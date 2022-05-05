Казанские хоккеисты выиграли Кубок России

«Даже когда победила Электросталь, мы нашли повод для радости»

В Центре хоккея на траве завершились Кубки России по хоккею на траве среди мужских и женских команд. Мужская команда праздновала победу, женская — заняла 3-е место на домашнем газоне, но главное было — участие в турнире команд из Беларуси. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Пути решения проблемы с отстранением от международных стартов

Сначала — о спортивных итогах. В мужском турнире принимали участие шесть команд, в том числе местное «Динамо-Ак Барс» и его принципиальный соперник — «Динамо» из Электростали. Тут надо отметить, что до начала Кубка, эти же команды разыграли Суперкубок, и хозяева соревнований победили со счетом — 4:1. К розыгрышу Кубка подключились еще пять команд, три из России: «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, ЦОП Москомспорта, питерское СПБ УОР 2 и два представителя Беларуси — ХК «Минск» и брестский «Строитель».

Главный тренер Казани Араик Маргарян в эксклюзивном интервью для нашего издания, которое будет опубликовано накануне старта чемпионата страны, огорчился, что не сыграет азовская «Тана», но заверил, что представители Ростовской области готовятся к самому чемпионату.

У женщин в Суперкубке «Динамо» из Электростали взяло реванш за мужчин, обыграв «Динамо-Ак Барс», и эти же команды плюс ХК «Минск», а также ЦОП Москомспорта и сборная Свердловской области, начали борьбу за Кубок. К чемпионату страны количество команд увеличится до семи, заверил нашего корреспондента директор женской команды Казани Рустем Насибуллин.

— Белорусские команды участвуют в открытом Кубке России уже второй год подряд, — пояснил Рустем Ильхамович. — Ранее было принято такое совместное решение руководителей федераций обеих стран о пробном проведении подобного турнира. В конце концов, в водном поло, которым я долгое время занимался, применялся подобный опыт, до последнего времени играли команды Казахстана и той же Беларуси, а ранее была команда из украинского Мариуполя. Подобные старты хороши для развития видов спорта обеих стран, и неплохо будет применить в будущем и проведение совместного чемпионата. И это я говорю как руководитель клуба, который уступил как раз представительницам Беларуси в полуфинале, и из-за этого был вынужден играть в Кубке России только за 3-е место, которое наши девчонки добыли, но надо мыслить масштабно. Кстати, в прошлом году мы также встречались с ХК «Минск», но уже в финале, и победили там в серии буллитов. Кстати, за нас играет Ольга Скриба, бывший капитан молодежной сборной Беларуси.

Сейчас у нас стартует чемпионат Суперлиги с участием семи команд, а их могло бы быть больше за счет Беларуси, где в свою очередь, пять коллективов, причем, чемпионат уже начался. У нас начнется чемпионат гостевыми матчами 13—14 мая в Москве с ЦОП «Москомспорта», который сейчас обыграли в матчах за бронзу. Такой турнир мог бы скрасить отсутствие международного календаря, хотя, честно говоря, конкретно у нас его и так не было. Вначале должны были играть в Чехии, но пропустили участие в еврокубках из-за ковида, сейчас отстранены от международных матчей.

Новое руководство навело порядок

Кстати, подобная практика совместных соревнований стала применяться с приходом нового руководства в федерацию хоккея на траве. Пару лет тому назад казалось, что развитие вида спорта вошло в тупик, у национальной федерации было даже внешнее управление. Но новый президент Антон Мороз оперативно решил вопрос с нашими ближайшими соседями, и еще в прошлом году женская ХК «Минск» и мужской «Строитель» из Бреста приехали опять же в нашу Казань. Стоит отметить, что в соседнем государстве возобновился национальный чемпионат, и нынешние участники Кубка России пропускали туры, которые придется наверстывать. В целом там шесть мужских команд, представляющих четыре клуба — ХК «Минск» с дублем, «Строитель» с дублем, а также Гомель и Гродно. В женском чемпионате выступают пять команд, но зато география шире за счет команд из Барановичей, Смолевичей. Главный тренер женского ХК «Минск» Николай Санковец рассказал обо всем этом подробнее.

