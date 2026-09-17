УНИКС вошел в топ-5 клубов по бюджету в Единой лиге ВТБ сезона-2025/26
Бюджет казанской команды составил 1,269 млрд рублей
Казанский УНИКС занял четвертое место среди клубов Единой лиги ВТБ по размеру бюджета в сезоне-2025/26, следует из данных телеграм-канала лиги.
Бюджет казанской команды составил 1,269 млрд рублей. Это меньше, чем у петербургского «Зенита» (2,166 млрд), московского ЦСКА (2,065 млрд) и краснодарского «Локомотива-Кубани» (1,689 млрд).
Наименьшими средствами располагали красноярский «Енисей» (0,328 млрд) и саратовский «Автодор» (0,261 млрд).
Отмечается также, что средняя выручка клубов лиги от продажи билетов в прошлом сезоне выросла на 21%.
Ранее сообщалось, что УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в первом матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ.
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