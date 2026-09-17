УНИКС в Суперкубке встретится с «Зенитом» и турецким «Эфесом»

Турнир пройдет с 17 по 20 сентября на московской «ВТБ-Арене»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, который пройдет с 17 по 20 сентября на московской «ВТБ-Арене». Соперниками казанцев по группе Б станут петербургский «Зенит» и турецкий «Анадолу Эфес», передает ТАСС.

В первый день турнира, 17 сентября, УНИКС сыграет с «Зенитом». 19 сентября казанцы встретятся с «Анадолу Эфес». Матчи группового этапа пройдут 17–19 сентября, в заключительный день состоятся игры за пятое и третье места, а также финал.

Всего за трофей поспорят шесть команд. Помимо УНИКСа, «Зенита» и «Анадолу Эфес», участие примут ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил значимость международной составляющей турнира. «Благодарны, что согласилась приехать «Игокеа», которая хорошо проявила себя во внутрисезонном кубке прошлого сезона. Ну и, конечно, хедлайнером будет один из лучших клубов Турции — «Анадолу Эфес», — сказал он ТАСС.

Турецкий клуб, по его словам, должен приехать в Москву максимально боевым составом. Для «Эфеса» Суперкубок станет частью подготовки к сезону Евролиги, а в составе ожидается один из самых известных игроков европейского баскетбола — Майк Джеймс.

В прошлом году турнир проходил в Белграде, победителем стал ЦСКА, обыгравший в финале «Зенит». Теперь Суперкубок возвращается в Москву.

Ранее сообщалось, что Стипе Кулиш пополнил тренерский штаб УНИКСа. Хорватский специалист будет помогать Милану Каракасу в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

Алсу Сабирзанова