Нафиса Мингазова: «Каждый новый намыв — это медленное убийство реки»

Общественность и экологи Казани выступают против создания искусственного берега у «Чаши»

Фото: Максим Платонов

28 апреля на портале госуслуг стартовали общественные обсуждения по поводу создания искусственного земельного участка на реке Казанке возле центра семьи «Казан». Их инициатором выступило Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани. При этом от общественных слушаний, которые назначили на 11 апреля, решено было отказаться. Согласно проекту, предстоит засыпать песком территорию почти в 14,5 га, а часть прибрежной зоны закатать в бетон. Что именно появится на этих участках, точно пока неизвестно. Власти города и в правительстве республики утверждают, что на этом месте появится парковая зона. Но столичные экологи бьют тревогу, считая, что засыпка прибрежной зоны негативно отразится на состоянии уникальной реки. Против этой инициативы выступают жители близлежащих ЖК и общественники. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«Непонятно, кому и зачем мешает затон у Чаши»

Изначально возле Центра семьи «Казан»», планировалось возвести Соборную мечеть в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Потом место предполагаемой стройки переместилось в район парка аттракционов «Кырлай». Его конструкции уже демонтировали, ведется расчистка территории. Но от проекта по созданию искусственного участка земли у «Чаши» решили не отказываться. Начало работ по созданию искусственного участка земли в районе «Чаши» намечено на 15 мая.

Идеи по строительству Соборной мечети на месте «Кырлая» и по намыву территории у «Чаши» вызвали в Казани большой общественный резонанс. Жители прилегающих к этим объектам домов, жилых комплексов, выступающие против данных проектов, создали инициативные группы и чаты в соцсетях. Так, в телеграм-канале «Казан урбанчы» пишут: «Совершенно непонятно, кому и зачем мешает затон у Чаши. За 10 лет, прошедших после строительства Казана, там уже сформировалась своя экосистема, завелись ондатры. Сейчас вы хотите ее уничтожить. В отсутствие хоть сколько-нибудь внятных комментариев городских властей по поводу планов засыпки жители, по своему обыкновению, приходят к выводу, что на эту территорию кто-то «положил глаз» и хочет что-то там построить».

От проекта по созданию искусственного участка земли у «Чаши» решили не отказываться

— В обществе активно циркулируют слухи относительно того, что там могут построить какие-либо строения, и сами по себе материалы обсуждений на вопросы не отвечают, — говорит редактор телеграм-канала Дмитрий Сагдеев. — По документам они прямо пишут, что планируемый тип зоны — «земли населенных пунктов», а не «рекреационно-ландшафтная зона» (парк). Земли населенных пунктов — это такой универсальный тип зонирования, который можно перевести в любой другой, пусть и говорится, что намыв ведется в интересах парка, но юридически ничего не мешает тому, чтобы потом переиграть тип зонирования. Пока нет особой уверенности, что намыв идет именно для организации набережной, так как никто из официальных лиц не делает на этот счет однозначных заявлений, будто бы ничего еще не решено».



Сагдеев считает, что Кварталам, безусловно, нужны парки, общественные пространства, места отдыха, но создавать их нужно без вреда для природы и с учетом общественного мнения.

«Перечеркнув все ценности и нормы»

Полемика вокруг засыпки территории у «Чаши» развернулась и на сайте госуслуг, где с 28 апреля идет общественное обсуждение данного проекта. Причем высказать свое мнение могут только граждане, постоянно проживающие на указанной на карте территории, а также правообладатели земельных участков, строений и помещений, расположенных там же.



В декабре 2021 года на площадке возле Центра семьи сотрудники ООО «Эко М» провели оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проведения работ по созданию искусственной насыпи. Все результаты анализов легли в основу материалов к проекту и имеются в доступе на «Госуслугах». Основанием для разработки проекта ОВОС стал договор между предприятием «Татинвестгражданпроект» и ООО «Эко М», деятельность которого, как следует из открытых источников, заключается в «мониторинге загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц».

Казанцы не только выражают свое мнение, но предлагают и конструктивные решения относительно обустройства территории возле «Чаши». Фото: Максим Платонов

За неделю с начала обсуждений свое мнение высказали около 100 человек, из которых всего 1 не против проведения работ по расширению береговой зоны. При этом казанцы не только выражают свое мнение, но предлагают и конструктивные решения относительно обустройства территории возле «Чаши». Так, один из пользователей, считает, что нужно «провести реконструкцию парковой зоны в пределах существующей границы береговой линии. Тем самым оставив природный ландшафт и биологический комплекс не поврежденным, сохранив биологические цепочки». Он уверен, что в Казани «практически не осталось нетронутых, природных, ландшафтных берегов, и при таком варварском отношении Казанка может умереть».

Другой участник «хотел бы видеть возрождение природных мест в городе, а не их тотальное уничтожение»: «Казанка наша главная природная гордость, и поэтому экология реки должна быть в приоритете». Кроме того, казанцы предлагают прислушаться к экспертному мнению экологов и урбанистов. Один из пользователей уверен:

«Реализация этого проекта приведет к уменьшению поверхности водной глади и уничтожению сложившейся прибрежной экосистемы, что непременно ухудшит качество жизни и показатели здоровья жителей прилегающих территорий. Нарушит сложившиеся сценарии и практики отдыха горожан. Нарушит сложившуюся градостроительную композицию и видовые связи. А главное — уничтожит одну из выдающихся инициатив президента республики и его команды по благоустройству парков и скверов — создание прибрежного видового парка «Манзара», перечеркнув все ценности и нормы, которые закладывались в этой программе, — уважение к природе, комплексный градостроительный и социально-культурный подход, с учетом экологии и идентичности места».

Жительница одного из ЖК, прилегающих к «Чаше», Евгения Фаизова тоже является противницей вмешательства в существующую природу Казанки.

— Там образовалась уже своя экосистема с утками и ондатрами, очень много жителей близлежащих домов гуляют там, кормят уточек, — объясняет она. — Там же установлена специальная кормушка. Бетонные набережные прекрасны, но когда есть возможность сохранить живой уголок природы — нельзя его губить.

Кстати, высказать свое мнение в рамках обсуждения проекта на портале госуслуг казанцы могут вплоть до 27 мая.

Антон Бортяков подверг сомнению представленные в ОВОС исследования. Фото youtube.com

«Река живая, пока у нее зеленые берега»

Свое мнение в соцсетях или на встречах с общественностью высказывают казанские экологи и урбанисты, которые тоже не приветствуют вмешательство в природный ландшафт берега Казанки и даже опасаются, что очередное «рукоприкладство» человека для спрямления береговой линии негативно скажется и на состоянии самой реки, и на представителях животного, растительного и водного мира.

Так, биолог-ихтиолог, а также известный в Казани общественник, председатель совета профсоюза работников гражданской авиации Антон Бортяков подверг сомнению представленные в ОВОС исследования. Он указал, что в подготовленной компанией «Эко М» оценке указаны лишь 14 видов рыб, но это далеко не исчерпывающий список. По его словам, в водоеме обитают более 30 видов.

— У меня очень серьезные сомнения в том, что весь ряд научных сотрудников, который представлен в материалах ОВОС, был реально привлечен, — говорят Бортяков. — Чтобы изучить видовой состав обитателей Казанки, как минимум нужно проводить контрольный лов. А это целый комплекс научных мер учета, который реализуется в течение долгого времени. То есть нужно ловить и весной, и летом, и осенью, смотреть, какие рыбы здесь кормятся. Если представленные исследования сделаны лишь на основе опроса рыбаков, которые стоят с удочками на берегу, то это абсолютно ненаучные методы — они не обладают таким показателем, как репрезентативность данной территории.



О том, что очередная засыпка берегов чревата негативными и необратимыми последствиями говорит и завкафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова. Как она подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Реального времени», идея гидронамывов, засыпки и увеличения берегов реки Казанки противоречит «Водному кодексу» РФ. В соответствии с «Законом о создании искусственных земельных участков» это возможно только при заключении государственной экологической экспертизы, а не при желании муниципальных властей построить очередной объект, считает эксперт.

Как подчеркнула Нафиса Мингазова, идея гидронамывов, засыпки и увеличения берегов реки Казанки противоречит «Водному кодексу» РФ. Фото asninfo.ru

— Это бессмыслица — создавать наземный парк за счет уничтожения водной акватории, потому что парк может быть водным — таких парков создана масса, — говорит Мингазова. — Да, в России делают гидронамывы, но делают очень редко, это не постоянная практика. А в отношении Казанки этот процесс стал регулярным. Вот, говорят, в Дубае. Но ведь там море, а у нас пресная вода — редчайшая ценность, у нас крохотная река, а не море, которая такими гидронамывами просто-напросто уничтожается. Один, второй, третий, сколько их уже было и сколько раз нам обещали, что их больше не будет?

Как отметила спикер, Казанка — река уникальная, вода в ней является минерализованной, сульфатной, а соответственно, может рассматриваться как река с водами, имеющими бальнеологическую, лечебную ценность. При условии, что ее не будут загрязнять и засыпать.



— Что мы с ней делаем? Зачем мы ее уничтожаем этими брендовыми проектами? Река живая, пока у нее зеленые берега, пока она может разливаться, пока есть в ней и рядом куча животных, организмов, а не с мертвыми всевозможными сооружениями. А каждый новый намыв — это медленное убийство реки, — сокрушается профессор.

Мингазова считает, что очередные искусственные берега могут заметно снизить качество воды вплоть до 5-го класса — это грязная вода. Помимо этого, под угрозу исчезновения попадают нерестилища рыб. Такую картину экологи видят уже в нижнем течении реки.

