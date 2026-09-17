Гандбольный «Ак Барс» сыграет с чемпионом страны ЦСКА в Казани

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет с чемпионом страны ЦСКА в рамках чемпионата России по гандболу. Матч состоится в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.

ЦСКА является действующим чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» впервые за долгие годы вернулся в высший гандбольный дивизион России. В текущем первенстве казанцы уже успели провести три матча — с «Зенитом» (26:30), СКИФом (29:30) и астраханским «Динамо» (29:30).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встреча между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет в казанском спортивном комплексе «Бустан».

Напомним, ранее Международная федерация гандбола (IHF) сняла запрет на участие российских и белорусских команд в турнирах под своей эгидой. Теперь сборные смогут выступать с государственными флагами и гимнами.

Зульфат Шафигуллин