Глава РПЛ прокомментировал срыв трансфера Олейникова в «Рубин»

Алаев сравнил срыв с ситуацией, когда жених в ЗАГСе отказывается от свадьбы

Срыв трансфера полузащитника Ивана Олейникова в казанский «Рубин» напоминает ситуацию, когда жених в ЗАГСе отказывается от свадьбы. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской премьер-лиги Александр Алаев.

— Я слежу за всем, что происходит в РПЛ и во всех дивизионах профессионального футбола. К этой ситуации отношусь абсолютно спокойно. Приведу пример, может быть, не очень хороший: бывает, что жених и невеста в ЗАГСе, взял жених и передумал, а кольца уже принесли. Красивый поступок? Некрасивый. Но это его право, — сказал Алаев. — Давать моральную оценку не хотелось бы. Значит, они договорились, значит, он передумал. Если бы он подписал контракт и его начали оспаривать, проверять подписи — для меня это было бы за гранью. Некрасивая, эмоциональная ситуация, но я не знаю, что побудило футболиста передумать. Выложили фото, не подписав контракт? Это вопрос к определенным департаментам клуба, если такая несостыковка, — заявил глава РПЛ.

Напомним, Олейников прибыл в расположение «Рубина» для перехода из «Крыльев Советов», однако на медосмотр на следующий день не явился. Клуб сообщил, что футболист отказался от трансфера. В итоге он подписал контракт с ЦСКА. Позднее игрок заявил, что «Рубин» выложил его фотографию без согласия самого футболиста и самарского клуба.

Алсу Сабирзанова