Как рассказала Екатерина Гольдберг, концепция создания «Парка горизонтов» подразумевает создание возле «Чаши» парковой зоны. Фото: Максим Платонов

Проект парка от Пена — без намыва берега

При этом Нафиса Мингазова воодушевленно поддерживает идею создания каскадов из 12 парков — зеленой ленты вдоль реки Казанки, разработанной архитектурным бюро Orchestra Design. Как рассказала «Реальному времени» руководитель и куратор социокультурных проектов бюро Екатерина Гольдберг, концепция создания «Парка горизонтов» подразумевает создание возле «Чаши» парковой зоны, а с учетом глубокой и широкой акватории Казанки именно в этом месте предполагается создать возможность развлечений и отдыха на воде — прогулочные кораблики, детская яхтенная школа и другие.

— В основе проекта Мишеля Пена лежит именно ландшафтный подход, поскольку рядом находится густонаселенный район и жители, как правило, хотят как можно больше зеленых пространств, проработана и возможность для активностей на воде, — рассказывает Гольдберг. — В этом году совместно с Дирекцией парков Казани мы будем тестировать и финально определять точки расположения пирсов и тех водных активностей, которые могут на Казанке появиться. Но в целом, должна отметить, проект парка в этой зоне, созданный Мишелем Пена, не предполагал никаких намывов — здесь вполне можно создать парк без как-либо искусственно созданных береговых участков.

1 / 14 Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Концепция «Парка горизонтов»

Из материалов ОВОС следует, что цель проекта — «увеличение площади территории под организацию зоны отдыха, парковой зоны, благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения центра семьи «Казан».

Реализовывать этот проект планируется в два этапа. В ходе создания первого участка — площадью 9,9 га — завезут и намоют порядка 1 млн тонн песка, на второй, по площади почти в 2,2 раза меньше — еще 416 тысяч тонн. Засыпать оба участка песком будут с береговой линии, говорится в проекте, поскольку «воздействие на водные биологические ресурсы при применении технологии намыва песка земснарядами будет более значительным». Что касается воздействия на животный и растительный мир, то, как считают участники экспертизы , проведенной ООО «ЭКО М», «негативное воздействие при любом варианте реализации деятельности (доставка песка или забор его из реки) будет минимальным».

А вот что именно появится на этой искусственно созданной прибрежной территории, пока неизвестно, но этот участок будут рассматривать как вариант для создания парка, сообщил еще в начале апреля на пресс-конференции, посвященной международному конкурсу на разработку эскизного проекта Соборной мечети, вице-премьер РТ Шамиль Гафаров. Он отметил, что в этой части города — Кварталах — парков не хватает, а данная территория войдет в 12 парков каскадной линии, которые будут созданы вокруг реки.

— Хочу сказать, что сам по себе этот проект является уникальным на территории РФ, — отметил чиновник. — Причем этот искусственный земельный участок создается не просто так, что кому-то приснился и он решил что-то сделать. Он создается по всем канонам государственности и принятых документов, не нарушая акваторию и флору реки, с прохождением всех экологических и градостроительных экспертиз, с привлечением и согласованием министерств и ведомств РТ, но еще и согласованием около 20 федеральных министерств.

По мнению Мухачева, создание искусственного участка земли, с учетом объемов завозимого песка и щебня, потребует немалых финансовых затрат. Фото: Максим Платонов

Вместо намыва песка — действительно природоохранные мероприятия

Между тем глава татарстанского отделения Российского социально-экологического союза Сергей Мухачев сделал свое заключение на опубликованные материалы ОВОС. В нем он пишет: «В рамках данного проекта эксплуатация созданного искусственного земельного участка не рассматривается в связи с тем, что дальнейшее использование ИЗУ будет определяться в рамках других проектов. Уже в постановке цели есть серьезное противоречие. Если цель — увеличение площади именно парковой зоны, то почему дальнейшее использование территории «будет определяться в рамках других проектов»?

Также он отмечает, если площадка предназначена под парк, то нет необходимости в создании шпунтовой стенки, речь о которой идет в проекте. По мнению Мухачева, создание искусственного участка земли, с учетом объемов завозимого песка и щебня, потребует немалых финансовых затрат. Между тем «средства и материалы в настоящее время остро необходимы для проведения действительно природоохранных мероприятий, для обустройства существующих рекреационных участков. Поэтому любое строительство на намывных территориях не может соответствовать тексту и духу Хартии земли, возведенной в Республике Татарстан в ранг Закона».

Чтобы выяснить, какова же конечная цель преобразования береговой линии реки Казанки в районе Центра семьи, «Реальное время» направило запрос в Управлении архитектуры г. Казани. На момент публикации статьи ответа от него не поступило.