— Когда нас пригласили еще в прошлом году, мы обеими руками проголосовали за, потому, что это дополнительная возможность сыграть с хорошими командами, — пояснил Николай Яковлевич. — Некое подобие чемпионата СССР, из которого все мы вышли. Я сам, в частности, из Узбекистана, из под Ташкента, а играл за команду Ферганы, и работающих в Казани Тимура Шацкого и Игоря Мулладжанова знаю еще с юношеских лет. Мы играли-служили в одной команде «Звезда» из Андижана. Только вот так получилось, что развал Союза разбросал нас по разным государствам, Шацкий и Мулладжанов, как военнослужащие команды «Звезда» из Андижана перебазировались в Самару, став тут чемпионами страны, а я получил приглашение в Беларусь, в местную команду Бреста. И если на Олимпиаде 1988 года в Сеуле я представлял общую сборную СССР, то уже спустя некоторое время мы в составе сборной Беларуси обыгрывали своих бывших партнеров из сборных Казахстана, России и Украины в борьбе за путевку на чемпионат мира 1994 года в австралийский Сидней.

Сейчас мы снова объединились, и надо понимать, что другого выхода у нас просто нет, чтобы, как говорится, не пропасть по одиночке. Варясь в собственной каше, мы никогда не выйдем на тот уровень, который был ранее. Если бы меня спросили как тренера, нужен ли нам объединенный чемпионат, то я ответил бы положительно. Еще в качестве игрока Бреста я принимал участие в открытом чемпионате России, и это помогало развитию нашего вида спорта. Возможно, по такой же схеме, как нынешние кубки, потому, что играть по принципу дома — в гостях было бы накладно по нынешним временам, а туровые этапы в одном городе, это удобно. По соседям посмотреть, может, там кто желает присоединиться. В Казахстане, я знаю, развит мужской хоккей, там работает Серик Калимбаев. В Мекке хоккея на траве Узбекистана — Андижане, какое-то время было совсем плохо, старое поле, на котором играли еще в СССР, попросту выгорело, но сейчас там сделали новое поле с искусственным газоном.

Добавил к словам Санковца, что с 3 мая мужские сборные Казахстана и Узбекистана начали подготовку к отборочным играм для участия в финале Азиатских игр и могли бы сделать это через участие в официальных соревнованиях в Казани.

И снова Казань и Электросталь

В финале мужского Кубка сошлись Казань и Электросталь, и в упорном поединке хозяева поля одержали победу — 3:1. Поединок можно даже назвать кровопролитным, в начале третьего тайма повреждение получил автор второго гола в ворота подмосковной команды Алексей Соболевский. А минутами ранее мяч, напоминающий своей структурой кусок кирпича, летел с высоты точно в голову корреспондента «Реального времени». Это случилось, после выноса кем-то из казанцев со свой части площадки, но страшное удалось предотвратить ценой выбитого пальца. «В хоккей играют настоящие мужчины», и не зевают те, кто смотрит за игрой.

Что касается женского финала, то здесь в матче ХК «Минск» и «Динамо» из Электростали, победу праздновали россиянки. И это также повод порадоваться, поскольку команду гостей тренировала одна из лучших воспитанниц хоккея на траве Татарстана Светлана Иванова, уехавшая из родного города аж сорок лет назад.

