ноте.

Ветеран «Металлурга», в паре с которым Зарипов взял два из пяти своих Кубков Гагарина, закончил карьеру прошлым летом. Фото: metallurg.ru

Зарипов же тем летом продолжал выбивать у руководства и генерального спонсора «Ак Барса» очередной контракт, согласившись на 15 миллионов, но при условии, что получит «жирные» бонусы за выход в плей-офф. Учитывая, что «Ак Барс» в плей-офф не выйти не мог, этот пункт становился простой формальностью. Так что свои 40—50 млн за неполноценный сезон получил.

В этом году поклонники хоккея обращают внимание на то, какой сезон за ЦСКА провел 41-летний Александр Попов. В регулярном чемпионате у ветерана «Авангарда» и ЦСКА 10 (4+6) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина за 19 игр возрастной нападающий забросил еще больше — 5 шайб, и еще набрал 4 результативные передачи.

Зарипов же в прошедшем сезоне сыграл в 24 играх, набрав 11 (4+7) очков, в плей-офф сыграл в 3 играх и набрал 1 очко за передачу. Если по гладкому сезону показатели примерно равные, то в Кубке Гагарина разница во вкладе в успех команд оказалась разительной.



Нужно было заканчивать еще после сезона-2020/2021

По-хорошему, Данису Зарипову стоило заканчивать карьеру даже не в нынешнем неудачном сезоне и даже не в условно удачном сезоне-2020/2021, когда «Ак Барс» добрался до финала Восточной конференции. В том плей-офф Зарипов уже просидел большую часть розыгрыша плей-офф на трибунах, а выходить на лед стал лишь в серии с «Авангардом», где особо ничем не помог. В пяти играх он набрал ровно 0 очков.

В нынешнем сезоне Дмитрий Квартальнов несколько раз пытался выстроить экспериментальную тройку по классике — смесь молодости и опыта. Он попытался образовать синергию тройки Зарипова с молодыми Воронковым и Сафоновым. Но как показали важнейшие игры с главным конкурентом «Металлургом», план срабатывал очень слабо. Самого Даниса Зиннуровича в противостояниях с «Магниткой» на льду просто не было видно. После одного из таких поединков Квартальнов надолго отправил капитана на отдых.

В нынешнем сезоне Дмитрий Квартальнов несколько раз пытался выстроить экспериментальную тройку по классике — смесь молодости и опыта. Фото ak-bars.ru

Сезон показал, что уже прошлогоднее продление контракта с хоккеистом стало не лучшим решением руководства. Да, у сторонников продления по-прежнему наготове аргумент о том, что такие хоккеисты нужны для атмосферы в раздевалке, да и это лицо «Ак Барса» и всей лиги. Но, во-первых, стоит ли эта атмосфера затрат на десятки миллионов во времена надвигающегося кризиса? Во-вторых, аргумент выглядит довольно сомнительно, учитывая, что двоевластие в раздевалке уже не обернулось для Дмитрия Квартальнова ничем хорошим. Захочет ли новый наставник (предположим, Олег Знарок) иметь под рукой такого ветерана, который по-прежнему может влиять на игроков больше, чем это требуется от капитана команды?

В прошедшем сезоне Данис Зарипов стал первым хоккеистом, который провел 1300 матчей в отечественных чемпионатах. Это та самая круглая цифра, на которой можно остановиться и уйти на покой, сохранив лицо.