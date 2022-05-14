«Существует высокая вероятность того, что рубль обвалится снова»

Аналитик ГК «Финам» — о причинах укрепления рубля и опасности ослабления доллара для российской экономики

Рубль стал лучшей мировой валютой с начала года, по оценке Bloomberg, поскольку вырос к доллару на 11% — этому способствовали меры России по контролю за движением капитала. Впрочем некоторые эксперты не уверены в достоверности укрепления российской валюты и в том, что ее биржевая стоимость соответствует реальной. Довольно скептично к оценке агентства подходит и аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов. Какие факторы способствуют укреплению рубля, как долго оно продлится и как это сказывается на экономике страны — финансист разъясняет в авторской колонке для «Реального времени». Маслов предупреждает, что курс российской валюты не защищен от новых обвалов, а слишком дешевый доллар может создать проблемы.

«Рубль на сегодня не является в полной мере конвертируемой валютой»



Если мы посмотрим на цифры, то увидим, что с начала года рубль действительно укрепился достаточно прилично. Даже если не брать мартовский пик в 120 рублей за доллар, а обратиться к началу года, где курс составлял около 76 рублей — это уже около 11% роста. В том же Bloomberg отмечают, что это произошло из-за усиленного контроля за оттоком средств из России и ограничениями Центрального банка. Это значит, что рубль на сегодня не является в полной мере конвертируемой валютой. Когда нерезидентов допустят к торгам, а рано или поздно многие ограничения будут сняты, существует довольно высокая вероятность того, что рубль обвалится снова.

У нынешнего высокого курса рубля есть несколько факторов поддержки. Один из них — это искаженный торговый баланс, так как импорт в стране упал в несколько раз, а экспорт хоть и снизился, но не столь существенно. Таким образом, рубль становится банально дороже, так как мы не используем иностранную валюту. Ее в стране остается больше как из-за ограничительных мер, так и из-за торгового баланса. Если будет введено частичное эмбарго на нефть и прочие энергоресурсы из России, скорее всего, торговый баланс начнет постепенно стабилизироваться, что приведет к ослаблению рубля.

Влияние решения продавать газ за рубли сильное, но формулировка здесь не совсем верная. В начале кризиса была введена мера, согласно которой экспортеры обязаны были 80% выручки переводить в рубли. Такое же решение было в 90-е годы. Затем было объявлено о переходе на рубли в расчетах с недружественными странами. На самом деле ничего не изменилось, потому что недружественные страны также платят в евро, просто на счет в «Газпромбанке», который уже в России переводит эти деньги в рубли. Какая-то часть из них остается в евро, какая-то — в рублях. Технически это все еще перевод выручки экспортных компаний в рубли. Это в любом случае оказало поддержку рублю, что видно даже по графику.

Есть довольно сильное укрепление рубля в середине марта, что является эффектом от заявления о переводе на рублевые расчеты. Оно привело рубль к курсу 75—80. Дальнейшее укрепление больше связано с перекосом торгового баланса. Страны в течение месяца активно высказывались: будут они платить или нет. Но сейчас пришла новость, что Германия заплатила за российский газ в евро на счет «Газпромбанка», чтобы они перевели его в рубли. Эта новость тоже должна поспособствовать укреплению рубля, но, мне кажется, колебание не будет серьезным.



Центральный банк уже дважды снижал процентную ставку — с 20% до 17% и с 17% до 14%. Фото: cbr.ru

Сильный рубль бьет по бюджету

Стоит отметить, что наш бюджет был рассчитан, исходя из курса, близкого к 75 рублям за доллар. Россия получает доход от экспорта энергоресурсов, поэтому для того, чтобы использовать бюджет разумно и адекватно, необходимо придерживаться курса, который в нем заложен. Иначе есть риск бюджетного дефицита.

Доллар ниже 65 рублей и евро ниже 70, как сейчас, оказывают давление на российский бюджет. Это мало кому выгодно, именно поэтому Центральный банк уже дважды снижал процентную ставку — с 20% до 17% и с 17% до 14%. В то же время Банк России не может отменить большинство мер сразу. Он будет пытаться найти баланс, чтобы вернуть рубль к курсу от 75 до 80, чтобы бюджет был в профиците, но при этом не обвалить его.

Как именно будет действовать регулятор, сказать сложно. Технически рубль выглядит очень хорошо, но перспективы пока неясные и туманные. Масштабы обвала тоже неясны и зависят как от действий ЦБ, так и от того, как будет разворачиваться ситуация на Украине.

Можно попытаться что-то предсказать максимум на 2 недели, но даже на полгода вперед прогнозировать невозможно. На ситуацию влияют неэкономические факторы. Все могут изменить политические события и решения. Экономическая ситуация сейчас явно не главенствующая.

Технически рубль выглядит очень хорошо, но перспективы пока неясные и туманные. Фото: pixabay.com

«Цены не падают, потому что нет импортных товаров и услуг»

Зависимость цен от курса валют на внутреннем рынке была при полностью открытой экономике. Большая часть российской экономики, так или иначе, зависима от остального мира. И это не проблема, все страны в какой-то степени зависимы друг от друга. Ни одно государство не может позволить себе полную автономность, сложность технических и логистических процессов не позволяет сделать это в современном мире.

Сейчас цены не падают просто потому, что нет импортных товаров и услуг. В том числе комплектующих, упаковки, бумаги и так далее. Это приводит к росту цен на внутренние товары. Даже если взять мясо, произведенное в Тверской области, чтобы его продать, необходимо упаковать продукт в пленку, привезенную из Польши, и бумагу, привезенную из Финляндии. Поэтому цены и растут, даже если само российское мясо будет дешеветь.

Сохранение той геополитической ситуации, в которой сейчас находится страна, идет во вред экономике. Чем дольше мы находимся в текущем положении, тем больше санкций против России будет вводиться. Хотя санкционный потенциал уже практически исчерпан. Осталась полная блокировка SWIFT и полное эмбарго, что кажется маловероятным.

Сейчас цены не падают просто потому, что нет импортных товаров и услуг. Фото: Карина Аброськина

Максимальный эффект от уже введенных санкций мы получим через несколько месяцев, когда существующие запасы западной продукции начнут истощаться, а логистические цепочки не восстановятся. Поэтому, наверное, я бы предположил, что Центробанк будет пытаться удержать курс рубля в районе широкого коридора в 62—70. Неизвестно, насколько ограничение импорта в пиковой точке санкций сможет повлиять на курс. Вес этого фактора не очень понятен, пока не с чем сравнить. Девяностые — девяностыми, но тогда ситуация была немножко другой.

В разных странах также наблюдается экономическая нестабильность, но по разным причинам. К примеру, в Турции причина в том, что президент Эрдоган разогнал Центральный банк и запретил процентные ставки. Он перешел к так называемому исламскому банкингу. Без вменяемых процентных ставок банковская система не сможет адекватно работать. Вина за инфляцию в Турции лежит на решении Эрдогана. Выбраться из такого положения будет практически невозможно, если только не вернуться к понятному центральному банкингу, к таргетированию инфляции, к рыночным механизмам определения процентной ставки. Политика поддержания низких процентных ставок с высокой инфляцией только усугубляет ее. Это колесо, которое будет раскручиваться и раскручиваться.

Андрей Маслов