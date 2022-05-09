Новая традиция ко Дню Победы в Казанском госпитале для ветеранов войн

АО «УК «ТАИФ» приняло участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы

Фото: Ринат Назметдинов

Торжества, приуроченные к 77-й годовщине Великой Победы, состоялись на площадке Казанского госпиталя для ветеранов войн. Проходящих лечение и реабилитацию в стенах медучреждения участников Великой Отечественной, тружеников тыла и детей войны поздравили официальные лица, творческие коллективы столицы Татарстана подготовили для них концертную программу, а организаторы события и спонсоры — подарки. Подробности — в материале «Реального времени».

Мини-парад для ветеранов

Идея провести свой собственный, пусть небольшой парад для ветеранов и тружеников тыла, проходящих в праздничные дни лечение и курсы реабилитации в стенах госпиталя, у коллектива медучреждения возникла в 2021-м.

Впервые с подобным размахом торжества по случаю Дня Победы во дворе Казанского госпиталя для ветеранов войн состоялись в 2021-м. Фото: Ринат Назметдинов

— Собрались всем коллективом двух медучреждений (у нас проходят общие врачебные планерки) и договорились сделать ко Дню Победы что-то особенное. Ветераны, которые у нас находятся на лечении, не имеют возможности принять участие в большом, главном республиканском параде. Мы подумали: чем ходить и точечно поздравлять, мы лучше проведем свое масштабное мероприятие — мини-парад. Погода позволяет. Май. Все расцветает, — поделился историей торжества главврач госпиталя Ильдар Фахрутдинов.

Сказано — сделано. Но того, что уже на второй год событие приобретет такой размах, здесь даже не ожидали. К организации события подключились и ветеранские организации республики, и администрация района, Министерство здравоохранения, кадетские классы близлежащих учебных учреждений, многочисленные творческие коллективы.

Реакция ветеранов на проявленное внимание дорогого стоит, уверен главврач госпиталя. Фото: Ринат Назметдинов

— Ветераны, я понимаю по глазам, по эмоциям, рады уделенному вниманию. Это дорогого стоит. А мы им благодарны за нашу счастливую жизнь. За мирное небо над нашими головами. Все это — их достижение. И этим торжеством мы отдаем им дань благодарности за их подвиги, — подчеркнул в интервью Ильдар Фахрутдинов.

Под песни войны

Даже если не знать точного места подготовки к мероприятию, его легко можно было обнаружить по песням войны, уже часа за два до начала события льющимся над окрестными улицами. Яркое солнце, чистое небо и заметно потеплевший воздух только способствовали тому, что пациенты госпиталя начали выходить на прогулку.

Первым поздравил собравшихся с грядущим Днем Победы генерал-майор Бородин. Фото: Ринат Назметдинов

А ровно в 11 с торжественной части началась и сама праздничная программа.

— Сегодня, в этот солнечный, ясный день, хочется сказать вам, уважаемые ветераны, много теплых слов за то, что вы сделали для всех нас. День Победы — святой праздник. Заметьте, сколько сегодня пришло гостей поздравить вас с этим днем. И тех, кто ковал Победу на фронте, и тех, кто делал все для Победы в тылу. Правильно гласит пословица: «Без тыла — нет победы». Недаром Казани присвоен статус «Город трудовой славы». Сколько в годы войны к нам в город было эвакуировано производств, сколько было сделано здесь для того, чтобы приблизить День Победы. И вооружение производили, и технику, и продовольствие, и одежду, а сколько было госпиталей развернуто, — обратился к собравшимся председатель республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» генерал-майор Александр Бородин.

Победа ковалась и на фронтах, и в тылу, потому День Победы — праздник, где героями являются и ветераны, и труженики тыла. Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков признался, что по пути на торжество решил узнать точное значение слова «ветеран». Вот только, по его мнению, к нашим ветеранам это определение никак не подходит:

— В словаре написано: ветеран — старый воин, старый трудяга. Но, глядя на вас, я понимаю — не складывается у меня впечатление, что мы говорим о людях старых. Глядя на блеск в ваших глазах, на вашу выправку, сегодня действительно хочется сказать об очень многом. И главное — слова благодарности за то, что вы сделали, за тот подвиг ратный и трудовой, что вы совершили, за то, что благодаря вам мы сегодня можем дышать, чувствовать, любить, радоваться. И еще за то, что мы можем воспитывать следующие поколения на вашем примере. Я вас поздравляю и желаю сохранить этот блеск в глазах и гармонию в душе. А система здравоохранения сделает все для того, чтобы поправить и поддержать ваше здоровье.

