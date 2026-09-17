Владимир Леонов: «Важно, что наши ребята выступают на международном уровне»

На чемпионате Европы по водным видам спорта спортсмены завоевали 32 медали, по гимнастике — 28

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил выступления татарстанских спортсменов на международных стартах. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российская сборная завоевала 32 медали. В беседе с корреспондентом «Реального времени» Леонов особенно отметил выступления Никиты Шлейхера и Агнии Тулуповой.

— Я очень рад за Никиту Шлейхера. Было много разговоров по его возможному и невозможному участию. Нам удалось отстоять это право, на встречу нам пошла федерация, и он показал максимум, став и чемпионом Европы, и серебряным призером. Я очень рад за Агнию Тулупову, которая в составе сборной России впервые выиграла золото в синхронном плавании. Для нас очень важно, что наши ребята выступают на международном уровне после такой долгой паузы. Практически пять лет нас не было на чемпионате Европы. Это серьезный старт, будем дальше продолжать в том же духе. Плавание — цикличный вид спорта, там все понятно. Там нет никакого субъективизма. Если ты первый, значит ты первый. Если ты второй, то второй. Если ты третий, то третий, — отметил министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От водных видов спорта Леонов перешел к гимнастике. На чемпионате Европы в Загребе российские спортсмены завоевали 28 медалей. Если в плавании все решает секундомер, то в гимнастике, по мнению министра, исход во многом зависит от оценок судей.

— Гимнасты приехали и говорят, что там можно по-разному судить. Понятно, что в Хорватии чуть-чуть тянули хорватскую сборную. Чуть-чуть британцев подтягивали, хотя они тоже ошибались. Но чтобы быть первыми, надо быть просто на голову сильнее, — подчеркнул Леонов.

Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований, и большинство организаций ввело запреты. Позже комитет призвал смягчить санкции и допустить спортсменов в нейтральном статусе.



Также стоит отметить, что открытым остается вопрос о проведении крупных стартов в Казани. Республика по-прежнему претендует на чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. В октябре Татарстан ожидает приезда руководства European Aquatics. По данным «Реального времени», стороны обсудят возможное проведение турнира в столице республики.

Алсу Сабирзанова