Дегтярев обсудил с гендиректором ЮНЕСКО возвращение России в СИГЕПС

Встреча прошла с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев обсудил возвращение России в СИГЕПС — постоянный комитет по физическому воспитанию и спорту, из которого страна выпала в 2023 году. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Встреча прошла с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани. В 2027-м Россия планирует выдвинуть свою кандидатуру и вернуться к работе в этом межправительственном органе.

— ЮНЕСКО остается одной из ключевых международных организаций в сфере гуманитарного и спортивного сотрудничества. Встреча с новым гендиректором прошла в очень конструктивной, доброжелательной атмосфере, — написал Дегтярев.

По его словам, стороны обсудили роль России в рамках антидопинговой конвенции ЮНЕСКО. Министр пригласил аль-Анани посетить Россию. Дегтярев также отметил, что прежний руководитель организации Одре Азуле «не смогла удержаться от соблазна задать дрейф организации в сторону мирового меньшинства из ЕС и не замечать политизации в спорте». С новым гендиректором, известным ученым из Египта, работать всем странам будет комфортнее, считает министр.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo сняла ограничения на проведение турниров в России. Решение принял совет организации на заседании в Чхунчхоне.

Алсу Сабирзанова