По мнению Владимира Жаворонкова, словарное определение слова «ветеран» не в полной мере соответствует поколению победителей. Фото: Ринат Назметдинов

В числе приехавших поздравить ветеранов с грядущим Днем Победы также были и глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, замруководителя Следственного комитета РФ по РТ Марсель Дулкарнаев, руководители региональных общественных организаций пенсионеров, а также ветеранов локальных конфликтов и воинов-интернационалистов.

170 подарков ветеранам

После поздравлений и официальных речей, вручения наград и грамот сотрудникам госпиталя, выполняющим важную и нужную работу, праздник продолжился концертной программой. А официальные лица в сопровождении персонала медучреждения отправились по палатам, чтобы поздравить тех, кто по состоянию здоровья или рекомендациям врачей не смог присутствовать на торжестве лично.

От имени компании по поручению генерального директора АО «УК «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова поздравить ветеранов приехал заместитель генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму Ринат Галимбеков.

От имени АО «УК «ТАИФ» подарочные наборы ветеранам, труженикам тыла и детям войны вручали Ринат Галимбеков и Ильшат Аминов. Фото: Ринат Назметдинов

— Поздравляем с Днем Победы и от всей души благодарим за все, что вы сделали для Отчизны! Вам довелось родиться и взрослеть в самые сложные для нашей Родины годы. Желаем вам крепчайшего здоровья и долгих-долгих лет жизни! Чтобы все было хорошо и каждый день радовал, — с такими словами вместе с генеральным директором телеканала «Новый век», депутатом Госсовета РТ Ильшатом Аминовым Ринат Галимбеков вручил подарок одной из многих поздравленных ими в тот день пациенток госпиталя — Альфие Иванычевой.

— Спасибо! Тронута добротой и вниманием. Лечат тут очень хорошо. Даже хочется жить дальше, — с улыбкой поблагодарила обаятельная женщина, как оказалось, с уникальной судьбой. Родилась Альфия Иванычева в 1939 году в семье военного. Отец — родом из Татарии, отправился в Приморье после военных курсов в 1936 году. Оттуда же ушел на фронт, оставив жену и дочек. Повезло. Капитаном вернулся с войны, живым и здоровым. А дочки, словно компенсируя то, что Всевышний не подарил офицеру сыновей, выросли активными, спортивными. В 1956-м Альфия впервые спрыгнула с парашютом. А позже оказалась в Казани, где поступила в КФЭИ. Там и встретила свою любовь на всю жизнь — бравого десантника Владимира.

Альфию и Владимира Иванычевых соединило послевоенное казанское небо. Фото: Ринат Назметдинов

Так и живут душа в душу, даже на вопросы журналиста отвечали почти хором:

— Я приехала в КФЭИ в 1961 году.

— А я из армии вернулся.

— А встретились в аэроклубе.

— Я первый прыжок сделал с ПО-2 в 1956-м, а она — в Ижевске, примерно в то же время. Так и получилось, что соединило небо.

— В 1963 году была интересная статья с нами, я там на фото держу малыша. Сейчас могу сказать, что этот малыш — подполковник ГРУ. Участвовал в боевых действиях в Афганистане и в Чечне. У нас четыре сына, все четверо — участники войн. Все — десантники, орденоносцы. Трое — офицеры, — рассказали Иванычевы.

Сыновья пошли по стопам отца, который и после срочной службы с армией не расстался. Принимал участие в составе группы военных специалистов СССР в операции в Республике Конго.

Всего от имени Союза ветеранов РТ и АО «УК «ТАИФ» было вручено 170 подарков. Фото: Ринат Назметдинов

Всего в этот день в стенах госпиталя было вручено около 100 праздничных продуктовых наборов. Они приобретены Союзом ветеранов РТ на средства, выделенные АО «УК «ТАИФ». Компания ежегодно выделяет сотни миллионов рублей на решение важнейших социальных задач во благо жителей республики. Но те, кто приближал Победу на полях сражений, ковал ее в тылу, и дети, родившиеся в одно из самых тяжелых времен в истории человечества, — это совершенно особый случай. Потому в Группе УК «ТАИФ» сразу откликнулись на просьбу генерал-майора Бородина о поддержке.

Еще 70 подарков от себя и от ТАИФа представители Союза ветеранов РТ развезли и вручили ветеранам по домам. Управились как раз до Дня Победы.

Торжества по случаю Дня Победы во дворе Казанского госпиталя прошли во второй раз — и точно не в последний. Фото: Ринат Назметдинов

Что же касается мероприятия во дворе Казанского госпиталя, то, как уверен и главврач медучреждения, и соорганизаторы торжества, два раза — уже традиция. Причем традиция, которую можно и нужно продолжать, а значит, и в 2023 году, в канун уже 78-й годовщины Великой Победы, над той же площадкой вновь разольются песни военных лет.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов