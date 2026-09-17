Месси завоевал 49-й трофей в карьере

Футболист стал обладателем Кубка чемпионов

Фото: Максим Платонов

Лионель Месси завоевал 49-й трофей в карьере, став обладателем Кубка чемпионов, который разыгрывают победители MLS и чемпионата Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

В финале «Интер Майами» со счетом 2:0 обыграл мексиканский «Крус Асуль». Забитыми мячами отметились сам Месси (24-я минута) и Каземиро (81).

Для 39-летнего аргентинца этот гол стал 100-м за «Интер Майами» в 115-м матче за клуб. Всего за карьеру Месси забил 929 мячей.

Вместе с командой он выиграл пятый титул. В составе «Интер Майами» форвард становился победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024), Восточной конференции в плей-офф и чемпионата MLS (2025).

Ранее сообщалось, что Месси завершил карьеру в сборной Аргентины.

Алсу Сабирзанова