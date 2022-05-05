Теперь о Джалиле поют и в театре Камала

Проект «Театр & Музыка» продолжился спектаклем-концертом о поэте-герое

Фото: Ринат Назметдинов

В театре Камала состоялся премьерный показ спектакля-концерта «Театр & Музыка. Джалиль» в постановке режиссера Рамиля Гараева. Авторы выбрали жанр музыкального эссе, в главной роли выступил оркестр Камаловского театра под руководством Данияра Соколова. Он же выступил и соавтором спектакля.

15 историй об одной жизни

Если первая часть проекта «Театр & Музыка», посвященная татарскому композитору Рустему Яхину уже прочно вошла в репертуар театра, то новому спектаклю-концерту о Мусе Джалиле еще предстоит завоевать сердца публики. Хотя, как показала премьера, за этим дело не станет — зрители по окончании часового действа аплодировали стоя, при этом зал был полон, несмотря на разгар майских выходных.

Спектакль представляет собой радиопостановку в стиле ретро начала 90-х годов. Зрителю предлагается представить, будто он находится в комнате со старым радиоприемником, по которому идет передача о творчестве и судьбе поэта-героя Мусы Джалиля. В спектакле звучат 15 песен и композиций на его стихи, написанные как великими Салихом Сайдашевым, Рустемом Яхиным, Мансуром Музафаровым и другими мелодистами XX века, так и современным композитором Миляушой Хайруллиной, которая не так давно взяла премию на всероссийском конкурсе «Партитура».

Музыкальные номера перемежаются отрывками из воспоминаний родных и друзей поэта, его современников, цитатами из автобиографии Мусы Джалиля. Их зачитывают условные радиоведущие, артисты театра, которые скромно расположились за столиком справа у кулис. В конце они перевоплощаются: один в героя повествования, другой — в современного поэта. «Кто я там у вас?» — спрашивает Джалиль. «Лауреат Ленинской премии, общепризнанный классик», — отвечают ему. «А если проще?» Звучит ответ: «Поэт и герой».

Условные радиоведущие, артисты театра, которые скромно расположились за столиком справа у кулис

Актеры с консерваторской подготовкой

Условно действие можно разделить на три части — в первой повествуется о детстве и молодости поэта, звучат произведения на его ранние стихи. Второй блок посвящен трем песням из цикла Рустема Яхина «Моабитские тетради». Завершает концерт пять композиций Миляуши Хайруллиной, написанные к спектаклю «Муса. Моабит». Именно песня «Платочек» («Яулык») завершает действо как символ продолжения жизни, всепобеждающей любви, которую, как и в спектакле, исполняет в красном платье актриса Камаловского театра Ляйсан Гатауллина. Правда, зрители, до этого начинающие аплодировать, порой, не дожидаясь окончания песни, в завершении спектакля несколько оробели — видимо, ждали окончания действия мощным финальным аккордом, а завершилось все на тонкой лирической ноте… Хотя, может, именно такой молчаливой паузы в конце и добивались авторы постановки.

Стоит отметить, что артисты театра, особенно молодая часть коллектива, профессионально занимались с педагогом по вокалу Раидой Ермохиной. Камаловский театр вообще славится музыкальными постановками, однако в последнее время, как отметил Данияр Соколов, работа ведется на уровне вокального факультета консерватории:

— Конечно, мы занимаемся вокалом со всеми желающими артистами, но многие из молодых понимают, что профессиональное владение голосом — однозначный бонус. Все песни и романсы, которые звучат в спектакле, написаны для фортепиано, а оркестровку сделала наш концертмейстер Варвара Бурова. Особо отмечу, что мы намеренно перемешали как классические произведения татарских композиторов, так и современные песни Миляуши Хайруллиной. Получилось очень гармонично. Более того, музыка современников очень близка нашим музыкантам, нам было легко ее освоить, потому что она очень созвучна времени.

В последнее время, как отметил Данияр Соколов, работа ведется на уровне вокального факультета консерватории

Оркестр, пьедестал и тюремная решетка

Сценография постановки минималистична — лишь светлые панели, образующие гигантскую тюремную решетку, расположились в глубине сцены. На первом плане — оркестр, ведущий музыкальное повествование, основную нить постановки. Интересным решением стало расположить возвышение для солистов, исполняющих песни и романсы на стихи Джалиля, за оркестрантами.

Артисты театра поочередно поднимаются на этот пьедестал-трибуну, за их стеной — только решетка, но поют они перед ней. Читается символ вырвавшейся из застенков песни, которая звучит теперь не в глуши одиночной камеры, а во всю свою ширь.

— Мы решили поэкспериментировать с такой расстановкой, благо наш театр располагает к экспериментам, — уверен Данияр Соколов.

Стоит отметить, что художником постановки выступил Сергей Скоморохов.

«Формат радиопостановки мне очень близок — когда-то я начинал на радио как диджей», — говорит Ахмадуллин

«Мы все наплакались»

Артист театра Камала Ришат Ахмадуллин исполняет в спектакле песни из двух циклов — Рустема Яхина и Миляуши Хайруллиной:

— Драматический артист, я считаю, не просто исполняет песню, он играет ее. Мы проживаем ее, создавая в песне образ. Когда я только начал учить «Сон в тюрьме», меня буквально прошибало на слезы. Не мог петь — просто стою и плачу. Так и накануне спектакля на генеральном прогоне — мы все наплакались. Ведь говорят же, что музыка творит волшебство? Именно так и получилось, когда мы работали над постановкой. Кстати, формат радиопостановки мне очень близок — когда-то я начинал на радио как диджей, но сцена все же перетянула меня к себе.

Как рассказал художественный руководитель постановки Данияр Соколов, в будущем сезоне спектакль планируется повторить.

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов