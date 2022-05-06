Первый экзамен пройден. Перасович наконец-то расколдовал «Зенит»

УНИКС побеждает в Санкт-Петербурге в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Весь сезон мучился Велимир Перасович в играх с питерским «Зенитом». Никак не удавалось ему одолеть «сине-бело-голубых» и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Поэтому некоторая тревога перед стартом полуфинальной серии держалась у казанских болельщиков. Матч показал, что хорватский наставник УНИКСа провел отличную домашнюю работу и нашел «криптонит» питерской команды. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги первого матча серии УНИКСа и «Зенита».

Наставник УНИКСа четырежды уступал «Зениту» в регулярке, но нашел криптонит питерцев

Полуфинальную пару УНИКСа и «Зенита» смело можно назвать противостоянием команд, лишенных плей-офф Евролиги. Также как и казанцы, питерская команда недурно попылила в главном турнире Европы и шла в зоне игр на вылет. Казанская же команда и вовсе заработала себе звание «команды-открытия», обыгрывая все топовые команды Старого света от «Реала» и «Барселоны» до «Панатинаикоса».

Более того, «Зенит», как и УНИКС, понес потери среди легионеров, пожелавших покинуть лигу, но костяк все-таки сохранил и даже добрал игроков на вакантные позиции. Например, поляк Матеуш Понитка не выдержал давления на родине и после временного возвращения принял решение расторгнуть контракт с петербургским клубом. Уехал из Петербурга и литовский тяжелый форвард Артурас Гудайтис, что серьезно ослабило атакующую мощь питерцев. Однако в богатом петербургском клубе не растерялись и быстро нашли замены.

Из Европы перебрался Эрик Бакнер, игравший до 2020 года в «Монако». Экс-центровой монегасков в серии с «Енисеем» показал, что способен заменить уехавшего Гудайтиса. Так что под плей-офф в Санкт-Петербурге потери нивелировали, также как и в Казани. Если казанцы восполнили потери из «Автодора» возвращением Лоренцо Брауна, то в Питере нашли замену извне.

«Зенит» — крайне неудобный соперник для УНИКСа. В нынешнем чемпионате казанцы четырежды встречались с «сине-бело-голубыми», однако отпраздновать победу в регулярном чемпионате коллективу Велимира Перасовича не удалось ни разу. Так что для Перасовича этот экзамен особый — ему нужно было заново изучить петербургскую команду и расколдовать неприятную для себя серию.

«Нам предстоят сложные поединки с потенциальным участником «Финала четырех» Евролиги. У «Зенита» есть все: размер, снайперы, талант, отличный тренер. Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними — в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», — говорил перед матчем наставник УНИКСа Велимир Перасович.

Как показала игра, хорватский наставник УНИКСа провел грамотную домашнюю работу. «Зенит» на его паркете был разобран по частям, а казанцы превзошли питерцев в ключевом компоненте — подборах. Почти вдвое переиграли казанцы питерцев под щитом (27:46). Именно благодаря проработке этого компонента Казань контролировала всю игру и заслуженно забрала первый поединок серии. Криптонит «Зенита» найден.

Превосходство в подборах = уверенная победа

С начала матча все пошло по плану Велимира Перасовича. Совсем не шел мяч в кольцо после атак хозяев площадки первые 4 минуты, и лишь каждая третья атака УНИКСа заканчивалась набором очков. Так к середине первой четверти счет был всего 0:7 в пользу казанцев. А когда питерцы стали подбираться по счету, очень своевременно включил свой рост Артем Клименко, который на подборах набрал сразу шесть очков. В итоге казанцы за первые 10 минут вдвое перебросали «Зенит» — 10:20 в пользу Казани.

Вообще УНИКС получил серьезное преимущество на подборах, что и позволяло ему держать игру под своим контролем.

Фото: unics.ru

Все шло хорошо для УНИКСа и в первой половине второй четверти. Казанцы уверенно держали отрыв в 11 очков за счет проходов под кольцо американцев. Однако, чем больше приближался перерыв, тем лучше «Зенит» пристреливался с дальних позиций, а казанцы переставали успевать накрывать эти броски. В один момент «бело-зеленые» дали хозяевам паркета добрать 13 очков подряд, ничего не предложив взамен. Так за 2 минуты до перерыва Эрик Бакнер умудрился бросить за полтора метра до дуги и попасть, сравняв счет — 30:30.

Впрочем, после воспитательной беседы в раздевалке Перасовича со своими подопечными, казанцы отставили преждевременную расслабительную терапию и вновь включили те скорости, с которыми начинали матч.

На полную катушку заработал лидер команды — Марио Хезоня. У хорвата только после трех четвертей было уже 20 очков. Всего по итогу матча у него будет 27 баллов. Отлично действовал Лоренцо Браун на задней линии, создавая надежный тыл. Разве что О’Джей Мэйо отмечался некоторой расточительностью и ненужными фолами. 41:54 в пользу УНИКСа перед последней четвертью.

Ну а симптоматичные потери и промахи «Зенита», выливающиеся из-за давления казанцев в защите и все то же превосходство последних под щитом, не дали «Зениту» даже близко подобраться в счете и создать хоть какую-то интригу. Даже когда легионеры УНИКСа стали откровенно затягивать атаки и не бросать до последнего, а Питер сделал рывок в пять очков, оставалась полная уверенность, что этот поединок УНИКС уже не упустит.

65:74 — победа Казани в первой встрече полуфинальной серии.