День Победы в Казани: праздничный концерт в ожидании салюта

Сегодня, 9 мая, мы отмечаем День Победы. В Казани на площади Тысячелетия проходит праздничный парад. За тем, как по площади движутся войска и военная техника, наблюдают официальные лица Татарстана: президент Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. В программе дня также Всероссийская акция «Бессмертный полк» и праздничный концерт. Телеканал ТНВ ведет прямую трансляцию событий этого дня, «Реальное время» предлагает ее своим читателям.

09.45 мск — трансляция с торжественного шествия войск Казанского гарнизона и спецподразделений, военной техники на площади Тысячелетия, в программе также театрализованное представление.

15.00 мск — прямое включение с акции «Бессмертный полк — 2022» в Казани, в которой примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Формирование колонны участников акции начнется в 13.00 на улице К. Маркса от сквера Толстого. Колонна «Бессмертного полка» пройдет по следующему маршруту: по ул. К. Маркса, через ул. Лобачевского, мимо парка «Черное озеро», по ул. Кремлевской до площади Тысячелетия.

В 19.30 мск на площади Тысячелетия начнется праздничный концерт мастеров искусств и молодежных групп, а также сводного хора Казани — «Поющая Казань». Вечер завершится салютом.

По окончании прямой трансляции события дня можно будет посмотреть в записи.

На праздничных площадках Дня Победы в Казани, где работают корреспонденты «Реального времени», собрались тысячи людей. Они пришли семьями, с георгиевскими лентами на груди, у многих советские флаги.



1 / 6











Казанец Ильнар Хакимов пришел на праздник вместе с двумя дочками и портретом своего деда Рауфа Ярулловича Хакимова. Хотя акция «Бессмертный полк» стартует позже, семья сначала решила посмотреть парад.

— Пришли, потому что наш дед воевал. Мы о нем знаем немногое, он рано из жизни ушел. В 1942 году он был призван на фронт, служил разведчиком, дошел до Берлина, имеет два ордена Красной Звезды. Так что для нас День Победы — это прежде всего память. Хотелось бы, чтобы такое никогда не повторилось, чтобы наши дети помнили об этом. У меня и отец участник боевых действий. Благодаря им мы живем сейчас в мире, — рассказал Ильнар.

С двумя детьми пришла на праздник и Оксана Камалиева. Ее сын и дочка в советской солдатской форме наблюдали за парадом, а муж Динар — военный, в это время маршировал по площади со своим полком.

— Это важное событие, мы каждый год приходим почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Хотим выразить благодарность всем, кто воевал за нашу страну. Мы продолжаем жить и наши дети растут. А у моей мамы сегодня день рождения, но мы сначала сюда приходим. Так что для нашей семьи это большой праздник! — призналась Оксана.

Пенсионерка Людмила Боровкова наблюдала за торжественным прохождением войск и праздничным концертом с кремлевского склона. В руках у нее тоже был портрет воевавшего родственника:

— Пришла посмотреть на праздник, наши войска. Наши деды воевали, мама в тылу была. Свекор воевал на китайской границе, но умер дома, дедушка тоже. На войне двое дядей умерли, остальные все-таки дожили до Победы. Поэтому для меня это семейный праздник.

Часто зрители забирались повыше, чтобы увидеть парад и сцену, где шла праздничная программа. Взрослые сажали детей на плечи. Многие были в солдатских пилотках, с георгиевскими лентами и флагами, поскольку эту и другую атрибутику к 9 Мая продавали здесь же, на площади.

1 / 6











По окончании парада казанцы не спешили расходиться, устроили пикники на траве под стенами Кремля. Прогуливались семьями, смотрели концерт.

За торжественным шествием войск Казанского гарнизона и спецподразделений, военной техники на площади Тысячелетия наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

Главный военный парад прошел на Красной площади в Москве. Старт празднованию дал президент России Владимир Путин.

В Казани проходит шествие «Бессмертного полка».

1 / 31 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов