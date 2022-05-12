День в истории: в Казани разрешили преподавать татарский, Мольер оскандалился в Версале

Чем примечательна дата 12 мая?

Фото: Кадр из фильма «Они сражались за Родину» / kinoistoria.ru

Сегодня, 12 мая, — Международный день медицинской сестры. В этот день в Версале прошла премьера комедии Мольера «Тартюф», в Казани было разрешено преподавание татарского языка и решено открыть консерваторию, СССР прекратил блокаду Западного Берлина, вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», в Татарстане введен масочно-перчаточный режим. Родились: писатель Юрий Домбровский, поэт Андрей Вознесенский, медсестра Флоренс Найтингейл, поэт и режиссер Ширьяздан Сарымсаков. Умерли: писатель Сергей Аксаков, актер театра и кино Василий Меркурьев, психоаналитик Эрик Эриксон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».





Халфин — легальный преподаватель татарского



12 мая 1769 года Екатерина II разрешила преподавать татарский язык в Казанской гимназии. Преподавателем был назначен Сагит Хальфин, который работал переводчиком в казанской адмиралтейской конторе. Для преподавания он с семьей из податного сословия перешли в новое — «переводчик с чином». Во время осады города Пугачевым он проводил занятия в собственной квартире. Также Хальфин написал пособие на русском — «Азбука татарского языка».

Фото 900igr.net

12 мая 1911 года родился Ширьяздан Сарымсаков. После учебы в ГИТИСе в 1936-м он возвращается в Казань, чтобы стать режиссером в Татарском государственном академическом театре. Сарымсаков за 30 лет поставил более 70 пьес татарских, русских и зарубежных драматургов. За спектакль «Җилкәнсезләр» в 1958 году он получил премию имени Тукая. Также он работает в оперном театре и снимает на местной киностудии такие фильмы, как «Салих Сәйдәшев», «Туган як моңнары», возглавляет 20 лет в университете культуры кафедру режиссуры, обучая Шауката Биктимирова, Наиля Шайхетдинова, Халима Заляя и других.

12 мая 1945 года в Казани было решено открыть консерваторию в составе пяти факультетов: фортепианного, оркестрового, вокального, хорового дирижирования и теоретико-композиторского. Задумка начала выполняться после возвращения из Тбилиси председателя Союза композиторов ТАССР Назиба Жиганова, который стал ее первым ректором. Среди выпускников консерватории — джазмен Олег Лундстрем, композиторы Энвер Бакиров, Софья Губайдулина, Ренат Еникиев, певец Ренат Ибрагимов и другие.



Фото: Илья Репин

12 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса в Татарстане введен масочно-перчаточный режим в общественных местах. Накануне в республике был зафиксирован летний максимум заболеваемости — 105 инфицированных в сутки. Поэтому жителям Казани стало разрешено свободно перемещаться по республике, но c защитными средствами. Именно с того дня появилась известная надпись «Без масок и перчаток вход воспрещен».



12 мая 2021 года «Реальное время» писало о взаимоотношениях челнинской судостроительной компании «ТКТ» и чукотского флота. В 2013 году «ТКТ» получила от последних два сторожевых катера, но вернула их без некоторой части оборудования. Выяснилось, что обращение в суд ничем не помогло, а его решение так и осталось неисполненным.

Фото: alless.su

Бондарчук снял «Они сражались за Родину»

12 мая 1909 года родился Юрий Домбровский. Писатель был трижды арестован в 1930-е, а потом еще раз в 1940-е, значительная часть жизни провел в Алма-Ате и только в 1950-е вернулся в Москву, где издал дилогию «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» — романы во многом автобиографические и продвигающие идею гуманизма и христианства в жестком новом мире.

12 мая 1975 года на экраны страны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В нем снимались сам Бондарчук, Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин. Действие картины происходит в июле 1942 года, в ней множество батальных сцен с участием авиации и танков, а также юмористических бытовых сцен. В премьерный год фильм посмотрели более 40 миллионов человек.

Источник: wikipedia.org

Как на Мольера надавило «Общество святых даров»

12 мая 1664 года в Версале впервые показали комедию Мольера «Тартюф». Изначально она содержала три акта и была предназначена для показа на празднике «Увеселения волшебного острова». В пьесе великий французский комедиограф высмеял церковников и духовенство. Показ закончился скандалом, у автора даже появился враг — «Общество святых даров», которому покровительствовала королева-мать Анна Австрийская. Общество смогло добиться запрета комедии и Мольеру пришлось ее переделать.

12 мая 1949 года СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина, которая длилась год. После Второй мировой войны Германия была разделена на несколько оккупационных зон. Восточный Берлин стал сектором СССР, и снабжение Западного Берлина могло осуществлятся только по воздуху, сухопутный вариант был закрыт. Союзникам доставка за год обошлась в 224 миллиона тогдашних или 2,36 миллиарда современных долларов.