Непряева и Коростелев начнут выступления на Кубке мира с первого этапа

Первый этап пройдет в финской Руке 27–29 ноября

Фото: Мария Зверева

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева готовятся к выступлению на Кубке мира, начиная с самого первого этапа. Об этом РИА «Новости» сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.

Первый этап Кубка мира пройдет в финской Руке 27–29 ноября. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила об изменениях в процедуре допуска российских спортсменов. Доступ возможен при подписании декларации о нейтралитете. Сейчас право участвовать в международных соревнованиях имеют Коростелев, Никита Денисов и Непряева.

— Савелий с Дарьей тренируются вместе с группой, будут участвовать в чемпионате России. Их нейтральный статус никуда не делся, и они поедут на Кубок мира, с первого этапа. Сейчас принимали участие в гонке FIS в Италии. Для них более или менее все понятно. С ноября их подготовка будет выстраиваться под участие в первом этапе Кубка мира, а до ноября — по общему плану команды. Надеюсь, что в ноябре большая часть группы тоже будет готовиться к первому этапу Кубка мира, — заявил Сорин.

Ранее сообщалось, что участие Большунова в Кубке России зависит от решения FIS по декларациям.

Алсу Сабирзанова