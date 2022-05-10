День в истории: отец казанского хоккея, цвета России и серый Халк

Чем примечательна дата 10 мая?

Фото: СК им. Урицкого / sports.ru

Сегодня, 10 мая — Всемирный день движения «За здоровье». Также в этот день впервые показали «Золушку» по Евгению Шварцу, Александр III объявил бело-сине-красные цвета национальными, прошло первое заседание первой Думы, в Лондоне открылась Национальная галерея и вышел первый комикс про Халка. Родились исследователь Арктики Николай Пинегин, основатель хоккейного клуба «Ак Барс» Исмагил Милушев, фольклорист Махмут Нигмедзянов, основатель известной чайной компании Томас Липтон, французский продюсер Леон Гомон, поэтесса Юлия Друнина и актриса Наталья Бондарчук. Умерли король Франции Людовик XV, декабрист Никита Муравьев, писатель Михаил Салтыков-Щедрин и живописец Михаил Ларионов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

От «Машстроя» до «Ак Барса»



10 мая 1883 года в городе Елабуга родился Николай Пинегин. Окончив Казанскую художественную школу, он увлекся Арктикой и в 1909 году совершил первое путешествие на Мурманское побережье Кольского полуострова. А уже в 1912 году принял участие в экспедиции Георгия Седова в качестве художника, фотографа и оператора. Позже на основе всех собранных материалов снял первый документальный фильм об Арктике. Седов назвал именем Пинегина западный остров южных Крестовых островов и западный мыс у входа в залив Иностранцева.

Фото: elabuga.com

10 мая 1925 года родился Исмагил Милушев, тренер команд по хоккею клуба «Машстрой», ставшего потом «СК имени Урицкого» и «Итиль», из которых вырос «Ак Барс». А начинал Милушев карьеру в 1948-м, основав первую в Казани команду по «канадскому хоккею» «Спартак» (в отличие от «русского хоккея» с шайбой).

В 1930 году 10 мая родился Махмут Нигмедзянов. Учась в консерватории, во время самостоятельных фольклорных экспедиций на каникулах он обратил внимание на своеобразные, никем не записанные народные песни различных групп татар. Благодаря его стараниям собрано около 4000 и этнографически достоверно расшифровано свыше 1000 напевов, из них более 700 вошло в три книги народных песен.

Фото: kpfu.ru

10 мая 1947 года на киностудии «Ленфильм» прошел общественный просмотр новой кинокартины «Золушка», поставленной по сценарию драматурга, уроженца Казани Евгения Шварца. На следующей неделе он вышел во всесоюзный прокат, в течение года ее посмотрели более 18 миллионов зрителей.

10 мая 2021 года «Реальное время» писало об участии компании ТАИФ-НК в праздновании Дня Победы. К примеру, в 2021-м компания по просьбе ветерана Панфила Павлова приобрела мебель в квартиру, которую до этого отремонтировала. Поздравить фронтовика пришли помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок и заместитель начальника социальной защиты Нижнекамска Лилия Антонова.



Фото: Альберт Муклоков

Белый, синий, красный — национальные цвета России

10 мая 1883 года указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России. Еще Ярослав Мудрый после крещения принял имя Георгий и на своем стяге разместил изображение своего святого, побеждающего змея. Сам стяг был красный, конь под Георгием — белый, а змей — синий. Официально же эти цвета стали использоваться при Петре I. Он же дал им новую трактовку: белый — цвет свободы, синий — цвет Богородицы, а красный цвет символизирует державность.

10 мая 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга открылось первое заседание 1-й Государственной Думы России. Ее деятельность заключалась в решении общественных и политических вопросов путем выдвижения собственных законопроектов. Кроме того, Дума могла принимать предложенные правительством законы и утверждать государственный бюджет. С самого своего появления Дума не выражала желания работать совместно с правительством и Государственным советом, потому манифестом Николая II от 9 июля 1906 года ее распустили.

Фото: wikipedia.org

Куда нести картины в Лондоне?



10 мая 1824 года в Лондоне открылась Национальная галерея. Все началось с коллекции картин банкира и мецената Джона Джулиуса Ангерштейна. Всего у него было 38 картин — это работы великих художников XIII—XVI веков. Правительство заинтересовалось коллекцией, выкупило ее и расположило в особняке Ангерстейна на улице Пэлл-Мэлл. Со временем галерея становилась популярнее, а ее фонд пополнялся, так как некоторые аристократы и богатые люди преподносили картины в дар или завещали их музею. В 1838 году было построено новое здание на Трафальгарской площади.

10 мая 1962 года Marvel Comics выпустили первый номер журнала The Incredible Hulk, комиксы про супергероя по имени Халк. Сначала сериал составил всего шесть выпусков, затем последовало множество его перезапусков в связи с тем, что авторы комикса менялись. Самая первая версия Халка была создана Стэном Ли совместно с художниками Джеком Кирби и Полом Рейнманом. Изначально герой был не зеленый, каким его привыкли видеть сейчас, а серый. Такой цвет он получил со второго выпуска от июля 1962 года благодаря колористу Стэну Голдбергу.