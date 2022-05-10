По зову памяти и сердца: сотрудники Казаньоргсинтеза прошли в «Бессмертном полку»

Шествие «Бессмертного полка» давно стало главным событием празднования Дня Победы. Этот акт единения, когда вся страна в один момент может встать в строй под общим знаменем, дорогого стоит. Как когда-то на фронт уходили целыми семьями, деревнями, заводскими цехами, так же сплоченно наследники победителей сейчас встают в колонну «Бессмертного полка». Встают не по принуждению, а по любви, потому что эта акция про людскую память, которая живет в каждом из нас и которую так хочется передать своим детям и внукам. Поэтому очень важным моментом в этом шествии являются военные истории, которыми участники делятся друг с другом. Корреспондент «Реального времени» побывала на шествии и собрала истории сотрудников ПАО «Казаньоргсинтез», принявших участие в мероприятии.

«Бессмертный полк» как часть корпоративной культуры

При входе на территорию ПАО «Казаньоргсинтез» расположен мемориальный комплекс, на плитах памятника высечены имена 450 участников Великой Отечественной войны. Эти люди в разное время трудились на предприятии.

Сегодня в память о них и о своих близких сотрудники Казаньоргсинтеза встали под знамя «Бессмертного полка» и пронесли фотографии фронтовиков.

«Сейчас как никогда важно сохранение и воспитание патриотического духа, мы приветствуем любую инициативу. Сотрудники выходят на шествие с детьми, с пожилыми родителями», — рассказывает заведующая музеем Гузель Халиуллова.

«Принесла в «Бессмертный полк» фотографии своих близких: моего дедушки Першина Алексея Стефановича и моего свекра Голле Сергея Евгеньевича», — рассказывает Ирина Голле

Традиция проходить шествие плечом к плечу с коллегами зародилась давно, практически сразу, как появилась сама акция. Казаньоргсинтез организовывает перевозку сотрудников до места шествия «Бессмертного полка» на корпоративных автобусах, в ремонтно-строительном цехе любой желающий может бесплатно заказать изготовление штендера.

«Его имя высечено на памятнике»

Этими словами начала рассказ о своем родственнике Абдуллине Рашате Абдулловиче Гульнара Каримова. Речь шла о том самом мемориале, который расположен на территории завода. А Рашат Абдуллович — один из тех 450 ветеранов, кто послевоенную жизнь посвятил работе на химическом гиганте.

— Он попал на фронт в декабре 1944-го года, служил автоматчиком в 14-й воздушно-десантной стрелковой дивизии. В январе 1945 года бригада была переформирована в 345-й гвардейский стрелковый полк. В составе полка Рашат Абдуллович прошел с боями несколько сот километров по Венгрии, в Альпах. При освобождении Австрии его ранили, и он попал в госпиталь. После окончания войны вернулся домой, создал семью, много лет проработал на Казаньоргсинтезе, — поделилась она семейной историей.

«Сегодня День Победы», — громко, командным голосом отвечает пятилетний Амир, поправляя солдатскую пилотку

«Принесла в «Бессмертный полк» фотографии своих близких: моего дедушки Першина Алексея Стефановича и моего свекра Голле Сергея Евгеньевича, — рассказывает Ирина Голле. — Оба воевали. Мой дедушка попал в плен на территории Чехословакии, бежал, затем в составе партизанских отрядов участвовал в освобождении чешской земли от немецких захватчиков, прошел всю войну, вернулся живым. Мой свекор Сергей Евгеньевич, к сожалению, получил заслуженную награду только через 30 лет после победы, так как его считали умершим. Мы помним и гордимся нашими близкими. «Бессмертный полк» — это повод напомнить всем, особенно детям, нашу историю».

Воспитание памятью

Желание сохранить память о своих героях читается в глазах каждого участника шествия. Именно поэтому многие пришли на акцию с детьми.

— Сегодня День Победы, — громко, командным голосом отвечает пятилетний Амир, поправляя солдатскую пилотку, на вопрос корреспондента «Реального времени», какой сегодня праздник.

Знает юный участник и чью фотографию ему поручили нести:

— Это дедушка моего папы. Он погиб на войне.

— Исхаков Хатыб Исмагилович — мой дедушка, — продолжает слова сына Раис Файзутдинов. — Он считался без вести пропавшим. Мы только в 13-м году выяснили, что он погиб в Харьковской области, захоронен в братской могиле близ села Еремовка. Очень хотел туда съездить, но практически сразу на Украине начались боевые действия. Сейчас уже и уверенности нет, сохранилось ли это братское захоронение. «Бессмертный полк» — это дань памяти всем воинам, поэтому выхожу каждый раз, когда акция проводится.

«Участвуем всей семьей, для детей — это патриотическое воспитание, пусть видят, сколько людей воевали в Великой Отечественной войне и какой ценой досталась победа»

Ежегодно с семьей, женой и двумя детьми выходит и Фанур Альмиев. Историей своего дедушки он поделился и с нами: «Это наш дед Альмиев Исхак Хазимухаметович, воевал в 41—42-м годах. Был ранен при переходе Днепра, вернулся домой без одной руки и с одним глазом. Участвуем всей семьей, для детей — это патриотическое воспитание, пусть видят, сколько людей воевали в Великой Отечественной войне и какой ценой досталась победа».

Сколько таких историй сегодня несла в своей памяти многотысячная армия жителей города? Сложно представить. В каждом рассказе — своя боль, своя гордость. Когда слушаешь истории о фронтовиках, фотографии на штендерах будто оживают, невольно начинаешь искать и находишь сходство правнука или внука с Героем на портрете. Это уже не просто чужой человек, это один из тех, кто подарил нам мирное небо. Наворачиваются слезы, хочется обнять каждого и поблагодарить за улыбку детей, за нашу жизнь и мечты.