УНИКС стартовал с победы над «Зенитом» в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Встреча завершилась со счетом 78:73
УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в первом матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 78:73 (24:18, 19:21, 21:14, 14:20) в пользу казанской команды.
Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Лука Шаманич — 17 очков, семь подборов и один перехват. У «Зенита» лучшим оказался нигерийский баскетболист Айк Ирэбу, набравший 22 очка и отдавший три передачи. Защитник Георгий Жбанов принес петербуржцам 14 очков, три подбора и три передачи.
Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ продлится до 20 сентября. Следующую игру УНИКС проведет с турецким клубом «Анадолу Эфес».
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