«Впрочем, ничего нового»: судьи вновь лишают «Рубин» очков

Главные итоги матча «Локомотив» — «Рубин»

Вопреки ожиданиям, казанский «Рубин» не развалился и не впал в психологический коллапс после чувствительного домашнего разгрома от «Сочи». В Черкизово казанцы показали «зубастый» и хлесткий футбол и даже были ближе к победе, чем «Локомотив». Однако вновь в дело вступили судьи. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча «Локомотив» — «Рубин».

Казанцы могли уповать на усталость и эпидемию дисквалификаций у «Локомотива»

Самые темные тучи сгустились над «Рубином» нынешней весной за все 19 лет выступления казанского клуба в российской Премьер-лиге. Еще после поражения в прошлом туре казанцы скатились в зону стыковых матчей, пробив свой антирекорд. Еще никогда казанский клуб так близок к вылету из Премьер-лиги не был. До старта сегодняшней игры «Рубин» занимал тринадцатое место с 29 очками. С ними же и остался.

Один из немногих факторов, которые можно было назвать преимуществом «Рубина», — предположительная усталость «Локомотива». В среду «железнодорожники» съездили в Краснодар, где уступили местному одноименному клубу (0:1). Утомительные пересадки и переезды (аэропорт в Краснодаре по-прежнему закрыт) наверняка поизмотали игроков «Локомотива».

С другой стороны, стоял вопрос, насколько казанцы сумели реабилитироваться психологически после домашнего провала в матче с «Сочи». Так что главной интригой перед сегодняшней игрой в Черкизово был вопрос, кто из двух команд лучше адаптируется и подготовится после неприятных испытаний. Леониду Слуцкому нужно было как-то вытаскивать своих игроков из ментальной ямы, а Зауру Хапову и его помощникам — приводить в порядок физическую подготовку своих футболистов.

Что любопытно, наставник «Рубина» Леонид Слуцкий на этот раз даже не стал использовать отработанную схему — не объяснял возможную неудачу заранее.

«Это большой тест для нас. Постараемся не провалиться в яму и показать, что мы все-таки конкурентоспособны. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд с очень длинной скамейкой. Группа атаки вызывает большое уважение», — говорил Слуцкий перед игрой.

Как показала игра, «Рубин» действительно не повалился и совсем не выглядел командой, которая повалилась психологически. Казанцы выглядели интереснее, ориентированными на ворота и готовыми созидать, а не выжидать чужие ошибки. Однако в концовке встречи вновь заиграла старая недобрая песня и арбитры матча сказали свое слово. Вряд ли это поражение стоит записывать в вину Слуцкому. Это матч, украденный судьями.

«Рубин» выглядел интереснее, но снова вмешались судьи

Вопрос физической усталости и перебора карточек Заур Хапов решил просто — он выпустил довольно большую группу молодых футболистов из ближайшего резерва. В воротах вышел Худяков вместо Гильерме. А в поле появились 19-летние Артем Карпукас вместо Дмитрия Баринова, Сергей Бабкин, а также Максим Петров и Наир Тикнизян. Вряд ли можно было ожидать подобного состава от москвичей, а Слуцкому уже точно нельзя было бы прикрыть неудачу несыгранностью своего состава. У «Локо» он оказался еще более экспериментальным.

В начале встречи интереснее на поле выглядел «Рубин». В отличие от «Локомотива», казанцы куда охотнее придумывали, искали счастья в контратаках и высоко прессинговали. А на 13-й минуте Лисакович и Ломовицкий на двоих сообразили первый по-настоящему опасный момент, когда Виталий исхитрился прострелить вдоль ворот, а Александр неожиданно выскакивал на этот мяч из-за спины защитника. Но чем дальше по игре, тем дальше «Локомотив» отодвигал игру от своих ворот и приближал ее к воротам казанским. Впрочем, остроты у чужих ворот не хватало обеим командам.

фото: rubin-kazan.ru

В начале второго периода «Рубин» выдал наконец шикарную быструю атаку с разрезающей передачей из глубины поля с выводом Александра Ломовицкого на рандеву с вратарем. Тот сблизился и отправил мяч в левый нижний угол. Однако отменили этот гол, зацепившись за еле уловимые сантиметры, на которые корпус Ломовицкого был ближе к воротам, чем у защитника «Локомотива».

На 70-й минуте «Рубин» организовал еще одну быструю контратаку, когда Александр Зуев перехватил мяч и на скорости убежал по правому флангу, прострелил, а Виталий Лисакович подставлял ногу — прямо перед Худяковым. Снаряд после пушечного подправления угодил в перекладину.

Зато, когда под конец игры «Локомотив» все-таки организовал навал на ворота «Рубина» и Тикнизян пробил перед самой штрафной площадью, угодил в руку отвернувшегося Игнатьева, главный судья матча Кирилл Левников моментально указал на точку и достал желтую карточку.



Видеоповтор ясно показывает, что полузащитник казанцев отворачивался от мяча и просто не мог видеть траекторию удара, чтобы намеренно подставить руку.

Миранчук пенальти оформит и поставит крест на всех стараниях «Рубина». Не дал рефери и исполнить угловой уже в дополнительное время, когда все тот же Игнатьев в массированной атаке добивал вторым темпом с десяти метров, а мяч «лизнул» плечо защитника. Как бы ни было неприятно признавать этот факт, но после некоторой паузы вопрос отношений судей к «Рубину» и его главному тренеру вновь дает о себе знать.

— Считаю, что более справедливым результатом был бы несколько иной, потому что, мне кажется, мы были поострее. В первом тайме игра без моментов, а во втором тайме мы, к сожалению, не смогли реализовать свои шансы. Нам нужны очки, поэтому очень обидно, когда проигрываешь в концовке, — подводил итог после матча главный тренер «Рубина».