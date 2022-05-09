День Победы в Казани: праздничный концерт в ожидании салюта
Сегодня, 9 мая, мы отмечаем День Победы. В Казани на площади Тысячелетия проходит праздничный парад. За тем, как по площади движутся войска и военная техника, наблюдают официальные лица Татарстана: президент Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. В программе дня также Всероссийская акция «Бессмертный полк» и праздничный концерт. Телеканал ТНВ ведет прямую трансляцию событий этого дня, «Реальное время» предлагает ее своим читателям.
- 09.45 мск — трансляция с торжественного шествия войск Казанского гарнизона и спецподразделений, военной техники на площади Тысячелетия, в программе также театрализованное представление.
- 15.00 мск — прямое включение с акции «Бессмертный полк — 2022» в Казани, в которой примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Формирование колонны участников акции начнется в 13.00 на улице К. Маркса от сквера Толстого. Колонна «Бессмертного полка» пройдет по следующему маршруту: по ул. К. Маркса, через ул. Лобачевского, мимо парка «Черное озеро», по ул. Кремлевской до площади Тысячелетия.
- В 19.30 мск на площади Тысячелетия начнется праздничный концерт мастеров искусств и молодежных групп, а также сводного хора Казани — «Поющая Казань». Вечер завершится салютом.
По окончании прямой трансляции события дня можно будет посмотреть в записи.
На праздничных площадках Дня Победы в Казани, где работают корреспонденты «Реального времени», собрались тысячи людей. Они пришли семьями, с георгиевскими лентами на груди, у многих советские флаги.
Казанец Ильнар Хакимов пришел на праздник вместе с двумя дочками и портретом своего деда Рауфа Ярулловича Хакимова. Хотя акция «Бессмертный полк» стартует позже, семья сначала решила посмотреть парад.
— Пришли, потому что наш дед воевал. Мы о нем знаем немногое, он рано из жизни ушел. В 1942 году он был призван на фронт, служил разведчиком, дошел до Берлина, имеет два ордена Красной Звезды. Так что для нас День Победы — это прежде всего память. Хотелось бы, чтобы такое никогда не повторилось, чтобы наши дети помнили об этом. У меня и отец участник боевых действий. Благодаря им мы живем сейчас в мире, — рассказал Ильнар.
С двумя детьми пришла на праздник и Оксана Камалиева. Ее сын и дочка в советской солдатской форме наблюдали за парадом, а муж Динар — военный, в это время маршировал по площади со своим полком.
— Это важное событие, мы каждый год приходим почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Хотим выразить благодарность всем, кто воевал за нашу страну. Мы продолжаем жить и наши дети растут. А у моей мамы сегодня день рождения, но мы сначала сюда приходим. Так что для нашей семьи это большой праздник! — призналась Оксана.
Пенсионерка Людмила Боровкова наблюдала за торжественным прохождением войск и праздничным концертом с кремлевского склона. В руках у нее тоже был портрет воевавшего родственника:
— Пришла посмотреть на праздник, наши войска. Наши деды воевали, мама в тылу была. Свекор воевал на китайской границе, но умер дома, дедушка тоже. На войне двое дядей умерли, остальные все-таки дожили до Победы. Поэтому для меня это семейный праздник.
Часто зрители забирались повыше, чтобы увидеть парад и сцену, где шла праздничная программа. Взрослые сажали детей на плечи. Многие были в солдатских пилотках, с георгиевскими лентами и флагами, поскольку эту и другую атрибутику к 9 Мая продавали здесь же, на площади.
По окончании парада казанцы не спешили расходиться, устроили пикники на траве под стенами Кремля. Прогуливались семьями, смотрели концерт.
За торжественным шествием войск Казанского гарнизона и спецподразделений, военной техники на площади Тысячелетия наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
Главный военный парад прошел на Красной площади в Москве. Старт празднованию дал президент России Владимир Путин.
В Казани проходит шествие «Бессмертного полка».
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