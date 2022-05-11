Автомобильный трафик упал в Казани

Эксперты «Реального времени» объяснили причины исчезновения дорожных пробок в столице Татарстана

Фото: Инна Серова

Автомобильный трафик на дорогах Казани с начала года ощутимо снизился. Среди причин — резкий рост себестоимости владения автомобилем, дефицит запчастей, сокращение межрегиональной мобильности, крах авторынка, сложные метеоусловия рекордно снежной зимы и многое другое, говорят эксперты. Этот факт подтверждается статистикой пробок и интенсивности грузоперевозок по столице. При этом в ГИБДД «Реальному времени» сообщили, что роста трафика в ближайшее время не произойдёт.

На одну шестую меньше

Среди причин снижения трафика также падение покупательской способности татарстанцев и спроса на новые и подержанные автомобили.



За январь-апрель в Казани было зарегистрировано 46 895 транспортных средств, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2021 года и на 12% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Информацию «Реальному времени» сообщили в Отделе ГИБДД УМВД России по Казани.



В ведомстве не стали делать выводов, как связано достаточно резкое снижение количества поставленных на учет автомобилей с дорожным трафиком по сравнению с прошлым годом.



ГИБДД города Казани не ведет учета трафика интенсивности движения транспортных средств. Однако руководитель отдела инспекции Игорь Новиков сообщил «Реальному времени», что тенденция к снижению автомобилей на дорогах будет только усиливаться, поскольку в летний период из-за каникул и отпусков трафик традиционно уменьшается.

Возить грузы стало незачем



Свершилось то, чего долгие годы безуспешно добивались мэр Казани и комитет города по транспорту. В марте-апреле 2022 года дорожный трафик заметно упал, хотя в этот период не случилось ничего подобного локдауну 2020 года с прямым запретом на передвижение граждан, а период введения некоторыми организациями «удаленки» был недолгим.

Как выяснило «Реальное время», в этот раз изменения в дорожной ситуации стали следствием изменений в экономике.

— Грузовые автомобили просто так по дорогам не ездят — только по мере необходимости, когда необходимо что-то перевозить, — пояснил изданию председатель комитета по грузовым перевозкам и логистике ТПП РТ Сергей Сотников. — И сейчас налицо падение объемов грузоперевозок, которое вызвано падением спроса на товары и продукты. Люди экономят деньги, сокращают расходы, откладывают покупки, значит, и перевозить товаров требуется меньше.

Старые авто продают, новые не покупают

Впрочем, другие специалисты говорят о снижении количества и легковых автомобилей на дорогах.

— Я давно уже замечаю, что в последнее время все легче и быстрее преодолеваю дорогу от дома до работы, особенно места, которые были традиционно сложными, даже третью транспортную дамбу, — заметил в разговоре с корреспондентом мастер автотехцентра «CarService» Динар Сабируллин. — И я вижу, что в потоке на дорогах стало заметно меньше старых автомобилей. К примеру, почти полностью «уехали» из Казани «Нексии» и «Матизы», которые мы несколько лет назад ремонтировали в огромном количестве. Какую-то их часть выкупили жители других, более бедных регионов, другие, уже неремонтопригодные, ушли в металлолом. И часть их бывших владельцев в связи с ростом цен на автомобили не приобрели ничего взамен.

Другие специалисты говорят о снижении количества и легковых автомобилей на дорогах. Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, по словам Сабируллина, часть владельцев подержанных иномарок, которые требуют ремонта, оценив его стоимость, предпочла не тратиться (а то и просто не потянула такие расходы). Они также стали пешеходами, продав авто не на ходу, либо поставив его на прикол.



— Устаревший автопарк легковых автомобилей сейчас не восстанавливается, — констатировал он. — Круг людей, которые могут позволить себе приобрести новые автомобили, тем более резко сузился. Результат этого мы и наблюдаем на дорогах.

«Будут ездить до последнего, пока не кончатся запчасти»



Эксперты «Реального времени» не склонны прогнозировать рост автомобильного трафика в столице Татарстана и на осень, когда с окончанием сезона отпусков и началом учебного года количество автомобилей на дорогах обычно увеличивалось.

Представитель Федерации автовладельцев России по городу Казани Дмитрий Золотов считает, что пока делать глобальные выводы рано: — Сейчас начинаются дорожные работы, ямочный ремонт, и поэтому тяжело оценивать трафик — непонятно, реальная ли пробка на дороге или искусственно созданная.

Представитель Федерации автовладельцев России по городу Казани Дмитрий Золотов считает, что пока делать глобальные выводы рано:

— Сейчас начинаются дорожные работы, ямочный ремонт, и поэтому тяжело оценивать трафик — непонятно, реальная ли пробка на дороге или искусственно созданная.

Он предполагает, что проблема со снижением покупательской способности и ростом цен на запчасти приведет к тому, что в перспективе россияне будут пересаживаться на все более дешевые в обслуживании автомобили, но останутся категории автовладельцев, которые не поставят машину на прикол, что называется, до последнего:

— Многие живут далеко от места работы, спортивных секций, где занимаются их дети, определенных магазинов, поэтому в любом случае будут ездить.

Сейчас начинаются дорожные работы, ямочный ремонт, и поэтому тяжело оценивать трафик, считает Золотов. Фото: Максим Платонов

Но, по его мнению, существенную роль в снижении трафика может сыграть отсутствие запчастей для ремонта автомобилей, которое в полной мере автовладельцы еще не ощутили:



— Пока на складах запчасти еще остались, потому что кризис с ними начался не так давно. Проблема станет ощутимой месяца через 2-3, когда запчасти закончатся. На них будет спрос, но не будет возможности их приобрести.

Это только начало?

А председатель татарстанского отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин считает, что падение количества поездок на личном автотранспорте далеко еще не достигло пиковых значений:

— Я думаю, что люди будут экономить на моточасах, чтобы снизить износ автомобиля. Ведь сейчас у большинства желающих нет возможности купить новый автомобиль.

— Я думаю, что люди будут экономить на моточасах, чтобы снизить износ автомобиля. Ведь сейчас у большинства желающих нет возможности купить новый автомобиль.

Юрий Кулагин подчеркнул, что сейчас трафик, который и без того невелик, увеличивается за счет того, что на дороги выехали дачники-«подснежники» — те, кто не пользуется автомобилем зимой. А реальную картину можно будет оценить, получается, только осенью — после завершения сбора урожая.

— Сегодня мы видим только начало процесса, а если рынок запчастей не «устаканится», если запчасти будет сложно привезти, то со временем автомобилей на дорогах станет еще меньше, — заключил эксперт.