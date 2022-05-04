День в истории: западники и славянофилы помирились, Тэтчер возглавила правительство Великобритании

Чем примечательна дата 4 мая?

Фото: Margaret Thatcher & Pres. Картер в Белом доме. MST. Фотография из журнала U.S. News & World Report / picryl.com/

Сегодня, 4 мая, в Японии празднуют День зелени, а в Китае — День молодежи. В Казани город взял на себя заботу об Архангельском кладбище, в Петербурге открыли первую танцевальную школу, в Москве помирились западники и славянофилы, в Латинской Америке приступили к строительству Панамского канала, а Маргарет Тэтчер возглавила правительство Великобритании. Родились летчик Алексей Годовиков, актриса Луиза Хуснутдинова, председатель Временного правительства Александр Керенский, композитор Марк Фрадкин. Умерли поэт Наис Гамбар, поэт Денис Давыдов, президент Югославии Иосип Броз Тито, актриса Татьяна Самойлова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Подвиг Годовикова и воспоминания о локдауне

4 мая 1865 года Казанская городская дума приняла Архангельское кладбище в собственность города, первым его старостой стал мещанин Иван Самарцев. Так же именовалась и слобода, сейчас вдоль ее территории проходит улица Хади Такташа. На кладбище можно найти захоронения военнослужащих германской и австро-венгерской армий начала прошлого века.

Фото: 35media.ru

4 мая 1914 года родился слесарь КАПО им. Горбунова Алексей Годовиков, именем которого названа улица в его родном Соцгороде. Годовиков — Герой Советского Союза: будучи летчиком, он сбил два немецких бомбардировщика, а 7 февраля 1942 года протаранил вражеский самолет.

4 мая 2005 года умер Наис Гамбар, поэт и журналист. Родился в семье первого деревенского шофера и доярки, работал в местной муслюмовской газете, после чего в район приехал поэт Радиф Гаташ, который увлек Гамбара литературой (а после они работали в одном кабинете в журнале «Казан утлары»). В Казани работал в Татгизе, в частности, занимаясь многотомником «Татарское народное творчество» и сборником Тази Гиззата, кроме того, писал в газету «Татарстан яшьләре» и журнал «Татарстан». При жизни у него вышло всего два сборника: «Баш очымда — Кояш» («Над головой — Солнце») в 1991-м и «Көзләрем яфрак коя» («Осени мои осыпают листья») в 2001-м.

Фото: magarif-uku.ru

4 мая 1973 года в Казани родилась Луиза Хуснутдинова. Училась в МХАТе у Олега Ефремова, после чего работала в театре-студии Олега Табакова. Телезрителям она известна по картинам «Мамука», «Бой с тенью», «Нежные встречи».

4 мая 2021 года «Реальное время» писало о том, как в разных странах переживают локдаун, поговорив с жителями США и некоторых европейских стран. Наше главное резюме, которое можно вынести из рассказов всех комментаторов, — люди очень устали. Но все равно дисциплинированно соблюдают правила, а главное — относятся к вакцинации как к спасению (по большей части).

Фото: dw.com

Французик из Бордо учит танцевать

4 мая 1738 года французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал в Петербурге первую русскую танцевальную школу. Хореограф родился в Бордо, с 1730-х годов работал в России — учил бальным танцам придворных императрицы Анны Иоанновны, которая и разрешила открыть школу, причем Ланде собирался, в частности, учить детей крестьян. Школа находилась в Старом Зимнем дворце. Ланде скончался через 10 лет после открытия школы.



4 мая 1844 года в Москве, в доме Аксаковых мирились западники и славянофилы. На обеде сторонники европейских взглядов и почвенников обнимались, но когда дело дошло до тостов, вторые посчитали, что пить просто за Москву — уже достаточно. Было понятно, что примирение временное.



Фото: wikipedia.org

Как соединили Тихий и Атлантический океаны

4 мая 1904 года началось строительство Панамского канала. После долгих лет подготовки и отсрочек сооружение возводили как цепочку шлюзов и озер. Первый пароход пошел через канал в 1914-м. На строительство канала ушло 400 млн долларов, здесь трудились 70 тысяч рабочих, по некоторым данным, около 5 600 человек погибло. Два океана соединили в октябре 1913 года взрывом динамита, уничтожив последнюю преграду. Длина канала — 81,6 км.

4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер стала премьером Великобритании. Она стала первой женщиной на этом посту после того, как ее партия консерваторов получила 43,9% голосов и 339 мест в Палате общин. В 1984-м Тэтчер провела переговоры с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и заявила: «С этим человеком можно иметь дело». Свой пост премьер-министр покинула в 1990 году.