— Если говорить о самом приходе в хоккей на траве, то состоялся он в декабре аж 1980 года. Я тогда занималась баскетболом, но рост у меня, сами видите, не самый подходящий, — погрузилась в воспоминания Светлана Александровна. — А хоккей на траве я уже видела к тому времени по телевизору, поскольку летом состоялась Олимпиада в Москве. Училась я в школе номер 90, что на улице Комарова, она, кстати, тут недалеко от Центра хоккея. К нам в школу пришел детский тренер Мунир Файзрахманов, он и пригласил в женский хоккей. Тогда в Казани было аж две команды — ТТУ, он же «Спартак», выступавший на уровне первой лиги чемпионата СССР, и наш «Буревестник», игравший во второй лиге. Капитаном была Альмира Нуртдинова, с которой мы затем вместе играли в подмосковном «Спартаке», куда перешли в высшую лигу. Но это я забегаю вперед. А тогда в Казани мы базировались на стадионе «Динамо». Уже через 4 месяца (!) после начала соревнований я попала в основной состав команды и дебютировала на Кубке СССР, который проводился в Харькове. Там меня заметили тренеры подмосковного «Спартака», а уже через полтора года, когда мне исполнилось 17 лет, и я закончила среднюю школу, меня пригласили в команду высшей лиги.

К словам Ивановой об интенсивности развития ее личной карьеры, когда в 15 лет она пришла в спорт, а через 4 месяца уже играла в основе команд мастеров, в 17 лет была приглашена в высшую лигу и там, всего через года, попала в состав сборной страны, вместе с которой завоевала серебро (!) чемпионата Европы 1983 года, нельзя не относиться с изумлением. Но это реальная история всего женского хоккея на траве. Одна из сильнейших команд которого — «Андижанка» — творение наставника по гандболу Мирона Кима, сказавшего своим воспитанницам по секции, а давайте будем пионерами советского хоккея. При этом сам Ким, помимо гандбола занимался боксом и не имел никакого отношения к травяному хоккею. Первый женский чемпионат СССР состоялся только в 1979 году, накануне московской Олимпиады, на которой наши девушки были третьими, и такими же бронзовыми призерами стали на чемпионате мира 1981 года. На третий год развития вида спорта в стране! Из игроков, которые ранее занимались чем угодно, но не хоккеем.

— Та же Нуртдинова чем только не занималась, конкретно до хоккея была легкоатлеткой, — продолжает Светлана Иванова. — Один из легендарных игроков первого состава — Натэлла Красникова, родилась в Могоче, Читинской области, это Забайкальский край. И она там играла в хоккей с мячом, но так как женского вида спорта не было, она выступала вместе с мужчинами в местной заводской команде. Мы играли с ней в подмосковном «Спартаке», и это был наш лучший бомбардир, бронзовый призер Олимпиады, чемпионата мира, вице-чемпионка Европы-1984. В хоккей на траве пришла далеко за 20 лет. За счет чего произошел такой взрыв результатов? Ну давайте вспомним сказанное мною. Тогда только в Казани было две команды, и это первая и вторая лиги, откуда выросли сразу два игрока сборной СССР. Москва — это СКИФ, «Крылья Советов», «Спартак», наш «Спартак», из Московской области, хотя играли мы на «Динамо», тот же СКИФ — на стадионе «Юных пионеров». То есть много стадионов, еще больше команд и огромное желание совершенствоваться.

Я вот сама долгое время удивлялась, как меня выбрали селекционеры, поскольку роста, как видите, не гренадерского, техники поначалу вообще не было. Но было желание, характер, и возможности, поскольку, честно сказать, тогда наш вид спорта не был обделен вниманием. Сама это испытала на себе, поскольку, после приема меня в «Спартак», а затем в сборную за мной начали охотиться селекционеры из разных команд. Особенно это было заметно со стороны Борисполя, Киевской области, где собирали молодых игроков со всего Союза. Затем они стали сильнейшей командой страны. Меня приглашали из «Политотдела» — это колхоз-миллионер в Ташкентской области, который содержал команду, создавая шикарные по тем временам условия для игроков. Было 15 республик, огромный выбор, на первые сборы национальной команды собиралось свыше сорока кандидатов, из которых отбирали 16 игроков основного состава.



Джаудат Абдуллин