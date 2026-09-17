Лавров: «Игры будущего» завоевали мировую известность»

Министр также напомнил о других международных соревнованиях — играх БРИКС и Всемирных играх дружбы

Российский спорт уверенно развивается, несмотря на политизацию спортивного движения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, передает ТАСС.

— Несмотря на политизацию спортивного движения, наш спорт уверенно развивается в соответствии с инициативами, которые поддерживает большинство других стран. В частности, «Игры будущего» сразу завоевали мировую известность. Уже трижды проведены эти игры, совмещающие киберспорт и физический спорт, — сказал министр.

Напомним, первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году и собрали участников из более чем 100 стран. Турнир объединил соревнования в физическом и цифровом форматах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лавров также напомнил о других международных соревнованиях — играх БРИКС и Всемирных играх дружбы. «Мы заинтересованы в том, чтобы эстафету проведения соревнований перенимало как можно больше государств Евразии, Африки и Латинской Америки. Рады, что и ваше движение не остается в стороне от поиска творческих инициатив», — добавил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году.

Алсу Сабирзанова